Pavel má nejvíc dárců za milion, Babiš poslal peníze Mafře a Diviš vysál účet na nulu

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš má zřízené dva transparentní účty. Jeden je vedený na jeho jméno, ten však kampani neslouží. Schází se tam jen korunové či haléřové částky, k nimž jsou připojeny vulgární nebo urážlivé vzkazy od odpůrců. Celkem se jich sešlo 1600. Babiš platí kampaň z druhého účtu, zřízeného jeho hnutím ANO.

Babiš takto postupuje jako jediný. Žádný jiný kandidát se tímto způsobem neopírá o politický subjekt, jenž by hradil náklady na jeho kampaň. "Zákon to nezakazuje, aby financování kampaně dělal podporovatel, když to dělá z jiného transparentního účtu," uvedl k tomu ředitel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí František Sivera.

Šéf ANO zatím od svého hnutí přijal 20 milionů korun, jedna platba činila 10 milionů a zbylé peníze přišly ve třech transakcích. Oficiální kampaň rozjel Babiš nejpozději ze všech, ANO mu první peníze poslalo 24. listopadu. Expremiér dosud utratil 19,4 milionu korun. Po Novém roce byl jeho nejvýraznější výdaj 5,6 milionu, které poslal na inzerci do svého vydavatelství Mafra, pod které spadají například deníky Mladá fronta či Lidové noviny.

Sám si financuje kampaň bývalý externí pracovník sportovní redakce České televize Karel Diviš, který se živí jako podnikatel v IT sektoru. Z vlastních zdrojů do ní vložil 6,75 milionu korun. Dárci mu přispěli pouhými třiceti tisíci. Diviš jako jediný vytěžil své prostředky na maximum, k 11. lednu neměl na účtu ani korunu.

Po hlavní trojici favoritů shromáždil nejvíce peněz kandidát SPD Jaroslav Bašta, který hospodaří s částkou 13,4 milionu korun. Na propagaci ji vynaložil téměř celou, zbývá mu 127 tisíc. Z naprosté většiny mu ji platí jeho mateřské hnutí. Z vlastních prostředků Bašta na kampaň použil 300 tisíc korun.

Nejskromnější kampaň vede senátor Marek Hilšer, který na kampaň dosud vybral 1,75 milionu korun. 1,6 milionu přitom prochází od jeho hnutí, které dostává peníze za volby do Senátu od státu. Senátor Pavel Fischer nakládá s 4,7 milionu a bývalý rektor Tomáš Zima získal od dárců 2,2 milionu korun.