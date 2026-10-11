Propad ANO ve velkých městech. Expert říká, co to pro Babišovo hnutí může znamenat

Při bližším pohledu je zjevné, že hnutí ANO Andreje Babiše doplácí na neschopnost postavit silné kandidáty. Patrné je to na výsledku komunálních voleb v krajských městech – kromě Plzně hnutí ANO ve všech oslabilo, někde dost výrazně. „Pokud tento trend vydrží i do krajských voleb, může to naznačit posun – relativní oslabování hnutí ANO,“ soudí politolog Jakub Lysek.
„Pro hnutí ANO skončily komunální volby ve velkých městech debaklem. Ve většině krajských, ale i statutárních městech totiž jeho zisk hlasů oproti minulým volbám výrazně klesl. Patrně to bude znamenat, že se v nich nebude podílet na koaličním formování. A logicky tak klesá také jeho šance na zisk primátorských postů,“ uvedl politolog Jakub Lysek pro Aktuálně.cz.
ANO zaznamenalo všude pokles podpory, v některých metropolích dost výrazný. Přes třicet procent získalo jen v Plzni, což je také jediné krajské město, kde ve srovnání s rokem 2022 získala strana Andreje Babiše více hlasů.
Výsledky ANO v krajských městech v letech 2022 a 2026:
Praha 19,33 % / 14,36 %
Brno 20,46 % / 17,14 %
Ostrava 33,96 % / 26,24 %
Plzeň 27,26 % / 31,69 %
Liberec 26,22 % / 17,76 %
Olomouc 31,75 % / 25,89 %
České Budějovice 24,01 % / 16,16 %
Hradec Králové 24,51 % / 22,20 %
Ústí nad Labem 28,53 % / 15,96 %
Pardubice 28,84 % / 22,85 %
Zlín 31,97 % / 21,36 %
Karlovy Vary 34,44 % / 26,44 %
Jihlava 28,51 % / 23,24 %
Všude jinde je to pro ANO velká mizérie. Třeba v Praze udělalo vůbec nejhorší výsledek ve své historii. Špatně pro něj skončily také volby v Ostravě, v Ústí nad Labem, v Liberci nebo v Českých Budějovicích.
Mizerné vyhlídky má strana Andreje Babiše i pro druhé kolo senátních voleb. Realistickou šanci na zisk mandátu má jen ve třech, možná ve čtyřech obvodech. Platí to především o Přerovu, Litovli a Karviné. Všude jinde bude jeho pozice pro druhé kolo složitá, mnohde bezvýchodná.
„V komunálních i senátních volbách hnutí ANO naráží na nedostatek kvalitních osobností. Velký počet kandidátů byl vybrán spíše tak, aby byli konformní s hnutím. Nicméně to nebyly silné lokální osobnosti,“ uvažuje Lysek.
Podle něj však existují výjimky. „Celorepublikově se zapomíná třeba na Přerovsko, kde primátor Petr Vrána udělal velmi dobrý výsledek. Svůj hlas mu dalo necelých 38 procent voličů,“ upozorňuje politolog.
„Jako manažer Prechezy má zkušenosti a je vnímán pozitivně i u voličů opozičních stran, v hnutí ANO byl třeba takto vnímaný další manažer jiné chemičky pan Richard Brabec,“ dodává.
Podle něj se ukazuje, že hnutí ANO tento typ kandidátů z holdingu Agrofert asi dochází. Případně je málo těch, kteří jsou ochotní jít do politiky.
„Pokud tento trend vydrží i do krajských voleb, může to naznačit posun – relativní oslabování hnutí ANO. Relativní proto, že i tak bude nadále hegemonem české politiky,“ uvažuje Lysek. Podle něj je také zajímavé, že ANO zaznamenalo pokles podpory ve svých tradičních baštách na Moravě. „V Prostějově dokonce prohrálo, v Olomouci oslabilo.“
Výsledky voleb podle Lyska mohla ovlivnit témata, jako je například zadlužování země, neřešené nedostupné bydlení. „Naopak téma korupce už asi bylo upozaděno,“ soudí.
Opozici se navíc podařilo lépe mobilizovat své příznivce. „Naopak zisky pro hnutí ANO, ale zejména pro SPD, ukazují, že jejich voliči spíše k volebním urnám nedorazili,“ dodává politolog.
A co hůř pro Babiše, jeho ANO navíc podle Lyska nemá kde brát hlasy pro druhé kolo senátních voleb. „Ve většině obvodů si ANO vzalo skoro všechny voliče vládního tábora. A přesto to stačilo mnohdy maximálně na 30 procent hlasů. Zjevně tak voliči SPD a dalších protestních stran zůstali doma,“ uzavírá Jakub Lysek.
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