Domácí

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala kárnou žalobu na soudce vyškovského okresního soudu Pavla Vrchu. Za neoprávněné nahlížení do spisů jiných soudních oddělení pro něj navrhuje roční snížení platu o 30 procent, sdělil Vrcha, informaci potvrdilo ministerstvo.
Eva Decroix (ODS)
Eva Decroix (ODS) | Foto: Viet Tran

Úřad upozornil na mimořádně velký rozsah soudcova prohřešku - za čtvrt roku si podle něj prohlédl neanonymizované dokumenty z dvou stovek spisů osmi různých soudních senátů. Soudce se hájí tím, že kontroloval svou asistentku.

Vrcha podle žaloby od 5. října do 25. prosince loňského roku neoprávněně vstupoval do spisů v elektronickém informačním systému pro okresní soudy.

"Tímto jednáním podle kárné žaloby závažně porušil právní předpisy k ochraně osobních údajů i pravidla pro práci s informační technikou, čímž ohrozil důvěru veřejnosti v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů," uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Vrchovu argumentaci, že kontroloval práci asistentky, kterou sdílel s místopředsedou vyškovského soudu Alešem Vylamem, Decroix odmítla. "Takové důvody nelze považovat za legitimní pro nahlížení do spisů, které mu nebyly přiděleny, a to ani podle předcházející judikatury kárného senátu Nejvyššího správního soudu. K nahlížení do dokumentů ve spisech ostatních senátů se pak JUDr. Vrcha nevyjádřil vůbec," uvedl úřad.

Ministerstvo se o Vrchově případu dozvědělo poté, co se na úřad v červnu obrátil právě Vylam, který tehdy zastupoval předsedu vyškovského soudu. Vylam upozornil na Vrchův soukromý web, kde soudce zveřejnil dokumenty, v nichž se negativně vyjadřoval o Vylamovi, jejich společné asistentce i bývalé předsedkyni soudu. Z Vrchových textů pak úřad pojal podezření, že některé z informací získal soudce nahlížením do ISAS. To se poté potvrdilo. Podle ministerstva tam zjistil skutečnosti, které pak využíval ve svých neúspěšných sporech s vedením soudu.

Vrcha sdělil, že sdílená asistentka pracovala pro senát místopředsedy soudu Vylama "v desítkách případů" i ve dnech, kdy měla podle rozvrhu práce pracovat pro něj. Zmínil také, že Vylam si s asistentkou tyká. Zkritizoval, že předsedkyně soudu mu následně asistentku odebrala a on musí sám bez asistenta řešit tu nejsložitější civilní agendu, což není možné bez práce o víkendech.

Související

Dostihové tabulky v české justici. Tlak na nás je obrovský, popisuje soudkyně

Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018

Ohledně nahlížení do dokumentů dalších senátů uvedl, že souviselo s výkonem jeho soudcovské funkce. Kárná žaloba je podle něj odplatou za jeho předchozí kritiku ministerského odboru dohledu ve vztahu k Vylamovi.

Ministr spravedlnosti může podat kárnou žalobu proti soudci, státnímu zástupci a soudnímu exekutorovi. Decroix podala kárnou žalobu na jednoho soudce a jednoho exekutora, její předchůdce Pavel Blažek (ODS) kárně zažaloval jednoho soudce a čtyři soudní exekutory. Marie Benešová (za ANO) předtím podala kárné žaloby na šest soudců, tři státní zástupce a tři exekutory.

Kárné žaloby nyní v prvním stupni projednávají specializované senáty u vrchních soudů. Předsedkyně jednoho ze senátů Michaela Pařízková nedávno při rozhodování o jiné kárné žalobě apelovala na justiční činitele, aby si spory mezi kolegy na jednotlivých soudech řešili interně a neventilovali je ve veřejných kárných řízeních.

 
Mohlo by vás zajímat

Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Bude pod stromečkem míň dárků? Šetřit na ježíškovi letos chce víc lidí než loni

Bude pod stromečkem míň dárků? Šetřit na ježíškovi letos chce víc lidí než loni

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

„TOP 09 si sedla do kouta a prakticky zmizela. SPOLU je divná habaďůra,“ říká Kolář

„TOP 09 si sedla do kouta a prakticky zmizela. SPOLU je divná habaďůra,“ říká Kolář
domácí Aktuálně.cz Obsah Ministerstvo spravedlnosti ČR Eva Decroix soudce Justice

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
Penězovod z Česka stále jede. Stovky miliard ročně mizí v zahraničí

Penězovod z Česka stále jede. Stovky miliard ročně mizí v zahraničí

Jen vloni z Česka do zahraničí odtekly dividendy v hodnotě 312 miliard korun. Největší podíl na této sumě přitom nemá automobilový průmysl.
před 42 minutami
Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Policie podle agentury Reuters uvedla, že 150 lidí je stále nezvěstných.
Aktualizováno před 1 hodinou
Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

ŽIVĚ
Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Benda se může s Kubou krutě mýlit. Volání po změnách je v ODS větší, než si myslí

před 1 hodinou
Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala kárnou žalobu na soudce vyškovského okresního soudu Pavla Vrchu.
před 1 hodinou
Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Skoro 50 tisíc Židů ze zahraničí během dvou týdnů zaplaví Izrael - na takový scénář se nyní připravuje izraelský Národní úřad pro mimořádné události.
před 2 hodinami
Ogier je podeváté mistrem světa v rallye, vyrovnal Loebův rekord

Ogier je podeváté mistrem světa v rallye, vyrovnal Loebův rekord

41letý Sébastien Ogier se vrátil na rallyový trůn po čtyřech letech.
Další zprávy