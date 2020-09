U Rafajovy dcery skončil byt lobbisty, který prosadil spornou stavbu v Rafajově městě

Majetek rodiny šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje, jenž čelí snahám vlády o odvolání, je spojen s šedou eminencí ČSSD. Rafajův známý Petr Kovařík lobboval za developerské projekty ve Frýdku-Místku. Zde Rafaj dělal místostarostu a když se stal poslancem, nastěhoval se v Praze do Kovaříkova bytu. Ten záhy koupila firma ženy Rafajova asistenta, aby skončil u Rafajovy dcery o 800 tisíc levněji.

Nynější šéf antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petr Rafaj byl jako místostarosta za ČSSD u toho, když na přelomu tisíciletí i přes protesty obyvatel výhled na památkovou zónu Frýdku-Místku zastínila velká hala nákupního centra Kaufland. Ta od té doby boduje v anketách o největší ostudu města. Se schválením projektu byl tehdy problém - stavbu nechtěl z hlediska památkové ochrany povolit okresní úřad a proti stavbě nákupního centra demonstrovali místní lidé.

Za projekt tehdy naopak lobboval podnikatel a vlivný muž celé moravskoslezské ČSSD Petr Kovařík. Potom, co vše radnice v čele s Rafajem odmávla, uspořádal na oslavu projektu i honosný raut. A nebyl to jediný projekt, který Kovařík ve Frýdku-Místku prosazoval.

V roce 2014 pomáhal i s výstavbou nákupního centra Frýda, které vzniklo na místě zbořené víceúčelové městské haly. I přesto, že architekti, památkáři i veřejnost chtěli zajímavou stavbu z 80. let uchránit. Stavbu povolila opět rada složená z ČSSD a komunistů. Tehdy už bez Petra Rafaje, který mezitím přesídlil do čela antimonopolního úřadu. Sociální demokracie dlouhé roky ve vedení radnice Frýdku-Místku zcela dominovala a Rafaj je dodnes její vůdčí postavou.

Kovařík zároveň udělal také milionový obchod s Rafajovými blízkými. Poté, co se frýdecko-místecký radní Rafaj dostal v roce 2002 do sněmovny a potřeboval se v Praze ubytovat, Kovařík v Nuslích koupil sedmdesátimetrový byt 2+1 a Rafajovi ho pronajal. Kovařík ovšem tvrdí, že Rafaje ve svém bytě neubytoval vědomě. "V té době jsem pronajímal více nemovitostí, některé jsem pronajímal sněmovně. Prodej tehdy řešil můj právník, kterému jsem odsouhlasoval cenu. Vždy jsem jen podepsal. Bylo to v době, kdy jsem odjížděl na Ukrajinu, kde jsem byl pět let," napsal redakci a upozornil, že se již s médii nechce nikdy bavit.

Lobbista tak neodpověděl ani na dotaz, zda ubytování poslance souvisí s tím, že Rafaj jako radniční funkcionář Frýdku-Místku posvěcoval developerské projekty, které Kovařík zastupoval. Kaufland na přelomu tisíciletí stavěla společnost Sey Development, ke které měl Kovařík blízko. Zmíněnou developerskou firmu do roku 2013 vlastnila společnost Sey, v jejíchž orgánech seděl mezi lety 2006 a 2009. "Dělal inženýrskou činnost, vyřizoval inženýring," specifikovala jeho vztah ke stavbě Kauflandu jednatelka Sey Development Iveta Ječmík Skuherská.

Podle ní si jej většinou společnost najala jako externího experta, se kterým spolupracovala i na dalších developerských projektech - například právě na stavbě nákupního centra Frýda.

Kdo je Petr Kovařík V éře někdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče Petr Kovařík podnikal na Ukrajině s lidmi napojenými na prezidentův aparát a dle serveru neovlivni.cz ho kvůli tomu prověřovaly české tajné služby. Otec jeho ukrajinské manželky pracoval roky na vedoucí pozici v ruském kosmickém programu, který vždy stál v popředí zájmu Kremlu. Po ukrajinské revoluci Euromajdan Kovařík v roce 2014 svůj byznys na Ukrajině prodal a přesunul se zpět do Česka.

O Kovaříkovi se pak psalo jako o šedé eminenci ČSSD, která má blízko k dnešnímu ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi. S tím se znají na 20 let. Tehdejší ministr zahraničí Zaorálek si ho vzal jako poradce na ministerstvo zahraničí a udělal z něj svého poradce pro Ukrajinu, ač ho nikdo z expertů na problematiku tehdy neznal.

Jak už v roce 2017 popsaly Hospodářské noviny, Kovařík stejně jako Zaorálek pochází z Ostravska a ač nečlen ČSSD, vyjednával pro něj také mnohé stranické záležitosti. "Pomáhám přenášet informace ze severu Moravy do jiných krajů a zase naopak, když pan ministr nemá čas a požádá mě o to," popisoval tehdy Kovařík.

