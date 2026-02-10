Defibrilátor i pro umírajícího? Obětí mohly být stovky, bizarní případ řeší policie

Bizarní kauza z Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) má pokračování. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to několika set pacientů, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie. O bizarním případu informoval v prosinci web Aktuálně.cz.
Na kauzu si loni posvítil Odbor hospodářské kriminality olomouckých policistů. „Na základě vlastního šetření a provedeného znaleckého posudku zjistil závažná podezření na dlouhodobé a systematické provádění neindikovaných implantací implantabilních kardioverter-defibrilátorů (ICD) u několika set pacientů se závažnými srdečními problémy ze strany zaměstnanců 1. interní kliniky – kardiologické v rozmezí doby od roku 2015 do února 2025,“ upřesnil policejní mluvčí Hejtman v tiskové zprávě.
V pondělí pak byly zahájeny úkony trestního řízení, policie mluví o spáchání zvlášť závažných zločinů. „Těžké ublížení na zdraví, podvod a přečin ublížení na zdraví. Podle trestního zákoníku lze v daném případě uložit trest odnětí svobody na pět až dvanáct let. V této souvislosti prozatím nebyl nikdo obviněn,“ doplnil mluvčí olomoucké policie.
Případ konkrétně souvisí se studií PROFID EHRA, která byla realizována právě ve Fakultní nemocnici Olomouc pod dozorem Úřadu evropského veřejného žalobce. Nemocnice již dříve odmítla, že by v souvislosti s implantacemi ICD došlo k poškození zdraví pacientů.
„Dostal defibrilátor a zamířil do hospicu“
O zdravotní lince případu prvně informoval web Aktuálně.cz loni v prosinci. Podle informací redakce se policejní zásah konal jen krátce poté, co se v nemocnici rozhořel spor o použití zdravotnických přístrojů, jako jsou právě kardiostimulátory a defibrilátory – tedy miniaturní přístroje vkládané pod kůži pacienta.
Někteří lékaři je měli údajně zašívat i do umírajících lidí, kterým už k užitku nebyly. Podle smluvní dokumentace, kterou má redakce k dispozici, totiž dostávali lékaři za každého pacienta finanční odměnu.
„Jeden pacient dostal defibrilátor ve stejný den, kdy byl indikován do hospicu,“ popsal Aktuálně.cz zaměstnanec Fakultní nemocnice Olomouc, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná. A podle něj nešlo o první takový případ.
Nemůžu teďka, vzkázal exšéf kliniky
Studie PROFID EHRA porovnávala dva léčebné postupy – optimální farmakologickou léčbu doplněnou o implantaci ICD a farmakologickou léčbu bez implantace přístroje. Právě rozdílné odborné názory na vhodnost a načasování implantací u některých pacientů vedly podle FNOL k profesnímu sporu uvnitř pracoviště.
Tento spor byl jedním z důvodů personálních změn ve vedení kliniky, kdy z jejího čela loni v únoru odešel profesor Miloš Táborský, kterého v září 2025 vystřídal Alan Bulava. Táborský dlouhodobě odmítá, že by při léčbě pacientů pochybil, a uvádí, že vždy postupoval v souladu s nejlepším dostupným odborným poznáním.
Redakce Aktuálně.cz loni oslovila Táborského, který 1. interní kardiologickou kliniku při olomoucké fakultní nemocnici několik let vedl, v únoru letošního roku ale ve své funkci náhle skončil. Táborský se však o dění na klinice odmítl bavit.
„Ne, děkuju. Nemůžu teďka. Já ještě dodělávám nějakou aktivitu, jo? Děkuju,“ řekl kardiolog do telefonu, když měl reagovat na vznesená podezření. Na další SMS dotazy nereagoval.
Nedošlo k poškození pacientů, hájí se nemocnice
FNOL předala na základě soudního příkazu policii veškerou studijní a zdravotnickou dokumentaci a plně s ní spolupracuje, uvedli její zástupci.
„Chceme, aby se jasně ukázalo, zda skutečně někdo pochybil, popřípadě jak a proč k tomu došlo. Jsme připraveni na výsledek adekvátně reagovat. Chci znovu ujistit, že jsme pacienty ve studii opakovaně prověřili, jsou léčeni adekvátně jejich diagnózám a v souvislosti se zařazením do mezinárodní studie nedošlo k poškození jejich zdraví,“ uvedl minulý týden ředitel nemocnice Roman Havlík.
