„Nikdo nemá Senát na doživotí.“ Kupka o sledovaném souboji mezi Peckovou a Smoljakem

Pro některé voliče ODS a STAN je to pořádné překvapení. V jednom ze senátních obvodů v Praze se ODS pokusí stávajícího senátora za STAN Davida Smoljaka vyměnit za svou kandidátku Dagmar Peckovou. Aktuálně.cz se proto ptalo předsedy ODS Martina Kupky, proč chce tento souboj, když dříve avizoval spojenectví se STAN a dalšími opozičními stranami s cílem zabránit posílení vlivu ANO.
Když se Aktuálně.cz na kandidaturu známé operní pěvkyně Dagmar Peckové zeptalo, reakce šéfa ODS Martina Kupky byla okamžitá – celá otázka přitom ještě ani nezazněla.
„A proč by neměla kandidovat? Je to výborná kandidátka, znám Dášu už dlouho,“ vyhrkl Kupka způsobem, z něhož bylo zřejmé, že příliš nerozumí pochybnostem některých voličů ohledně této kandidátky.
Pochybnosti se skutečně objevily, byť samotná Dagmar Pecková si na sítích pochvaluje, jak ohromnou cítí podporu. Tu skutečně dostává, spousta příznivců jí píše, jak jí fandí, ale jsou i lidé s odlišným názorem.
Těm není především jasné, proč Pecková kandiduje na Praze 9, kde bude obhajovat senátní křeslo muž, který má obdobné názory na politiku jako ona: senátor za STAN David Smoljak. Jeden z nich tedy prohraje, a navíc může narůst šance jiných – třeba kandidáta ANO, což je pro ODS, STAN a další opoziční strany největší soupeř.
Kandidát ANO nezaboduje
„I toto riziko jsme zvažovali, ale nemyslím si, že by v tomto obvodu mohl zabodovat kandidát ANO,“ reaguje Kupka na obavy některých voličů opozičních stran a zároveň připouští, že do druhého kola postoupí dvojice Smoljak–Pecková.
„Pokud případně Dáša nevyhraje už první kolo, tak si budou Pražané patrně vybírat mezi ní a panem Smoljakem. A na tom přece není nic špatného, nikdo nemá místo v Senátu na doživotí,“ naráží na Smoljaka, který je senátorem od roku 2019. Mimochodem, tehdy porazil kandidáta ODS a KDU-ČSL Jana Jarolímka. Za ANO má nyní kandidovat nevidomý zpěvák Radek Žalud, který má přezdívku „český Bocelli“.
Pecková je zatím politikou „nepolíbená“, mnoho let se úspěšně věnovala opernímu zpěvu. Zároveň se ale poměrně často vyjadřuje k veřejnému dění a svou kandidaturu vysvětluje tím, že jí není jedno, kam Česko směřuje.
„Při pohledu na politické divadlo kolem nás čím dál víc cítím, že už nestačí jen přihlížet a doufat, že se věci vyřeší samy,“ tvrdí s tím, že chce do Senátu přinést „odvahu říkat věci naplno“.
Pravicová liberálka
Předseda ODS Kupka na otázku, jak ho napadla kandidatura této ženy, kterou oslovil s nabídkou právě on, argumentoval tím, že už dlouho zná ji osobně i její názory.
„Dal jsem jí nabídku na Senát hrozně rád a cením si, že do toho s námi jde. Smýšlí pravicově, sama o sobě hovoří jako o pravicové liberálce. Představuje přesně hodnoty, které ODS vždycky držela. Dáša Pecková je člověk, který sloužil České republice v zahraničí a chce pro naši zemi pracovat i dál,“ míní Kupka.
Peckovou zná podle svých slov už mnoho let, mimo jiné i proto, že je mu blízká vážná hudba, dělal moderátora stanice klasické hudby a podílel se i na pořádání hudebních festivalů.
