Už třetí ministr obrany v řadě - nejdřív Lubomír Metnar, po něm Jana Černochová a nyní Jaromír Zůna - si neví rady s nákupem 62 francouzských houfnic za 10,3 miliardy korun. Místo aby se zpožděný strategický kontrakt hýbal dopředu, uvízl na mrtvém bodě a Praha si s Paříží jen dopisuje. A trpělivost dochází oběma stranám. Zbrojovka KNDS France teď navíc začala mluvit o zdražení dodávek.
V září to bude už pět let, co ministerstvo obrany pod vedením Lubomíra Metnara (ANO) bez otevřené soutěže vybralo a následně podepsalo obchod, v rámci něhož - snad - česká armáda získá 62 francouzských houfnic Caesar na podvozku Tatra.
I když z Prahy na účty výrobce KNDS France odešla naprostá většina peněz - z celkových 10,3 miliardy korun Česko vyplatilo už téměř 8,9 miliardy - vojáci stále nemají k dispozici ani jednu novou zbraň. A dlouho ještě mít nebudou. Jak totiž zjistil deník Aktuálně.cz, v kontraktu se objevil nový zádrhel.
Ještě loni se mluvilo o 14 požadavcích české strany, které museli experti KNDS France sídlící ve Versailles vyřešit. Komplikace způsobovala třeba integrace německého systému řízení palby Adler do ekosystému francouzské houfnice či nedostatečná úspěšnost v takzvaném MRSI režimu palby. Koncept Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI) znamená, že dělo vypálí pod různými náměry několik střel a ty pak cíl zasáhnou ve stejný okamžik.
Problém jménem EMC
Poslední dobou ovšem miliardová zakázka drhne na jiném místě. Jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil během rozhovorů s několika zástupci armády, ministerstva a zbrojního průmyslu, onen problém má zkratku EMC. Tedy elektromagnetická kompatibilita.
Caesar se představuje, podívejte se na detaily:
Na přelomu roku Francouzi provedli dva testy, v nichž zkoušeli, zda elektromagnetické záření houfnice splňuje limity stanovené v kupní smlouvě. Nicméně z protokolů, které 19. ledna 2026 dorazily na ministerstvo obrany, je zřejmé, že krajní hodnoty byly překročeny.
„V rámci kontrolních zkoušek byl u daného parametru identifikován nesoulad. Dodavatel odstranění daného nesouladu řeší,“ potvrzuje Petr Pešek, mluvčí resortu. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz se silnější záření objevuje jak v kabinách, které kompletuje KNDS France, tak v podvozcích Tatra Force z koncernu CSG.
„Dodavatel, který jako jediný nese odpovědnost za splnění všech technických parametrů vyplývajících ze smlouvy, odstranění daného nesouladu řeší. Součástí tohoto řešení je rovněž zjištění příčiny, která nesoulad způsobuje,“ reaguje mluvčí obrany Petr Pešek.
„Obrana požádala o pozastavení dodání houfnic“
Na ministerstvo mezitím v polovině března nastoupil nový hlavní zbrojíř Ján Gurník, který se Francouzům ozval až na konci dubna. Tedy více než po čtvrt roce od doručení výsledných protokolů.
„Ministerstvo obrany danou problematiku řeší na kontinuální bázi, a to v souladu s příslušnými vnitřními předpisy a souvisejícími dokumenty,“ vysvětluje mluvčí Pešek velké zpoždění v komunikaci ze strany vedení vyzbrojovací sekce.
Podle dostupných informací měl Gurník výrobci sdělit, že zásadní vojskové zkoušky nezačnou do té doby, než KNDS France potíž jménem EMC vyřeší. Zvýšené záření by prý mohlo ovlivnit funkci komunikačních i zbraňových systémů. Gurník chce proto kontrolní zkoušky opakovat a do Francie vyslat svého zástupce, aby na proces dohlédnul.
Novinář s žádostí o vyjádření k aktuálnímu dění oslovil i zbrojovku KNDS France. Ta ovšem místo konkrétních odpovědí poskytla jen značně obecné vyjádření: „Dva prototypy systému Caesar 8x8 CZ jsou od léta 2025 připraveny k účasti na vojskových zkouškách, a to po oficiálním předání zprávy obsahující doporučení pokračovat ve vojskových zkouškách, které vydalo Ministerstvo obrany České republiky.“
Výrobce navíc prohlásil, že česká strana průběh zakázky zastavila: „Tyto dva systémy Caesar 8x8 CZ však prozatím zůstávají ve Francii, jelikož Armáda České republiky dosud nestanovila termín konání těchto zkoušek. Ministerstvo obrany České republiky totiž požádalo o pozastavení jejich dodání.“
Francouzi chtějí zdražit
Česko-francouzská přehazovaná o EMC navíc už tak dusnou atmosféru v kontraktu ještě akcelerovala. Na začátku letošního května mělo dokonce dojít k tomu, že KNDS France ministerstvu obrany oznámilo, že chce jednat o navýšení ceny celého obchodu.
„Vysvětlují to tím, že původní dohoda prý byla taková, že EMC se bude ladit až během vojskových zkoušek celé houfnice. Jenže tím, že to teď chceme mít hotové ještě před jejich zahájením, Francouzi mluví o změně průmyslové organizace, harmonogramu a tedy i nákladech,“ potvrdil vysoce postavený úředník ministerstva obrany.
Jak je zjevné z reakce Petra Peška, mluvčího resortu, o francouzské žádosti o zvýšení ceny Praha už oficiálně ví: „Požadavky na EMC byly závazně stanoveny ve smlouvě, stejně jako kupní cena houfnic. Zvýšení závazné kupní ceny houfnic stanovené ve smlouvě skutečně nelze provést jednostranně dodavatelem.“
Jak zjistil reportér deníku Aktuálně.cz, v té souvislosti už by se proto měl dokonce chystat dodatek kupní smlouvy, který umožní nejen další změnu harmonogramu, ale i zdražení miliardového kontraktu. Sama KNDS France však dotaz na zvýšení ceny nechala bez odpovědi.
Celá situace se tak dá shrnout tím způsobem, že na vládu Andreje Babiše (ANO) nyní dopadají důsledky kontroverzního rozhodnutí předchozího Babišova kabinetu. Když totiž ministerstvo obrany pod vedením Lubomíra Metnara (ANO) v roce 2021 nákup chystalo, vyhnulo se otevřené soutěži a řadu konkurenčních nabídek odsunulo i proto, že prý finančně nebyly tak výhodné jako ta francouzská.
Realitou ovšem je, že původně dohodnutá cena se ještě před podpisem zakázky o miliardy zvýšila. A loni dokonce tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) hrozila, že v krajním případě může Česko nákup i zrušit. Ani takové výroky nicméně strategický kontrakt neurychlily a vojsko je stále závislé na „muzejních“ houfnicích Dana z druhé poloviny 70. let minulého století.
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