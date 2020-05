V Dole Darkov ustala těžba kvůli šíření koronaviru. Uzavření Karviné není v plánu

Důl Darkov těžební společnosti OKD v Karviné byl kvůli hromadné nákaze covidem-19 odstaven z důlní těžby. Přešel na technologické minimum, které musí zajistit důl, to znamená odčerpávání vody a větrání. Po jednání krajského krizového štábu to v pondělí oznámil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Podle Vondráka důl nelze zcela uzavřít. Znamenalo by to zavření celého OKD. Vzhledem k opatřením krajské hygienické stanice a zastavení těžby ale nepovažuje za nutné vyhlašovat stav nebezpečí.

"Nelze zavřít Důl Darkov, protože by to znamenalo zavření celého OKD. To je v daný okamžik jediné možné řešení, pokud nechceme zavřít celé OKD, a to v daný okamžik nikdo nechce, protože je to velký, velký, velký zaměstnavatel," uvedl hejtman.

Podle něj není důvod ani zavírat Karvinou jako celek. Podle Vondráka totiž funguje chytrá karanténa. Hygienici přes víkend vytrasovali 1000 kontaktů nakažených. Krajská hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že nikdo z nemocných nebyl hospitalizován a k dispozici je dost odběrových kapacit.

Svrčinová uvedla, že testy odhalily k pondělnímu ráno 221 nakažených, v karanténě je 350 lidí. Čísla se ale stále mění, dodala.

V neděli bylo nakažených 212. Mezi nimi bylo 154 zaměstnanců dolů, včetně čtyř pracovníků mimo Darkov a čtyř pracovníků firem, kteří na šachtu docházejí, třeba údržbářů. Pozitivně testováno bylo také 54 příbuzných horníků. S plošným testováním zaměstnanců dolu a dohledáváním kontaktů nakažených začali hygienici minulý týden.

Podle hejtmana byla přijata opatření, která musí snížit riziko další nákazy. Pro návštěvy zůstávají zavřené domovy důchodců, léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice v okrese Karviná.