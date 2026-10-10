Debakl Babiše na Vyškovsku. Grolich porazil protežovanou kandidátku ANO v prvním kole

Jedním z vítězů senátních voleb je podle očekávání předseda lidovců Jan Grolich. Jihomoravský hejtman porazil protežovanou kandidátku hnutí ANO Petru Absolonovou navzdory masivní negativní protikampani Andreje Babiše a Aleny Schillerové už v prvním kole. Svůj hlas mu dalo necelých 60 procent voličů.
Předseda lidovců Jan Grolich na sebe v posledních týdnech upozornil na sociálních sítích nejen svou předvolební písní, ale i poutavými replikami, které si utahovaly z videí jeho konkurence. A Petře Absolonové, která strávila celý svůj dosavadní profesní život ve zdravotnictví, nebyla v kampani nic platná ani pomoc od Andreje Babiše a jeho okolí.
„Samotná kandidátka Absolonová byla natolik slabou politickou personou, že kampaň za ni vedla svatá trojice ANO,“ upozorňuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog a expert na polický marketing Otto Eibl. „Za to se asi nemůžeme na vrchní sestru zlobit – věřím, že za sebou má úspěšnou kariéru ve zdravotnictví a že to bude žena na svém místě,“ dodává.
Upozorňuje ale, že její opakovaně deklarované fanouškovství směrem k Babišovi z ní nečinilo silnou kandidátku do jakéhokoli typu voleb. „Fakt, že se zástupci hnutí ANO postupem času začali pošťuchovat s Grolichem, byl opakovaně probrán - vsadil bych si na to, že zdrojem této jejich horečnaté aktivity je prostě strach z nové osobnosti v politice.“
„Pokud nad něčím přemýšlím,“ pokračuje Eibl v rozhovoru, „je to opět snad až bohorovnost komunikačního týmu Schillerové, Babiše a spol.“. Podle něj se totiž ukázalo, že Grolichovi jednoznačně pomohli se ziskem pozornosti napříč republikou: „Ano, vstup na hřiště v podobě tzv. pana kšiltovky může být pro někoho z druhé části republiky nepřijatelný, nicméně vytvořili prostor k tomu, aby Grolich mohl říct také příslovečné B.“
Tím Eibl myslí vizi politiky nových lidovců, kterou chce Grolich představit veřejnosti zkraje příštího roku. „Asi byli zaskočení tím, jak elegantně se tým Jana Grolicha s útoky vypořádal - bez invektiv, bez zášti nastavil Schillerové a spol. laskavé satirizující zrcadlo,“ všímá si Eibl s dodává, že je to právě na jihu Moravy populární Schillerová, kdo vedle Absolonové bude muset skousnout porážku.
„Mám pocit, že tak trochu doufali, že tu jsou oddělené komunikační ekosystémy - ten, který patří hnutí ANO, a pak ten, který patří ostatním. A že je tedy bezpečné v tom vlastním prostě lhát. Nicméně reakce Grolicha měly takový dosah, že se dostaly i do protitábora,“ upozorňuje Eibl. A v momentě, kdy Grolich a jeho lidé přišli s narativem „tohle jsme přece nechtěli“, problém se podle Eibla zjevně ještě zvětšil.
„Mimochodem, všimněme si toho rozdílu v tonalitě - najednou nenadáváme důchodcům, že zvolili Babiše, ale uznáváme, že ho klidně volit mohli, že to je v pořádku. Co však v pořádku není, je fakt, že vláda nedoručuje, co slíbila, a že jim jejich hrdinové vlastně lžou,“ uvažuje Eibl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
A na tyto momenty se pak podle něj nabalovalo vše ostatní. „Z mého pohledu hnutí ANO vršilo další chyby, které kulminovaly příběhem, podle kterého Marie Jílková z KDU-ČSL ukradla a sestříhala trapně vulgární podcast. Absolonové tím vůbec nepomohli a Grolicha nepoškodili,“ má jasno politolog.
V tomhle ohledu – pokud jde o údajně ukradené video - podle něj stojí za zmínku nakonec právě také jistota, se kterou Babiš neříkal pravdu. „Narativ, podle kterého se stali obětí krádeže, tady ale nefunguje. Je až legrační, jak jako malé děti jeden za druhým vyprávěli příběh o tom, jak se někdo (lidovci) snažil dehonestovat Absolonovou. A je s podivem, že měli pocit, že tomu příběhu někdo uvěří.“
To, že si pak v rámci strojírenského veletrhu v Brně tento týden vesele třásli rukama a připíjeli i s Grolichem, je podle Eibla další vrstva příběhu. „Co jsme si, to jsme si, teď jsme kámoši, střez se ale toho, co přijde na sítích,“ uzavírá politolog rozhovor pro Aktuálně.cz.
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