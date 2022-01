Ostravský "Janoušek" je obžalovaný z praní špinavých peněz a maření spravedlnosti

Politický podnikatel spjatý s ČSSD Martin Dědic je nepravomocně odsouzený za korupci při rozdělování veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji. Dostal osm let vězení. Podle zjištění Aktuálně.cz ho čeká další trestní soud. Státní zástupce ho v minulých dnech obžaloval ze dvou hospodářských deliktů, na nichž se měl podílet také jeho bratr. V případě uznání viny jim hrozí až osm let za mřížemi.

Svými podnikatelskými aktivitami si Martin Dědic vysloužil přezdívku "ostravský Janoušek". Zatímco Roman Janoušek proslul po roce 2000 jako silný zákulisní hráč pražské politiky a byznysu v éře primátora Pavla Béma (ODS), Dědic si vybudoval podobné postavení v Moravskoslezském kraji. Jeho politickou spojkou v samosprávě byl v letech 2008 až 2013 náměstek a pozdější hejtman Miroslav Novák (ČSSD).

Výrazný Dědicův byznysový vzestup časově odpovídal Novákově působení ve vedení regionu, Dědicovy i spřátelené firmy tehdy vítězily v soutěžích o zakázky společností v rukou krajské samosprávy. Loni v říjnu jeho metody vyhodnotil Krajský soud v Ostravě coby zjednání výhody při veřejné zakázce, přijetí úplatku či legalizace výnosů z trestné činnosti, spolu s ním odsoudil dalších pět lidí.

Z uvedené kauzy vzešel další případ, v němž nyní podle zjištění Aktuálně.cz podalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalobu. Podle ní se Dědic se svým bratrem Radimem snažil zastřít původ korupčních peněz, o které v první kauze šlo. Smyslem jejich kroku bylo dostat je z dosahu vyšetřovatelů.

Antedatované smlouvy na devět milionů

"Potvrzuji, že v pátek 14. ledna byla podána v dané věci obžaloba," sdělil Aktuálně.cz státní zástupce Vít Koupil, který podání vypracoval. "Hlavním obviněným klade za vinu spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti a pokus zločinu maření spravedlnosti," upřesnil šéf odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petr Šereda.

Vyšetřovatelé z tehdejšího Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality začali první případ rozkrývat v létě 2013, kdy provedli u Dědice a společníků z jeho firem domovní prohlídky. V reakci na to se měli bratři Dědicové domluvit na krycím manévru. Aby policii znemožnili objasnit původ peněz ze zmanipulovaných zakázek a zamezit k nim přístup, provedli fiktivní finanční operaci.

V září 2013 sepsali antedatovanou smlouvu o půjčce devíti milionů korun, podle níž Dědic převedl peníze ze svého účtu na konto bratra Radima. Ten měl podle kontraktu miliony vrátit do konce roku 2018. Tímto způsobem popisuje podstatu provinění soudní listina, jež se přímo vztahuje k současné kauze a kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Z půjčky bratrovi dar

Protože se kriminalistům nepodařilo zmíněných devět milionů vypátrat, jako náhradní hodnotu zajistili právě bratrskou smlouvu o půjčce. Krajský soud v Ostravě při projednávání první kauzy nařídil, aby Radim Dědic zmíněných devět milionů složil na policií stanovený účet do termínu uvedeného ve smlouvě o údajné půjčce.

Bratři však udělali další krok. Uzavřeli spolu druhý antedatovaný kontrakt, na jehož základě postoupil Dědic zmíněné peníze bratru Radimovi jako dar. Kontrakt předložili při hlavním líčení. "Se záměrem předstírat skutečnost, že spoluobviněný (Radim Dědic) není povinen uvedenou částku převést na účet uvedený v usnesení policejního orgánu z 25. 3. 2014," píše se dále v soudní listině.

Kdyby bratři záměr dotáhli do konce, devět milionů by zůstalo v jejich držení. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ale začali obratem konat, z legalizace výnosů z trestné činnosti a maření spravedlnosti obvinili oba bratry v červnu 2019, tři měsíce poté, co antedatovanou smlouvu přinesli na soud.

Dalších pět obžalovaných a sedm milionů

Vedle Dědicových v kauze uvízlo dalších pět lidí. Ti se během objasňování původního případu měli podle žalobce snažit zakrýt dalších 7,3 milionu korun ze zmanipulovaných zakázek podobným trikem. Zanesli je jako půjčky od firmy, kterou ovládal jeden z nich. Jsou obžalovaní z legalizace výnosů z trestné činnosti s horní sazbou osmi let. Totožnost obviněných se redakci ověřit nepodařilo.

Nicméně v první Dědicově kauze skončili před soudem jeho obchodní společníci Břetislav Pavelek, Jiří Hána, Jaroslav Křemen, Roman Gavanda, Tomáš Dohnal, Břetislav Čížek a Petr Greš. Nejpřísnější trest na základě zmíněného nepravomocného rozsudku z loňského října dostal Pavelek, který měl pro Dědice fungovat jako bílý kůň. Má si odsedět čtyři roky.

Nynější případ bratrů Dědicových vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu dva roky. Práci uzavřela loni v červenci. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci rozhodovalo o obžalobě a zpracovávalo ji půl roku. "Kriminalisté zajistili tři pozemky, jeden rodinný dům, tři byty a hotovost zhruba 3,8 milionu korun," popsal už dříve mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Radim Dědic obvinění označuje za vykonstruované. "Ohrožuje mé živobytí jako daňového poradce a soudního znalce. Podám stížnosti," komentoval případ ve chvíli, kdy ho v červnu 2019 policie obvinila. S Martinem Dědicem se Aktuálně.cz spojit nepodařilo. V předchozí kauze ale provinění důrazně odmítal.

Přátelství s hejtmanem

"Obžalovaný získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách," prohlásil soudce Igor Krajdl, když Dědice nepravomocně potrestal osmi lety vězení a propadnutím majetku. Zdůraznil, že pro svůj byznys využíval kontakty s krajskými úředníky a politiky v čele s hejtmanem Novákem.

Oba muži si za rok a čtvrt v inkriminované době vyměnili pět tisíc telefonátů a esemesek. Hejtmanova manželka navíc dostala od Dědicovy firmy, kde měla být zaměstnaná, 600 tisíc korun. Policie přitom doložila, že její práci vykonával někdo jiný. Novák vztah s Dědicem popíral. Později otočil a potvrdil, že jsou přátelé. Společné styky však prý obchodní povahu neměly. Hejtmana policie nikdy neobvinila.

Dědic pro svou firmu Business Advisor a spřízněné společnosti svých obchodních partnerů podle nepravomocného rozsudku zařídil zakázky, za které inkasoval na úplatcích 30,8 milionu korun. Představitelé blízkých firem před soudem tvrdili, že nešlo o vyplacení podílu ze zmanipulovaného tendru, ale o odměnu pro Dědice za legálně poskytnuté konzultace.