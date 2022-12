Sport je lepší než drogy, ananas na pizzu nepatří, shodli se prezidentští kandidáti

Čtveřice kandidátů na prezidenta se ve čtvrtek zúčastnila další studentské debaty. Otázky jim kladli přímo studenti z publika. Ptali se na postoj kandidátů k drogám, eutanazii, zavedení školného nebo manželství homosexuálů. Debata se také promítala v některých školách a je spojená se studentskými volbami, které se budou konat v příštích dvou týdnech.

Debaty se studenty se zúčastnili Petr Pavel, Pavel Fischer, Josef Středula a Marek Hilšer. Danuše Nerudová účast na poslední chvíli kvůli nemoci zrušila. "Zvali jsme také Andreje Babiše, nepřekvapivě pozvání nepřijal," uvedl ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota. Předseda ANO už dříve avizoval, že do debat chodit zatím nebude.

Na úvod měli kandidáti vysvětlit, proč se do boje o Hrad pustili. Pavlovi nápad vnukli údajně právě studenti, jelikož je vyzýval, ať se účastní politiky a ujmou se své občanské odpovědnosti. "Jeden ze studentů se mě zeptal, kdy budu já kandidovat na funkci nejvyšší," objasnil Pavel. Později, když prý viděl, jak se Česku nedaří a zhoršuje se nálada ve společnosti, rozhodl se "sloužit ve prospěch země".

Středula vyzdvihl svou znalost fungování politiky i politiků, jelikož s nimi jako šéf odborů jedná. Tvrdí, že je schopný hledat shodu, a zdůraznil, že nikdy nebyl členem žádné politické strany. Fischer svou kandidaturu vysvětlil tím, že mu není jedno, v jaké zemi bude žít on a jeho děti.

Hilšer připomněl svou minulost aktivisty a kritizoval současného prezidenta. "Přemýšlel jsem, jak se postavit tomu, co řekl Zeman a co mě zvedlo ze židle. A napadlo mě jít do politiky," vzpomněl Hilšer. Je také podle něj důležité, aby ve volbách zazněl i hlas mladé generace. Vzápětí přišla první otázka z publika. "Nemyslíte si, že je potom špatné dát hlas vám a nedat ho spíš někomu, kdo má větší šanci být zvolený?"

"Je špatné, když se do politiky dostávají soukromé zájmy, které ovlivňují zájem veřejný," reagoval senátor. Podle něj mají různé lobby v politice vliv, například na nedostatečnou podporu obnovitelných zdrojů kvůli lobby ropných společností nebo na vysoké ceny mobilních tarifů kvůli lobby operátorů. Hilšer si také myslí, že má ve volbách větší šance, než mu předpovídají průzkumy. "Výsledky průzkumů se dají zmanipulovat," tvrdí. Neupřesnil, jak a proč by k tomu docházelo. Hilšerova podpora je podobně nízká v průzkumech všech agentur.

Jednotná podpora stejnopohlavních svazků

Kandidáti se v následné debatě shodli na vyrovnání práv pro stejnopohlavní páry, včetně možnosti adoptovat děti. Je to podle nich lepší, než když zůstávají v dětských domovech.

Jen Fischer trvá na tom, že manželství je pouze svazek muže a ženy. Podporuje zrovnoprávnění, ale zachování názvu registrované partnerství u homosexuálních svazků. S adopcemi také souhlasí, ačkoliv je to podle něj proti jeho přesvědčení. Co se týče potratů, všichni se shodli na tom, že současná úprava je vyhovující, a zpřísnění po vzoru Polska by nepodpořili.

"Proč má bohatý člověk platit větší daně než jiní lidé?" zněla další otázka z publika ohledně solidární daně, tedy většího procentuálního zdanění bohatších vrstev společnosti. I zde se kandidáti shodli na zavedení takové daně. Považují to za výraz solidarity úspěšnějších lidí s ostatními, argumentují západními zeměmi, kde takové daně také existují, nebo tvrdí, že by solidární daň vedla ke zmenšení společenských rozdílů a rozporů.

