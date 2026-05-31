Děd Josef, otec Aleš a syn Matyáš. Jak se proměnila jména dětí v posledních 75 letech

Z porodnic si loni rodiče odnášeli nejčastěji Jakuby a Viktorie. Před sedmi desítkami let zase Josefy a Marie. Dlouhodobé statistiky ukazují, jak jména dětí podléhala módním vlnám. Proklikejte si, jak se proměnila nejpopulárnější jména během generací. A vyhledejte si v loňských statistikách třeba to své.
Pár let po slavném vítězství českého hokejového týmu na olympiádě v Naganu byly školky a školy plné Dominiků. Rodiče uchvátily výkony brankáře Dominika Haška na turnaji století a své syny pojmenovávali v nezvyklé míře právě po slavném „Dominátorovi“.
Mezi takzvanými Husákovými dětmi z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se zase rodil nezvyklý počet Alešů, jak mohou potvrdit mimo jiné i autor tohoto článku, guvernér České národní banky či ministr práce a sociálních věcí. A v padesátých letech se zase jednalo o Miloslavy či Lubomíry – jména, která se v loňském roce nedostala ani do první stovky nejpopulárnějších.
Ukazují to údaje Českého statistického úřadu o jménech novorozenců, které zpracovala datová redakce Aktuálně.cz.
Podobná „generační jména“ lze najít i u dívek. Zhruba čtyři z každých pěti Jarmil, které žily na konci loňského roku v Česku, se narodily mezi lety 1950 až 1969. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se zase jednalo o Petry. A pojmenovat svou dceru Natálie je populární až od přelomu tisíciletí.
Při výběru jmen dívek jsou rodiče kreativnější než v případě chlapců. Od roku 1950 se na první příčce umístilo hned devět různých. V padesátých letech tak dominovaly Marie, na konci osmdesátých let Lucie a až do předloňska se jednalo o Elišky, které loni předstihly Viktorie.
U chlapců se rodiče drželi pevněji tradic a od roku 1950 se dostalo na samý vrchol žebíčku pro daný rok jen pět křestních jmen. Nejdříve to byli Josefové následovaní Jiřími, Petry a Jany. Patnáct let ale už dominuje Jakub.
Jakub však svou pozici loni udržel jen tak tak. „Jakub sice své první místo z předchozích let obhájil před Matyášem, ale jen o 18 narozených chlapců,“ okomentoval data Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Jak již zaznělo, takové štěstí neměla v případě dívek Eliška, která vládla statistikám třináct let až do předloňska. „V roce 2025 se narodilo 1193 Viktorií a 1125 Elišek, a Viktorie se tak vůbec poprvé stala nejoblíbenějším dívčím jménem,“ podotýká Rojíček.
Jakub a Viktorie loni dominovali žebříčkům v polovině krajů, přičemž oběma jménům se daří především ve východní části Česka.
Specifické postavení má Praha, která si dlouhodobě drží mnohem větší pestrost jmen než zbytek země. Rodiče dívek loni volili v hlavním městě nejčastěji jméno Sofie, zatímco u chlapců se na děleném prvním místě v oblíbenosti umístili Adam a Matyáš.
KVÍZ: Panda, kivi nebo quokka? Jen opravdoví znalci dokáží přiřadit všechna zvířata k jejich domovům
Panda v čínských bambusových lesích, lemuři na Madagaskaru nebo „usměvavá“ quokka v Austrálii. Některá zvířata jsou natolik úzce spojená s jediným místem na planetě, že je nikde jinde ve volné přírodě nenajdeme. Právě jim se říká endemité - unikátní organismy, které se vyvinuly v izolaci a žijí v jednom koutě světa. Poznáte v našem kvízu, odkud pocházejí nejpodivuhodnější zvířata planety?
Rakušanka izolovaná na vídeňské klinice ebolou podle testů infikovaná není
Rakušanka, kterou úřady tento týden uzavřely do izolace kvůli příznakům možné nákazy ebolou, infikovaná není. Vyplývá to podle listu Kurier z výsledků dvou testů, z nichž druhý byl proveden s časovým odstupem po prvním rozboru.
„Jednou se na našem koncertě rozbrečeli i pankáči,“ říká pianista kapely Končinna
Sama sebe kapela Končinna představuje jako „seskupení hudebníků, které se pohybuje v končinách různých alternativních projektů už od devadesátých let“. Dnes zhudebňují texty básníků v žánru, jenž by se dal nazvat jako progress rock šanson. Loni vydali novou desku Prošli tudy blázni a letos v létě je čeká série koncertů na menších festivalech či třeba unplugged v Balbínově poetické hospůdce.
"Takový zápas by neměla řídit žena." Tenista si v Paříži zavařil a přišel trest
Byl plný emocí, prohrál se sedmnáctiletým Francouzem na grandslamu. A tak si paraguayský tenista Adolfo Daniel Vallejo pořádně rýpl do brazilské rozhodčí Any Carvalhové. A nakonec za to dostal pokutu.
Testosteron jako nová mužská posedlost. Co je ještě pravda a co už mýtus?
„Máte málo testosteronu.“ Věta, která dnes stále častěji zaznívá nejen v ordinacích, ale i na sociálních sítích. Únava, ztráta libida, horší soustředění, přibírání tuku nebo pocit, že „už nejste ve své kůži“ - právě tyto potíže mohou být spojené s nízkou hladinou testosteronu. Kolem mužského hormonu se ale zároveň šíří řada polopravd a mýtů. Pojďte se s námi podívat, co je pravda a co nesmysl.