Dceřiná firma Agrofertu neměla nárok na dotaci, rozhodl soud. BUde ji muset vrátit

před 2 hodinami
Ministerstvo zemědělství podruhé rozhodlo, že drůbežářský podnik Schrom Farms z holdingu Agrofert neměl nárok na dotaci 1,6 milionu korun z evropských fondů kvůli střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Potvrdilo své dřívější rozhodnutí, které ale Městský soud v Praze úřadu vrátil.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: HN - Zuzana Šmajlerová

Tříletý spor nekončí, firma má možnost podat odvolání k ministrovi. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský nechtěl rozhodnutí komentovat, zda firma rozklad podá, napsal server iROZHLAS.cz

"Rozhodnutím byl potvrzen nesoulad Dohody o poskytnutí dotace s právními předpisy, proto byla zrušena," sdělil serveru mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Heřmanský už dříve řekl, že firma postupovala v souladu s dotačními pravidly, a proto má na dotaci nárok.

O vrácení dotace, kterou chtěla firma použít na modernizaci farmy kuřat v Bílovci na Novojičínsku, rozhodl v roce 2022 Státní zemědělský intervenční fond, který v Česku rozděluje dotace do zemědělství. Společnost nesouhlasila a odvolala se k nadřízenému úřadu, tedy k ministerstvu zemědělství. Úřad ale rozhodnutí fondu potvrdil a loni v lednu musela firma dotaci vrátit.

Poté se obrátila na soud, který letos na jaře z procesních důvodů vrátil případ ministerstvu. Konstatoval, že úřady nevypořádaly námitky, které v odvolacím řízení vedení firmy mělo. Zapravdu dal vedení drůbežárny i v tom, že fond pouze okopíroval závěry auditu, aniž sám zdůvodnil, proč nemá firma na dotaci nárok.