„Pouštěl jsem její hudbu, zval jsem ji na hudební festivaly mládeže, četl jsem její knížku s názvem Ty vole se neříká, ve které ukazuje svůj temperament i přímočarost. To je něco, co potřebuje česká politika a co sluší také ODS,“ je přesvědčený Kupka, kterému nevadí, že Pecková dosud v politice nepůsobila.
Osvěžení a posílení
„Do Senátu kandidovala spousta osobností, které se staly politiky po svém zvolení. A pro Senát by bylo její zvolení osvěžením i posílením,“ podotkl.
Přímý souboj mezi kandidáty ODS a STAN je v letošních volbách spíše výjimkou. Podle nasazení kandidátů v řadě jiných míst se skutečně tyto dvě strany snaží většinou domlouvat, aby eliminovaly snahu hnutí ANO výrazně v boji o Senát uspět. Tuto taktiku uplatňují oponenti ANO už řadu let. Často se stává, že kandidáti ANO postoupí ve volbách do druhého kola, kde ale nemají proti spojené opozici příliš velkou šanci.
„V mnoha obvodech jsme se se STAN domluvili, podívejte se na Chebsko, Děčín, Příbram a na další místa. Nebylo to nic jednoduchého, protože ten který předseda strany musel v každém senátním obvodu vysvětlit, proč by nejednotný postup mohl ohrozit demokratickou většinu v Senátu,“ naráží Kupka na možný úspěch hnutí ANO.
Jeho předseda Andrej Babiš už několikrát avizoval svým voličům, že potřebují v Senátu úspěch, aby mohli více a rychleji prosazovat vládní politiku, která právě v Senátu často naráží na odpor.
Senátorský klub ODS a TOP 09 má nyní 30 členů, v případě absolutního neúspěchu by mu jich zbylo 20. Klub Starostů má jistých sedm z 18 členů, lidovecký klub devět z 12. Dohromady by tak tyto tři frakce měly mít bez ohledu na volební výsledek jistých 36 senátorů a k udržení minimální většiny v Senátu by potřebovaly vyhrát se svými adepty aspoň v pěti obvodech.
Mohlo by vás zajímat: Předseda ODS Martin Kupka reaguje na otázky Aktuálně zda je skutečně silný opoziční lídr:
ŽIVĚ „Historický milník.“ Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU
Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada EU informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.
ŽIVĚ Otevření Hormuzského průlivu je v plánu v pátek, zní ze Spojených států
Donald Trump se možná rozhodne zveřejnit předběžnou dohodu o ukončení války s Íránem do pátku, uvedl americký viceprezident J. D. Vance pro BBC. Vance popsal memorandum o porozumění (MOU) mezi USA a Íránem jako „asi stránku a půl“. Vysocí američtí představitelé také poskytli podrobnosti o dohodě a řekli, že Hormuzský průliv se znovu otevře v pátek, tedy v den, kdy bude dohoda formálně podepsána.
Nervozita v Evropě. Trump po Íránu obrací zájem k Ukrajině, už jednal se Zelenským
Pozornost amerického prezidenta Donalda Trumpa se po uklidnění krize s Íránem znovu obrací k válce na Ukrajině. To však vyvolává obavy mezi evropskými spojenci Kyjeva, které na probíhajícím summitu G7 čeká tvrdá diplomatická práce. Americký prezident se již na okraj setkání sešel se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, se kterým řešil další vojenskou pomoc.
Mezi oběťmi neštěstí v Chorvatsku je manželský pár i známý jezdec, kapitán u kormidla nebyl
Při námořním neštěstí poblíž chorvatských břehů v neděli zahynuli čtyři lidé z Česka. Jak nyní informují chorvatská média, v době nehody plachetnici údajně neřídil kapitán, ale jeden z Čechů, který během havárie zemřel.
Tři čtvrtě Čechů užívá návykové látky. Vede tabák, alkohol a léky
Téměř tři čtvrtiny lidí v Česku podle průzkumů užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let a pije alkohol až milion lidí. Až milion žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025, kterou v úterý zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.