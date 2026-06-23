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Domácí

Babiš volá po pragmatickém přístupu k Číně i Tchaj-wanu

ČTK

Vláda dělá ekonomickou pragmatickou politiku, neřeší, kdo má jaký režim a zda ho má změnit, řekl v úterý v Černínském paláci premiér Andrej Babiš (ANO) diplomatům na poradě o ekonomické a vědecké diplomacii. Od diplomatů chce, aby se snažili o osobní kontakty pro prohlubování obchodních možností země.

Andrej Babiš, premiér, politik
Porada k ekonomické a vědecké diplomacii, jejíž součástí byla i konference, kterou zahájil premiér Andrej Babiš (na snímku) a ministr zahraničí Petr Macinka, 23. června 2026, Praha.Foto: CTK – Šimánek Vít
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Uvedl, že se chystá na cestu do Alžíru kvůli nákupu plynu. V září navštíví Norsko a chystá se také podniknout misi do Indonésie a Vietnamu.

Spolupráci s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) pochválil, zmínil jeho vystoupení spojená se Spojenými státy. V příspěvku se nezmínil o sporech, které vláda vede kvůli zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem.

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"Máme dělat pragmatickou politiku vůči všem," uvedl Babiš v souvislosti se vztahy s Tchaj-wanem a Čínou. Je rád, že Tchaj-wan v Česku investuje, nemá to podle něj ale znamenat, že se země dostane na černou listinu v Číně a přijde tak o možnosti, které další země jako jsou Francie, USA či Itálie využívají.

"Emmanuel Macron tam prodá 300 Airbusů a (Donald) Trump tam prodává Boeingy a je tam (Giorgia) Meloniová a jsou tam všichni, tak máme dělat stejnou politiku. Naši předchůdci to nedělali," odkázal premiér na styky světových lídrů s Čínou.

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V souvislosti s Evropskou unií premiér zmínil aktuální jednání o financích na příštích sedm let.

Podle Macinky, který poradu zahájil, se ekonomičtí diplomaté v Praze schází v době, kdy se světová ekonomika a mezinárodní prostředí rychle mění a tyto změny se dotýkají jak prosperity českých občanů, tak konkurenceschopnosti českých firem.

"Naše vláda je přesvědčená, že roste význam ekonomické diplomacie," prohlásil. Jejím úkolem je podle něj otevírat v zahraničí českým firmám dveře, poskytovat informace a kontakty. "Naším úkolem je vytvářet českým firmám podmínky k úspěchu," dodal.

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