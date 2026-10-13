„Dáváte málo na obranu? Nebudou se s vámi bavit.“ Zůnu v USA přijme jen náměstek

Delegace českého ministerstva obrany v čele s Jaromírem Zůnou vyráží na první návštěvu Spojených států, nejdůležitějšího spojence a hlavní sílu NATO. A i když je kromě jiného v plánu i návštěva Pentagonu, Zůna zůstane „v předsíni“. Jeho protějšek Pete Hegseth se s ním totiž nesejde. Český ministr obrany a vicepremiér se musí – v rozporu s protokolem – spokojit jen s náměstkem pro politiku.
Zatímco Česká republika se naplno ponořila do volební reality, ministerstvo obrany v pátek 9. října poměrně nenápadně informovalo o chystané cestě Jaromíra Zůny (za SPD) do Spojených států.
„Ve Washingtonu bude jednat s náměstkem ministra obrany USA Elbridgem A. Colbym, zúčastní se Česko-amerického obranného a bezpečnostního fóra a prohlédne si veletrh AUSA. Promluví také na půdě think-tanků CEPA a ACEBA a setká se s veliteli Národních gard států Texas a Nebraska,“ sdělilo ministerstvo.
Co se týče samotné schůzky Zůny s Colbym v Pentagonu, resort připsal, že mluvit se bude tento týden o „letos představeném americkém politicko-strategickém konceptu NATO 3.0, obranných výdajích, aliančních cílech výstavby schopností (Capability Targets) a spolupráci obranných průmyslů obou zemí.“
„Američané se dívají na čísla“
Podle některých insiderů ovšem na Zůnově cestě není nejzajímavější to, s kým a kde bude mluvit, jako spíš to, s kým se nesetká. Jako český vicepremiér a ministr obrany totiž nedostal šanci jednat se svým americkým protějškem Petem Hegsethem.
„Tohle se obvykle neděje, měl by se potkat s tím, kdo je v administrativě Donalda Trumpa na jeho úrovni. Nikoliv tedy s náměstkem,“ popisuje jeden z dlouholetých úředníků ministerstva obrany, který byl u řady mezistátních mítinků.
„Partnerem ministra obrany ČR je americký ministr Hegseth. Přijíždí-li na návštěvu vysoká návštěva, například člen vlády, bývá dokonce v některých zemích zvykem, že ji přijme někdo protokolárně významnější,“ připojuje se senátor Pavel Fischer (za TOP 09), bývalý velvyslanec ve Francii a důležitý spolupracovník Václava Havla na Pražském hradě.
„To se však v případě USA zpravidla nemusí naplnit, přece jen se zde na protokol tolik nehledí,“ dodává Fischer smířlivěji.
Bývalý dlouholetý diplomat Jiří Šedivý, který působil jako český velvyslanec v ústředí NATO či šéf Evropské obranné agentury (EDA), bere fakt, že se Zůna nepotká s Hegsethem, jako potvrzení toho, co USA avizovaly vůči spojencům, kteří dostatečně neplní své alianční závazky.
„Američané se dívají na čísla. Kdo nedává dostatečně na obranu, s tím se nebudou bavit,“ doplňuje Šedivý. Pro připomenutí – místo toho, aby české obranné výdaje rostly směrem k 3,5 procenta HDP, jak se Praha před Severoatlantickou aliancí zavázala, stagnují kolem dvou procent.
Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na ministerstvo s dotazem, z jakého důvodu se Zůna v Pentagonu nesetká se svým protějškem. Do vydání článku ale nikdo z českého resortu na otázku nezareagoval.
Česká republika Američany zklamala
Do Zůny si na svých sociálních sítích šťouchla i jeho předchůdkyně Jana Černochová (ODS). Ta připomněla několik svých schůzek s Lloydem Austinem, který americkou obranu vedl ve stejné době jako Černochová tu českou.
„S našimi americkými partnery jsme měli skutečně nadstandardní, otevřené a přátelské vztahy. Nebyly to jen zdvořilostní návštěvy a společné fotografie. Byla za nimi vzájemná důvěra, konkrétní výsledky a přímý kontakt na nejvyšší úrovni. Nepřijímali nás v předpokoji náměstkové, jednali jsme přímo s lidmi, kteří stáli v čele amerického ministerstva obrany,“ popisuje Černochová realitu před nástupem současné vlády Andreje Babiše (ANO).
Nynější cesta Jaromíra Zůny do USA se odehrává v době, kdy Spojené státy stále razantněji a hlasitěji upozorňují Prahu, že se v NATO stává největším hříšníkem. A v době rostoucí hrozby ruských útoků neplní své závazky. Ať už jde o výši rozpočtu, nebo tempo modernizace ozbrojených sil.
„Je pro nás zklamáním, že Česká republika neučinila větší pokrok při plnění obranného závazku z Haagu. V oblasti výdajů na obranu se bohužel pohybuje na chvostu aliance,“ zkritizoval Babiše a jeho kabinet Matthew Whitaker, velvyslanec USA při Severoatlantické alianci.
A v té souvislosti Zůnovu cestu za oceán vnímá i senátor Pavel Fischer: „Já doufám, že pan ministr Zůna si z návštěvy odnese, že jeho dosavadní výkony v úřadě jsou nedostatečné a podkopávají naši obranyschopnost. Já bych zde tedy protokol příliš neřešil. Na mě to působí tak, že si ho pozvali na kobereček.“
Poslechněte si, jak českou obranu pod vedením Jaromíra Zůny vnímá ostřílený diplomat:
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