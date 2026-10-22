„Dcera má narušený spánek.“ Žena, kterou surově napadl muž na D6, popsala útok

U řidiče za sebou se nejprve bála, že do jejího auta narazí. Pak ji však na dálnici D6 vybrzdil, zastavil a začal ji surově bít. Žena, kterou agresivní motorista napadl přímo před její osmiletou dcerou, nyní popsala, co incidentu předcházelo i v čem udělala „chybu“.
Řidička, kterou na dálnici D6 napadl agresivní řidič, projížděla v úseku u Jesenice na Rakovnicku stavbou, kde platí snížená rychlost – 50, 30 a opět 50 kilometrů za hodinu. „Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
„To bohužel hodně rozčílilo člověka za mnou, který se na mě lepil,“ sdělila napadená žena, která tehdy vezla i svou osmiletou dceru, CNN Prima News. „Už tehdy jsem se bála, aby do nás neťuknul. Troubil, blikal,“ dodala.
Poté projela úsekem a zařadila se do pravého pruhu. Řidič černého SUV ji začal problikávat a podle kamerového záznamu ji svým autem ohrožoval a vybržďoval. Následně zastavil a donutil zastavit i řidičku.
Muž poté podle videozáznamu vyběhl z auta, zamířil ke dveřím řidičky, udeřil dlaní do okénka a natáhl se po klice. Žena na něj ještě stihla ukázat vztyčený prostředníček. V následující chvíli ale agresor otevřel dveře a začal ji bít.
Stačila jedna malá neopatrnost
„Až teď jsem zjistila, že jsem si v autě nenastavila automatické zamykání,“ zhodnotila incident řidička. „Už to mám nastavené,“ dodala pro CNN Prima News.
„Křičel na mě, fackoval mě. Já se samozřejmě bránila a řekla jsem mu, že to mám natočené na kameru. Třísknul do kamery, až ji srazil,“ popsala napadená řidička. „No, a začal se přes mě sápat, že ji vezme,“ dodala. Její osmiletá dcera ale naštěstí stihla palubní kameru schovat pod sedačku.
„Mám strach o dcerku, má narušený spánek, (o incidentu) nemluví, ale sleduju ji,“ uvedla napadená matka.
„Muž se dopustil hned několika protiprávních jednání, z kterých jsme mu již ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření. A to z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu,“ doplnila policejní mluvčí. Dodala, že na prožité trauma žena i její dcera zřejmě dlouho nezapomenou.