Dnes už ale byt, v němž poslanec Rafaj přebýval, Kovařík nevlastní. V roce 2008 podepsal smlouvu o prodeji nemovitosti se společností Benchreklam z Frýdku-Místku. Většinovým vlastníkem firmy, která byt za 3 miliony kupovala, byla Monika Menšíková, tehdejší přítelkyně Rafajova poslaneckého asistenta Jiřího Vzientka. Toho si později vzala.

Nový majitel bytu? Podřízený Rafaje

Nynější šéf ÚOHS Rafaj tehdy ovšem neseděl jen ve sněmovně, ale stále i v radě Frýdku-Místku. Přímo tak šéfoval dlouholetému vydavateli zpravodaje frýdecko-místeckého magistrátu Petru Pavelkovi, který byl zároveň menšinovým vlastníkem firmy Benchreklam.

Související Rafajův úřad zaplatil sedm milionů za PR firmě lobbisty obžalovaného z praní peněz

Společnost, kterou Menšíková s Pavelkou ovládali do počátku letošního roku, byla přitom v té době jinak prázdná schránka. Vznikla zhruba půl roku před transakcí a dle účetních závěrek ani v dalších letech neměla žádné zaměstnance a téměř žádný majetek.

Přesto jí někdo vyšel pozoruhodně vstříc. Tři miliony korun na nákup pražského bytu jí dodnes neznámý věřitel půjčil. Půjčené peníze Benchreklam v dalších letech evidovala jako po lhůtě splatnosti. Neměla je z čeho splatit, protože téměř nic nevydělávala. Štědrému věřiteli je vrátila až po zhruba třech letech, když byt zase prodala - Rafajově dceři. Okolnosti obchodu jsou popsány níže.

Kdo půjčil 3 miliony na nákup bytu? Neřekneme

Pavelka nechtěl na dotazy ohledně toho, kdo jim na nákup bytu půjčil, odpovídat. "Tu firmu jsem prodal, abych se o těchto věcech nemusel bavit, to je celé," prohlásil Pavelka a položil telefon. Na SMS už nereagoval.

Sdílnější nebyl ani někdejší poslanecký asistent Rafaje Jiří Vzientek, manžel druhé spolumajitelky firmy. Vzientek tvrdí, že o koupi bytu, který pořizovala jeho nynější žena a bydlel tam jeho tehdejší šéf, nic nevěděl. Na otázku, zdali je to tedy náhoda, odpověděl: "Patrně ano. Nic o tom nevím, nevzpomínám si." Kontakt na manželku odmítl redakci poskytnout. "Nebude se chtít k ničemu vyjadřovat. Číslo na ni vám nedám," sdělil.

Vzientek od té doby povýšil. Dnes působí jako náměstek ministra kultury Lubomíra Zaorálka, rovněž významné figury moravskoslezské ČSSD.

Konkrétněji se k věci nevyjádřil ani Rafaj. Na dotaz, kolik sněmovna platila za nájem v bytě jeho známých, pouze odpověděl: "Byt, ve kterém jsem bydlel, byl pronajat Poslaneckou sněmovnou za obvyklých standardních podmínek."

Byt nakonec skončil u Rafajovy dcery

Od roku 2013 má firma Benchreklam, která nemá web a na kterou nejde dohledat ani žádné jiné spojení, smlouvu s městem na pronájem reklamních ploch. HN a Aktuálně.cz ji mají k dispozici. Obhospodařuje především desítky reklamních laviček ve Frýdku-Místku. To vše za necelých padesát tisíc korun ročně. Jedinou politickou stranou, kterou firma propaguje, je ČSSD.

Tím ale putování bytu v pražských Nuslích neskončilo. Rafaj se v roce 2009 přesunul do Brna, protože ho vláda jmenovala do funkce šéfa antimonopolního úřadu. Byt, který využíval jako poslanec, koupila v roce 2011 od firmy Benchreklam jeho tehdy osmadvacetiletá dcera Petra Rafajová. Byt navzdory neustále rostoucím cenám nemovitostí v hlavním městě získala o 800 tisíc levněji, než ho původně frýdecko-místecká firma koupila. Dle smlouvy peníze platila v hotovosti v celkem pěti splátkách.

Rafajová (dnes Kubínová) seděla v rozkladové komisi antimonopolního úřadu, kam si ji její otec jako odbornici přivedl. V roce 2015 se spolu nechali hostit firmou BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam v Nizozemsku. Stejná společnost bodovala ve stamilionových sporech o svůj byznys, které Rafajův úřad posuzoval.

