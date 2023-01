Babiš touží po moci, Pavel ničím nepřekvapil, hodnotí finální televizní duel experti

Kandidáti na prezidenta Petr Pavel a Andrej Babiš se ve čtvrtek večer proti sobě postavili v poslední televizní debatě před druhým kolem volby. Oba v ní podle expertů vystupovali smířlivě. "Babiš dominoval v ekonomických tématech, Pavel zase v zahraniční politice," hodnotí. Zatímco Pavel podal standardní výkon, Babišovi se podle nich dařilo lépe než v předešlých duelech, byl klidnější.

Poslední televizní debaty před začátkem voleb mají podle odborníků potenciál některé diváky ještě ovlivnit v rozhodnutí, komu nakonec dají svůj hlas. Duel, který se odehrál ve čtvrtek večer v televizi Nova, už však na nerozhodnuté voliče velký vliv mít nebude, shodují se oslovení marketéři. Novou hlavu státu budou lidé volit v pátek a v sobotu.

Na začátku přenosu Petr Pavel požádal o krátké prohlášení, v němž popřel dezinformace o svém úmrtí, které se ve čtvrtek ráno objevily na internetu. Poté vyzval svého protikandidáta Andreje Babiše ke kultivované debatě. "Nechutného už bylo v kampani dost. My jsme si s panem předsedou v předchozích debatách dokázali, že se umíme konfrontovat, že umíme být tvrdí. Ukažme voličům, že se také umíme normálně bavit," vyzval protikandidáta.

Expremiér hoaxy o Pavlově úmrtí odsoudil a označil je za mimořádně hloupé s ohledem na to, že jejich autor musel vědět, že se Pavel objeví na obrazovkách při televizní debatě. S jeho návrhem na průběh duelu souhlasil, diskuse se tak nesla v takřka bezkonfliktním duchu a místy se zdála být i s přihlédnutím k výběru témat až nudná. Otázky se často týkaly pravomocí, kterými prezident nedisponuje, což odborníci dlouhodobě kritizují, nebo oblastí, které oba kandidáti v minulosti již mnohokrát komentovali.

"Témata se hodně opakovala, debata kvůli tomu ztrácela na dynamice, každý si řekl to své. Myslím, že se drtivá většina voličů už rozhodla, jaký kandidát se jim líbí," komentuje výkon kandidátů politolog Miloš Gregor. Babiš podle něj v debatě dominoval. Odborníci se však shodují, že se tentokrát šéf hnutí ANO hodně držel zpátky, mluvil pomalu a umírněně.

Je cítit, že Babišovi chybí větší moc, říká marketérka

Po úvodních prohlášeních začal expremiér útokem na současný kabinet a varováním, že volba Pavla znamená převzetí veškeré moci vládnoucí pětikoalicí, ačkoli jeho protikandidát opakovaně zdůrazňuje, že je občanským kandidátem, nikoli stranickým. Babiš chce podle svých slov propojit tábory lidí, kteří volili strany s nynějším zastoupením ve sněmovně, s milionem lidí, jejichž hlasy v minulých sněmovních volbách propadly.

Ačkoli je k současné koalici kritický, chtěl by jako prezident působit nejen jako její kritik, ale také poradce. "Radil bych zdarma Petru Fialovi, jak pomáhat lidem," uvedl. Spojovat by chtěl také na mezinárodní úrovni za pomoci svých kontaktů, které obšírně vyjmenovával.

"Je zajímavé, jak Babiš potřebuje neustále mluvit o tom, že byl premiér a ministr, kolik toho dokázal a jak by rád radil Fialovi, dokonce zadarmo. Působí až ublíženě, je cítit, že mu chybí větší moc, což je u kandidáta na prezidenta až varovný signál," říká pro Aktuálně.cz expertka na volební kampaně Anna Shavit.

Pavel by jako prezident chtěl moderovat diskusi mezi koalicí a opozicí. "Na některé zahraniční cesty bych bral i zástupce opozice, aby se mohli účastnit zahraničních jednání," dodal.

Podle Shavit Babišova slova často navozovala dojem, jako by chtěl poloprezidentský systém, podobně jako je tomu ve Francii. "Nastínil, že by chtěl v podstatě řídit premiéra. Zcela to popírá naši Ústavu i nastavení pravomocí. Podle Babiše je zcela zásadní chyba, že nemáme většinový volební systém. Považuji za odvážné v debatě mluvit o změně volebního systému," hodnotí Shavit.

