Ratha převezli do věznice v Ruzyni. Shání tam praktického lékaře, řekl k tomu advokát

Ústavní soud bude posuzovat, zda zvýšení rodičovského příspěvku jen některým rodinám není diskriminační. Podání proti přechodným ustanovením zákona podepsalo 45 senátorů z klubů KDU-ČSL, ODS, STAN, Senátor 21 a také dva nezávislí. Podání pošlou senátoři Ústavnímu soudu ve středu. Autoři podání zdůraznili, že nechtějí zpochybňovat zvýšení příspěvku jako takové, pouze to, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let.

Rodičovská se zvýšila od ledna z 220 tisíc na 300 tisíc korun a u vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc korun novým žadatelům i zhruba 280 tisíc rodičům s dítětem do čtyř let, kteří příspěvek ještě pobírají. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se domnívá, že nastavená pravidla jsou v souladu s ústavou a přijatá verze je "druhá nejspravedlivější" po návrhu přidat všem rodinám s dětmi do čtyř let.