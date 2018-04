Dělám pro ministra čtrnáct hodin denně, plat 181 tisíc zahrnuje i mé výdaje, vysvětluje Čejková

před 23 minutami

Čejková pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč si na ministerstvu zemědělství účtovala 181 tisíc měsíčně za mediální poradenství.

Praha - Bývalá moderátorka Mirka Čejková se brání proti zprávě, že si za mediální poradenství pro ministra zemědělství Jiřího Milka účtuje 181 tisíc měsíčně. Původně prý od ministerstva pobírala 75 tisíc, až pak se jí smlouva zvýšila na 181 tisíc včetně DPH, do této sumy však podle ní byly zahrnuty i náklady.

Čejková pro Aktuálně.cz vysvětlila, že od ledna do března letošního roku spolupracovala s ministerstvem na dohodu o provedení práce. "Měsíčně jsem účtovala 75 tisíc," říká exmoderátorka. Tvrdí, že kvůli služebnímu zákonu ministr nemohl přijmout nové lidi, protože v resortu nebyla volná místa. "Tohle byla nabídka směrem od ministra, kolik za tu práci může dát," vysvětlila výši částky, kterou si účtovala.

Po dvou měsících práce na dohodu se Čejková domluvila na externí smlouvě, která byla stanovena na 150 tisíc měsíčně. Navýšena byla podle Čejkové proto, aby byla rezerva pro krytí případných výdajů navíc. "Ta částka, kterou účtujete, se nemůže nějak dramaticky změnit," zdůraznila. "Těch 180 tisíc se jmenuje 150 tisíc plus DPH," komentovala Čejková částku 181 tisíc měsíčně, která rezonovala v médiích. Jako příklad těchto výdajů bývalá moderátorka uvádí cestu do Bruselu.

Ministerstvo Čejkovou oslovilo 22. prosince, aby Milkovi radila v oblasti mediální komunikace. "Domluvili jsme se, že tam přijdu 3. ledna. A tehdy jsem pochopila, že možná ta agenda bude trochu širší," vysvětluje Čejková a tvrdí, že fungování ministerstva neodpovídalo jejímu očekávání. "Ministr měl plný diář, chodili za ním lidé na schůzky, ale on neměl k dispozici servis, který má mít," upřesnila s tím, že v úvodu musela dělat i jinou práci než jen připravovat mediální výstupy a podklady.

Čejková tak podle svých slov pomáhala ministrovi také s nastavením procesů na ministerstvu, požadavků na sekretariát, částečně spravovala agendu kabinetu a zároveň připravovala mediální podklady.

Práce je podle ní i časově náročná. "Asi tak 14 hodin denně," odpověděla na dotaz, kolik hodin ji poradenství pro ministra zabere. Čejková má na ministerstvu i vlastní kancelář. "Jestliže připravujete podklady na schůzky, zápisy z jednání, tak je to relativně úzká spolupráce," popisuje.

Bývalá moderátorka tvrdí, že zveřejnění jejích platových podmínek nebylo náhodné. I když prý ví, kdo za tím může stát, konkrétní jména říct odmítá.

"Je to podle mě věc, která je spojená s kontrolami nebo dotazy směrem k podřízeným organizacím, ale jde i o to, že se ministr nehodí každému," tvrdí. "Prostě k těm věcem, které on potřebuje, se dostanu a dodám mu je," dodává další důvod, proč prý její působení na ministerstvu vadí.

Externí smlouvu má Čejková uzavřenou s ministerstvem do 15. dubna. Jestli v roli Milkovy mediální poradkyně zůstane i nadále, zatím neví. "Já jsem řekla, že za těchto podmínek odejdu, a pan ministr odpověděl, že se dohodneme, jak to bude dál," uzavřela.

Na smlouvu Čejkové upozornil minulý týden deník MF Dnes a upozornil, že ministerstvo má zároveň vlastní tiskové oddělení se šesti zaměstnanci. Milka za to pak kritizoval i premiér v demisi Andrej Babiš a přikázal mu smlouvu zrušit. "Vůbec nechápu, proč někoho za takové peníze najal. To je neskutečné," řekl Babiš serveru Novinky.cz. "Přikázal jsem panu Milkovi, aby to okamžitě zrušil. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili," dodal.