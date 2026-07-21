Dávná vražda je promlčená. Vrah inspektorky definitivně unikl spravedlnosti

Lhůta pro objasnění záhadné vraždy na Bruntálsku uplynula. Smrt jednapadesátileté inspektorky životního prostředí je promlčena. Její vrah tak navždy unikl spravedlnosti – a to i kdyby se dnes sám přišel přiznat na policejní služebnu. Deníku Aktuálně.cz to potvrdila policie. Kriminalisté po vrahovi neúspěšně pátrali dlouhých 20 let.
„Ano, skutečně můžeme potvrdit, že ve věci trestného činu vraždy spáchaného dne 30. června 2006 v lesním porostu odpočívadla mezi obcemi Vidly a Karlova Studánka v okrese Bruntál na poškozené ženě (ročník 1955) se pachatele nepodařilo odhalit a věc byla k 1. červenci 2026 promlčena,“ uvádí pro deník Aktuálně.cz policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Tragédie odstartovala poslední červnový den roku 2006. Inspektorka životního prostředí tehdy nedorazila na dohodnutou schůzku se starostou vesnice poblíž polských hranic. A domů se také nevrátila. Zhruba osmdesátikilometrová cesta jí měla zabrat asi hodinu a půl. Její tělo později policisté objevili právě na této trase.
Na odpočívadle zvaném Kóta mezi obcemi Karlova Studánka a Vidly na Bruntálsku si lesní dělník všiml auta, které tam stálo už několik dní. Vše nahlásil policii.
Vozidlo patřilo pohřešované inspektorce. Její tělo kriminalisté objevili pouhých 200 metrů od něj, ukryté za lesním altánkem. Žena měla bodná zranění na hrudi a rukou. Vrah tělo zakryl a s autem zřejmě popojel, aby zametl stopy.
Policie okamžitě rozjela rozsáhlé vyšetřování vraždy. Nejdůležitějším vodítkem, u kterého policie doufala, že je přivede na stopu vraha, byly stopy cizí DNA zpod nehtů zavražděné. To svědčilo o tom, že se inspektorka do posledních sil bránila a útočníka poškrábala. Analýza potvrdila, že útočníkem byl muž. Tehdy ale nastal problém. Jeho profil se neshodoval s nikým z ženina okolí. A to kriminalisté DNA porovnali se vzorky stovek lidí. Shodu nenašli ani v celostátní databázi.
„Pro objasnění případu učinili policisté maximum – k dnešnímu dni například vyslechli přes 2700 osob a bylo odebráno kolem 700 biologických vzorků ke stanovení profilu DNA, které byly porovnány se stopami zajištěnými na místě činu,“ uvádí Štětínská.
Otázkou byl také motiv zločinu. Zavražděné byl ukraden starý mobilní telefon, doklady a klíče. Cenné věci jako náušnice, prsten nebo řetízek pachatel na místě nechal. Sexuální motiv kriminalisté vyloučili.
V průběhu let vyšetřovatelé prověřovali několik svědků, kteří mohli do případu vnést jasno. Pátrali například po starším prošedivělém muži v džínách a košili, který tehdy přespával v ruinách vyhořelého hotelu Hubertus v Karlově Studánce. Stejně tak se nikdy nepodařilo ztotožnit dvojici stopařů, která se v osudné ráno pohybovala na silnici u Malé Morávky a kousek od místa činu.
Na konci června se však spis definitivně uzavřel. Vrah Marie Nesetové tak kvůli dvacetiletému časovému odstupu zůstane legálně na svobodě. Česká justice přitom podobný paradox nezažívá poprvé. Například v roce 2017 se policii sám přiznal muž, který v minulosti uškrtil člověka v Praze na Barrandově. Protože však od činu uběhlo třicet tři let, kvůli promlčení odešel od výslechu jako svobodný člověk.
Nyní ho „následuje“ i vrah z bruntálských lesů. To ale neznamená, že po něm policie nebude dále pátrat. „Zůstává rovněž faktem, že i přes zákonné promlčení policisté na objasnění tohoto zločinu nadále pracují, vyhodnocují nové poznatky a porovnávají stopy,“ uvádí policejní mluvčí.
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