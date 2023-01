Debata v televizi pro mě byla děsivá. Mrzí mě, že nebyly vyvráceny lži, říká Nerudová

"Až to všechno v sobotu skončí, půjdeme s mým týmem na pivo. Bezstarostně si popovídáme," plánuje prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, která se nedostala do druhého kola voleb. V rozhovoru s Lindou Bartošovou hovoří o výhrůžkách, střetu mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem či o svém proslovu během sčítání hlasů, kdy jednoho ze soupeřů označila za zlo. "Pojmenovávám realitu," tvrdí.

První debatu finalistů před druhým kolem prezidentských voleb, která se uskutečnila v neděli večer na České televizi, sledovala Danuše Nerudová doma. "Překvapuje mě, že Andrej Babiš pořád i v přímém přenosu lže a nenazývá věci správnými jmény. Pro mě ta diskuse byla v podstatě děsivá, protože odhalila jeho pravý charakter. Řada věcí zůstala nevyvrácena," říká bývalá rektorka Mendelovy univerzity, která aktivně podporuje Babišova protikandidáta generála ve výslužbě Petra Pavla.

Expremiérova slova o tom, že by určitě neposlal vojáky na pomoc Polsku a Pobaltí, kdyby byly napadeny, ji šokovala. Andrej Babiš později svůj výrok korigoval s tím, že by klíčovou smlouvu o kolektivní obraně členů NATO neporušil. "Když jste prezidentem, tak musíte velmi pečlivě vážit slova. Poškozené renomé jako důvěryhodného člena NATO se napravuje velmi těžko," komentuje to Nerudová, která v prvním kole voleb skončila třetí s bezmála 14 procenty hlasů.

V rozhovoru se vyjádřila i k výhrůžkám, které jí během kampaně i voleb chodily a o víkendu jednu z nich zveřejnila. "Není to jednoduché, je lidské mít obavy o rodinu, o sebe. To ale neznamená, že bych ustupovala z pojmenovávání reality. Ten, kdo jde do veřejného prostoru, musí být srozuměn, že se toto prostě děje, a musí být silnou osobností, aby to zvládl," říká.

A vrací se i k situacím, kdy musela čelit narážkám na vzhled či styl oblékání. "Myslela jsem si, že jsme vyspělá společnost ve 21. století, ale ukazovalo se, že žena - favorizovaná kandidátka to vůbec nemá jednoduché," popisuje.

Hlavní témata rozhovoru s Danuší Nerudovou:

0:50 - 4:05 O duelu prezidentských kandidátů v České televizi. Jak hodnotí jejich výkon a co by udělala, kdyby byla na místě Petra Pavla ona?

4:05 - 7:40 Na tiskové konferenci po prvním kole voleb nazvala Andreje Babiše "zlem". Nebyla to chyba?

7:40 - 11:30 O tom, jak se angažuje v kampani Petra Pavla a jestli by podpořila i jiného z kandidátů.

11:30 - 12:35 Proč plánuje zůstat ve veřejném prostoru i nadále?

12:35 - 17:30 Jaké je být ženou ve veřejném prostoru při množství výhrůžek násilím i kyberšikany? A proč to může být bariérou pro více žen, které by se chtěly veřejně angažovat.

17:30 - 22:50 O tom, jak vnímá feminismus a v jakém případě se mezi feministky (ne)řadí a proč.

22:50 - 23:15 Co udělá jako první po volbách?