"Netestujte nové látky, ale nové sporty"

Moderátorka se zeptala i na stále populárnější drogu kratom a na její regulaci. Kratom je rozšířený zejména mezi mladými, jde o výtažek z asijské rostliny, který povzbuzuje organismus, ale je podobný opiátům, vzniká na něm silná závislost. "Nechci o tom vůbec mluvit," začal Hilšer s tím, že by byl rád, kdyby se lidé nemuseli povzbuzovat pomocí drog. Na povzbuzení doporučil sport.

S tím souhlasí i senátor Fischer. "Pravidelný a intenzivní sport vede k lepším studijním výsledkům," vysvětlil důvod, proč podle něj ani mladí nepotřebují užívat kratom. "Netestujte každou novou látku, testujte nový sport," řekl a doporučil veslařství. Hilšer přitakal a doporučil testovat novou hudbu.

Pavel navrhl zjišťovat škodlivost, případně prospěšnost každé nové návykové látky, na základě čehož by měl stát zvážit regulaci. Zeptal se také, proč lidé užívají drogy. "Je to únik od těžké reality, kterou mladí snášejí hůř než dospělí," odpověděl si generál. Zmínil také stále vyšší počet sebevražd mezi mladými, který od roku 2019 stoupl na dvojnásobek.

Středula také navrhl odborné posouzení škodlivosti, k návykovým látkám by se choval opatrně. "Jedinou drogu, kterou vědomě používám, je káva," poznamenal.

Kandidáti se poté shodli v otázce, zda by podepsali zákon o legalizaci marihuany. Všichni souhlasili. "Když si ublížím při sportu, používám marihuanové mazání a je skvělé," řekl Fischer. Středula ale řekl, že by marihuanu legalizoval pouze pro lékařské účely, což však už několik let platí. Studentům připomněl, že zaměstnavatelé mají povinnost kontrolovat přítomnost drog u svých zaměstnanců, a varoval je, aby se vyvarovali problémů.

Na eutanazii se neshodli

Debatující se shodli na potřebě digitalizovat státní správu. Středula kritizoval současnou i minulé vlády kvůli údajné nečinnosti. Pavel dal za příklad Estonsko, které má státní správu plně digitalizovanou. Hilšer pak doporučil volit mladší politiky, jelikož více cítí potřeby mladých, jako je digitalizace nebo starost o životní prostředí.

Všichni kromě Středuly mají zkušenosti se studiem v zahraničí. Pavel byl v Anglii, Fischer ve Francii, Hilšer ve Španělsku. Každý z nich by se i u českého školství inspiroval v zahraničí, například jsou pro užší vztah mezi učitelem a studentem nebo by kladli větší důraz na práci s informacemi než na jejich zapamatování. Školné na vysokých školách by žádný ze zúčastněných nepodpořil. Argumentovali potřebou rovných možností se vzdělávat, ale i problém zadlužení studentů, kteří by museli po dostudování poplatky splácet.

Všichni jsou také proti privatizaci zdravotnictví, u tématu eutanazie už se ale neshodli. Pavel i Středula jsou pro, podpořili by důstojný odchod ze života pro nevyléčitelně nemocné. Hilšer s Fischerem jsou naopak proti, obávají se zneužití asistované sebevraždy. Navrhují větší podporu paliativní péče.

Debata končila odlehčeně, kandidáti řešili například tradiční spor o to, zda na pizzu patří ananas, s čímž nikdo z kandidátů nesouhlasil. Studentům na závěr řekli, ať se nevzdávají svých snů, zajímají se o svět kolem sebe nebo bojují s nerovnoprávností.

Debatu zaměřenou na prvovoliče organizovala organizace Jeden svět na školách. V publiku seděli studenti škol, které se v příštích dvou týdnech zúčastní studentských voleb, kdy budou nanečisto volit prezidenta.