Babiš: Udělal bych Pavla náčelníkem generálního štábu

Zatímco v předchozích duelech Babiš sám zvedal témta spojená s válkou a ozbrojený střet se stal jakýmsi leitmotivem jeho kampaně, v poslední diskusi se jeho rétorika proměnila a snažil se budit dojem, že je otázkami na toto téma již unaven. Kdyby se stal prezidentem, jako první by podle svých slov poradil ministryni obrany Janě Černochové (ODS), aby okamžitě vyměnila náčelníka generálního štábu Karla Řehku, protože mluví o válce a mobilizaci a "straší tím naše ženy a děti".

Odkazoval tak na Řehkovo prohlášení v rozhovoru pro ČTK, že by se Česká republika měla připravovat na válku velkého rozsahu, při níž by stát by musel přistoupit minimálně k výběrové mobilizaci. Babiš překvapil návrhem, že by na Řehkův post navrhl svého protikandidáta. "Pan Pavel říká, že válku nechce," zdůvodnil své rozhodnutí navzdory faktu, že ve svých předchozích výrocích zdůrazňoval opak a na svých převolebních billboardech naznačoval, že zvolení Pavla by znamenalo zavlečení Česka do války.

Pavel se Řehky naopak zastal a upozornil na to, že armáda musí být připravena na všechny možnosti. "Je to respektovaný profesionál každým coulem. Moc dobře ví, co je to válka, a ví, že ji nechce. Vojáci jsou tady od toho, aby vyhodnocovali rizika a připravovali se na jejich eliminaci. Musí se připravovat na nejhorší možný scénář, na který připravují i opatření," dodal.

Pavel to zvládl, ale výkonu na Primě se nepřiblížil

Zatímco předseda hnutí ANO zakončil sérii debat nečekaným méně útočným výstupem, Pavel podle expertů podal standardní výkon. Ve středeční debatě na Primě byl výraznější, na Babiš také víc útočil. Gregor však poznamenává, že se Pavel chová umírněně po celou dobu kampaně. "Je konzistentní, debata na Primě se jediná vyznačovala tím, že se víc uvolnil a troufnul si být ostřejší," říká.

Politická marketérka Shavit míní, že Pavlův výkon nebyl tak dobrý jako v předchozí debatě. "Zvládl to, ale rozhodně nepředvedl výkon jako na Primě," konstatovala. Podle ní však bylo cílem kandidátů neudělat v posledním televizním duelu chybu, což se oběma povedlo.

Výraznou část debaty tentokrát vyplnila ekonomická témata. Kandidáti byli dotazováni například na návrhy Národní ekonomické rady vlády, které cílí na snížení výdajů i zvýšení příjmů státního rozpočtu. Pavel s Babišem se shodli třeba na tom, že by se neměly zpoplatnit vysoké školy, nesouhlasí ani se zkrácením doby pobírání rodičovského příspěvku. Konkrétní ekonomická opatření či možnost ovlivnit výši daní však nespadají do pravomocí prezidenta, řeší je vláda.

Když se řeč stočila k ekonomice, více se do diskuze vkládal Babiš. "Jakoby u daní nabral další nový dech. V ekonomice jasně dominoval," říká Shavit. Podle ní se mu dařilo zdůrazňovat, že pracuje pro lidi. Pavlovi se nicméně podle marketérů vedlo lépe v oblasti zahraniční politiky.

Oba kandidáti se vyjádřili pozitivně k možnosti uzákonění manželství stejnopohlavních párů, rozdělil je naopak postoj k eutanázii nebo legalizaci lehkých drog. "Zkušenosti z mnoha zemí světa ukazují, že je lepší to mít legalizováno a pod kontrolou, než abychom čelili masivnímu zneužívání mladých," vysvětlil svůj postoj Pavel.

Debatu zakončilo vystoupení manželek obou uchazečů o Hrad. Eva Pavlová diváky vyzvala, aby si představili českou zemi jako společný domov, kde budou moci všichni žít dál důstojně. Poprosila, aby lidé přišli k volbám. "Mého manžela všichni znají," uvedla Babišova manželka Monika. Zmínila, že společně už deset let pomáhají lidem svou nadací.