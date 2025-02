"Dekáč to jistí." Vojáci si zimní výbavu stále nakupují v obchodních domech

Byť si ministerstvo obrany a generální štáb lámou hlavu nad tím, jak přilákat mladé lidi do armády, a upravují benefity i legislativu, samotní vojáci mají jasno. Podle některých z nich by stačilo dodržovat základní věci. Třeba mít na skladech dostatek oblečení a doplňků, na které má každý příslušník ozbrojených sil nárok. Ministerstvo tvrdí, že vina je na straně generálů a zpožděné vyhlášky.

Byť už více než měsíc panuje meteorologická zima a teploty se ještě řadu týdnů budou pohybovat nejvýš kolem nuly, ne každý z českých vojáků dostal odpovídající teplou výstroj. "Je to tak, fasovat čepice ani rukavice teď nemůžeme," potvrzuje pro Aktuálně.cz jeden z příslušníků ozbrojených sil, který si ovšem nepřál zveřejnit své jméno.

"Není to nic nového, 'dekáč' to jistí," popisuje s úsměvem další s tím, že "armádní" nákupy ve sportovních prodejnách nejsou nic neobvyklého ani v zimě, ani v létě. Ostatně věc se průběžně řeší i na facebookovém profilu satirických stránek Armáda ČR - memes. Před pár dny se tam třeba objevil poměrně výmluvný vzkaz jednoho z vojáků.

"Dnes nám bylo sděleno, že agentura vojenského zdravotnictví fasuje zimní doplňky až v roce 2026. Takže jako poslední asi," stěžuje si příslušník armády. A jiní dodávají, že právě nedostatek základních pracovních doplňků a výstroje je dalším hořkým momentem, který službu v armádě komplikuje a ubírá jí na atraktivitě.

"Náprava dílčích problémů ve výstrojním zabezpečení je v řešení," reaguje Robert Bielený, šéf logistiky ministerstva obrany. Byť je začátek roku 2025, Bielený argumentuje i "přerušenými řetězci v rámci covidu", krizí na Ukrajině či nedostatečnou výrobní kapacitou firem.

"Problémy v zabezpečení některými výstrojními součástkami vyplývají z minulosti, z nízkých objemů finančních prostředků pro pořízení dostatečných zásob vojenské výstroje," tvrdí Bielený. To ovšem nic nemění na tom, že v situaci, kdy obranný rozpočet stoupá rekordní rychlostí a dělají se miliardové nákupy špičkové techniky, vojákům stále chybí základní výbava a musí si ji shánět sami.

"Frustrace vojáků se prohlubuje"

Téma se v posledních dnech stalo i dalším citlivým bodem ve sporu mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a částí armády reprezentovanou náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Podle Černochové může situaci rozhýbat nová výstrojní vyhláška. Její přípravu má na starosti právě generál Robert Bielený a jeho kolegové a podle ministryně jí nevěnují dostatečnou pozornost.

"Osobně vnímám, že příprava trvá již příliš dlouhou dobu," kritizuje Černochová Bieleného. "Frustrace vojáků, kteří novou podobu s očekáváním vyhlížejí, se stále více prohlubuje," dodala ministryně.

A ve své kritice směrem k armádním velitelům jde Černochová ještě dál. Viní je z toho, že nepracují tak rychle, jak by podle ní bylo třeba, a dochází tak ke zpožděním: "Považuji za prioritu, aby nová vyhláška začala platit co nejdříve. Profesionální vojáci i jejich kolegové v aktivní záloze po změnách volají již dlouho a naše snaha je, aby již nedocházelo v přípravách vyhlášky, o které s vojáky mluvíme již od roku 2022, k jakýmkoli dalším prodlevám."

"Nekomentuji vyjádření paní ministryně"

Na slova Černochové o tom, že se vyhláška zadrhla, nechce Robert Bielený, jenž za její přípravu odpovídá, nic dodávat. "Jsem voják. Nekomentuji vyjádření paní ministryně," odmítá 65letý generál.

Několikaleté zpoždění vysvětluje Bielený tak, že vyhláška kromě výstroje řeší i stravování vojáků a jejich přepravu. Jde tak prý o komplexní téma, jež podle Bieleného "vyžaduje z důvodů komplexnosti a právní čistoty čas". A byť se ještě před několika týdny mluvilo o tom, že úprava by měla platit až za horizontem roku 2025, teď už armáda jako onen zlomový termín uvádí letošní 1. červenec.

Zda je právě čtvrtstoletí stará vyhláška opravdu tím důvodem, který armádě komplikuje dodávky základních součástek výstroje, by tedy mělo být jasné ještě letos. Nicméně v české armádě jde o dlouhodobou potíž. Zdaleka se netýká jen zimních doplňků, vojáci si na nedostatečnou, zastaralou nebo rovnou úplně nefunkční výstroj stěžují mnoho let.

Situaci měl rapidně vylepšit výstrojní e-shop. Jeho rozjezd však trvá podivně dlouho, testovací provoz se rozjel už před pěti lety. A dodnes nefunguje tak, aby jej mohl využívat každý příslušník české armády.

A právě takové nedostatky vojáci velmi často a otevřeně řeší a někteří přiznávají, že jim berou chuť do práce. Ostatně sám náčelník generálního štábu Karel Řehka v nedávném rozhovoru pro ČTK poznamenal, že udržení vojáků v armádě je složité. "Protože to je hodně o podmínkách služby. A není to jenom o platu čistě, ale je to samozřejmě i o tom, v jakém děláte prostředí, jaká je organizační kultura, jak s vámi jednají lidé," uvedl.