Kdyby v transakci s bytem figuroval přímo Rafaj, musel by nákup vysvětlit v jednom ze svých majetkových přiznání, které jako poslanec a později předseda antimonopolního úřadu podával. Mimochodem s objasněním původu svých peněz už měl potíže. Dodnes věrohodně nevysvětlil, kde vzal 2 miliony korun, které u něj policisté našly zastrkané v obálkách za nábytkem.

"Dcera si pořídila byt za cenu podstatně převyšující znalecký odhad a dodnes jej užívá," nevidí na transakci nic problematického předseda ÚOHS. Zároveň odmítá, že by měl s výstavbou frýdecko-místeckého Kauflandu cokoliv společného. "Developerský projekt na výstavbu Kauflandu schválila a pozemky pro výstavbu prodala koalice vedená ODS. Koalice vedená ČSSD neměla s tímto projektem nic společného," napsal redakci Rafaj.

Stavba nákupního centra se pohnula až za vlády Rafaje

To ale není zcela pravda. Pozemky město sice odprodalo v roce 1996, kdy ještě radnici ovládala ODS, od roku 1998 ale město již vedlo ČSSD - a to hlavní se událo za místostarosty Rafaje. Jak se píše ve zpravodaji města, v této době "probíhala neoficiální jednání investora, který připravoval projektovou dokumentaci". V roce 2002, tedy v době, kdy byl Rafaj stále místostarostou, byla obnovena příprava stavby. Kovařík, který za projekt lobboval a výrazně se na něm podílel, byl navíc až do roku 2009 členem ČSSD.

Existovala rovněž varianta odkoupení pozemků zpět, to ale již de facto nepřicházelo v úvahu - právě proto, že město nechalo firmu i přes odpor obyvatel stavět - a ta si nárokovala jako náhradu škody 100 milionů.

"Byla tady velice složitá situace, památkáři to nejdřív nechtěli pustit, nakonec se to ze záhadných důvodů podařilo i přes protesty postavit, protože zastupitelstvo nakonec dalo souhlas," vzpomínal pro HN někdejší zastupitel za ODS Rafael Kučík.

Na "boje" se sociálními demokraty týkající se Kauflandu pamatuje i předseda frýdeckého občanského sdružení Pod Svícnem Petr Korč. "Postupovalo se skrytě, pak už se s tím nedalo moc dělat. Pamatuju, jak se nám politici z ČSSD snažili vštěpit, že obchodní zóny ukazují pokrok města. Že to je pro město dobré," přiblížil Korč, který se i účastnil demonstrací proti výstavbě.

Rafaj bydlí u někdejšího dalšího bosse frýdecké ČSSD. Vylobboval mu dotace

Není to první případ, kdy Rafaj čelí podezření, že své nemovitosti napsal na blízké. Rafaj a jeho rodina užívají úřednický byt v brněnské městské čtvrti Veveří, který je napsaný na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Zálohu 3,5 milionu na tento byt ovšem neplatil Čuba, ale Rafaj. Částka odešla přímo z jeho konta. ÚOHS si nyní tento brněnský byt za 12 tisíc měsíčně pronajímá, a to s podmínkou, že ho může obývat jedině jeho předseda. Podle Čuby je to celé jen náhoda.

Rafaj jako poslanec v roce 2008 prosadil ve sněmovně dotaci čtyři miliony korun na potápěčské centrum ve Frýdku-Místku pro Čubův spolek Scuba FM. Vznikla budova, v níž spolek úřaduje. Areál ovšem nefunguje dodnes.

Potom, co v minulých měsících Aktuálně.cz a HN upozorňovaly na Rafajovy kauzy, premiér Andrej Babiš a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček navštívili prezidenta Miloše Zemana s požadavkem, aby Rafaje odvolal. Tuto pravomoc má ze zákona právě prezident na návrh vlády. Zeman je dlouholetým Rafajovým spojencem a už v minulosti prohlásil, že ho odvolá pouze v případě pravomocného odsouzení.

Zeman reagoval tím, že se s Rafajem chce nejprve sejít. To se stalo minulý týden. Veřejné rozuzlení ale schůzka nepřinesla. Hrad ani ÚOHS ji nekomentovaly. Není tak jasné, zda Rafaj ve funkci zůstane. Funkční období mu končí příští rok o prázdninách.

Protikorupční experti volají po tom, aby bylo na tento mimořádně silný úřednický post vypsáno otevřené výběrové řízení. A to přesto, že s tím současný zákon nepočítá, výběr nechává na rozhodnutí vlády a tím na zákulisních vyjednáváních. Odborníci navíc upozorňují, že výrazným korupčním tlakům bude čelit i jakýkoliv Rafajův nástupce. Organizace sdružené do protikorupční rady vlády tak lobbují za změnu zákona. Ta by u vedení úřadu udělala kolektivní orgán - radu. A navíc by "rozetnula" instituci na dvě části - jedna by dohlížela na veřejné zakázky a druhá na soukromý trh.