Babiš tlačí na Zůnu, generálové varují. Nový plán armády odhalil problém

Ani pondělní jednání vlády, kde konečně došlo ke schválení zásadního koncepčního materiálu pro rozvoj české armády, neuklidnilo situaci mezi Andrejem Babišem (ANO) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Kabinet sice strategický dokument KVAČR 2040 konečně schválil, ovšem nadšený z něj není ani premiér, ani prezident Petr Pavel. A výhrady má i sám náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
„Cílem není pořizování techniky, ale budování skutečných operačních schopností. Nestačí modernizovat výzbroj.“ I tak Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu, uvádí zásadní strategický dokument KVAČR 2040. Tedy aktualizovanou verzi Koncepce výstavby Armády ČR.
Citovaná Hlaváčova slova hned na prvních stránkách dokumentu naznačují, že na rozdíl od dřívějších koncepcí nelze čekat výčet techniky, kterou si vojsko v příštích letech pořídí. A že tedy peněz na modernizaci české armády v nejbližších letech vláda Andreje Babiše nedá mnoho.
Český obranný rozpočet má v příštích letech v rozporu se slibem daným NATO a spojencům oscilovat pouze kolem dvou procent hrubého domácího produktu. Pro příští rok bude ministerstvo pod vedením Jaromíra Zůny hospodařit se 191 miliardami korun.
Hlaváč na setkání s novináři jen pár desítek minut poté, co dokument v pondělí odpoledne schválila vláda, oznámil, že takové investiční ustrnutí ochabí rozvoj české armády. A chce proto ještě s Babišovým kabinetem jednat, aby výdaje na obranu zvýšil.
„V krátkodobé etapě může dojít ke zpomalení zejména u výstavby střední brigády. Tak tam určitě budeme přijímat a doporučovat vládě nějaké opatření,“ prohlásil náčelník generálního štábu.
Zůna prý psal celý víkend
Koncepce KVAČR 2040 se rychle stala jedním z řady míst, na nichž si Andrej Babiš testuje, co všechno si jeho vicepremiér Jaromír Zůna nechá líbit. Ostatně i proto je daleko víc než samotný obsah strategického materiálu zajímavější to, co se kolem něj děje.
Jak (ne)poroste rozpočet ministerstva obrany
2027: 191 miliard Kč (2 % HDP)
2028: 211 miliard Kč (2 % HDP)
2029: 222 miliard Kč (2 % HDP)
Zdroj: KVAČR 2040
Obrana musela dokument několikrát přepracovávat, protože Babiš s ním nebyl spokojený. Zřejmě i proto se na jednání vlády dostal až první listopadový termín, přestože se s ním původně počítalo už v květnu. O jak problematický materiál jde, je zřejmé i z toho, jak se k němu nyní Zůna nezná.
Hned po svém nástupu loni v prosinci médiím několikrát oznámil, že do jeho tvorby zasáhne on sám. Ještě letos v květnu třeba webu Seznam Zprávy Zůna řekl, že koncepci klidně píše i celý víkend.
V posledních týdnech už ale o KVAČR 2040 mluví jinak. Třeba po pondělním jednání vlády připomněl: „Zpracovatelem dokumentu je náčelník generálního štábu.“ Jakoby tím dával najevo, že pokud na koncepci míří kritika, on není tím odpovědným.
Bylo to jen pár minut poté, co si do materiálu opět rýpnul Andrej Babiš. „Dávám opakovanou připomínku, že je nutné, aby armáda navyšovala počty příslušníků o 3 tisíce ročně,“ vadí premiérovi to, že dokument není v dlouhodobém plánu náboru tak ambiciózní, jak by si představoval. A opakovaně zdůraznil, že on sám dává hlavní důležitost protivzdušné a protidronové obraně státu.
„Oboustranně zajímavá diskuse“
Ze současných 25 700 vojáků z povolání se ozbrojené síly chtějí do roku 2030 dostat na 32 tisíc profesionálů. Příslušníků aktivních záloh by mělo být deset tisíc – dnes jich je zhruba jen půlka tohoto čísla. A i když se letos nábor daří, KVAČR 2026 zdůrazňuje, že to tak nemusí být pořád.
„Dlouhodobý demografický výhled, konkurence na trhu práce i zvýšené požadavky armády na technologické odbornosti mohou omezit schopnost získávat a udržet personál, zejména specialistů,“ stojí v koncepčním materiálu, jehož kopii má deník Aktuálně.cz k dispozici.
I tyto věci se řešily během pondělního jednání kabinetu, kam dorazil také prezident. „Diskutovali jsme o situaci v naší armádě, určitě to bylo oboustranně zajímavé,“ hodnotil setkání ministrů s Petrem Pavlem premiér Babiš.
„Já plně vnímám to, že vláda má celou řadu jiných priorit, než je obrana a armáda. Na druhou stranu – ve stejné situaci jsou i všichni naši spojenci. (…) Přesto se naprostá většina z nich dokázala v rámci priorit postavit za zvýšení výdajů na obranu,“ prohlásil prezident Petr Pavel, když odcházel z pondělního jednání vlády.
Je tak jedním z řady kritických hlasů upozorňujících na to, že naplánované výdaje ministerstva obrany jsou velmi nízké a nezaručují nutný rozvoj ozbrojených sil. Až do roku 2029 se má rozpočet pohybovat kolem dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).
Že jde o nedostatečný objem, ostatně čtenář zjistí přímo z KVAČR 2040: „Vzhledem k rozsahu vnitřního dluhu a rostoucím požadavkům na schopnosti umožní tento zdrojový rámec do roku 2030 pouze omezený rozvoj vybraných schopností.“
Petr Pavel: Nikdo nemůže čekat, že všichni budou mít shodný názor na všechno
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