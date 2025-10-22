Domácí

Dárek pro Putina: Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

ČTK ČTK
před 32 minutami
Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na raketu s plochou drahou letu Flamingo. Zbraň se rozhodla pojmenovat DANA 1, po předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové, která 6. října zemřela.
Foto: zbraneproukrajinu.cz

Iniciativa Dárek pro Putina nakupuje za peníze z veřejných sbírek zbraně a další materiál pro Ukrajinu. Na raketu potřebuje vybrat 12,5 milionu korun, k e středečnímu poledni lidé přispěli 1,3 milionu korun.

Střelu s plochou drahou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého doletu.  Podle Dárku pro Putina má raketa dolet 3000 kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1150 kilogramů.

"Střely používají tryskový motor, pravděpodobně původně určený pro cvičné letouny Aero L‑39 Albatros, kterých má Ukrajina ve skladech dostatek. Raketa je údajně odolná vůči zbraním působícím na elektroniku a využívá speciální GPS systémy s odolností proti blokování," uvedla ke sbírce na zbraň iniciativa.

Drábová se veřejně angažovala v podpoře Ukrajiny, například právě v projektu Dárek pro Putina nebo Rozsvěcíme Ukrajinu.

Dana Drábová v DVTV
Dana Drábová v DVTV | Foto: DVTV

"S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu. Chceme koupit ukrajinskou raketu Flamingo, která má dolet 3000 kilometrů a unese tunu trhaviny a dát jí jméno DANA 1. Dana by se tomu asi dost smála," uvedla iniciativa na síti X.

Výrobce podle Dárku pro Putina souhlasil s tím, že na jednu z raket iniciativa vyhlásí sbírku i s tím, že ponese jméno DANA 1. "Speciálně pro nás také vypočítal její cenu," stojí na stránkách sbírky. Cílová částka je stanovena na 12,5 milionu korun. "Po zaplacení bude střela předána Ozbrojeným silám Ukrajiny. Ty rozhodnou o termínu, kdy bude použita, a určí pro ni cíl," dodali organizátoři sbírky.

Iniciativa Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě raketomet RM-70, nazvaný Přemysl, za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.

 
Mohlo by vás zajímat

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Fiala: Úpravy emisních povolenek pro domácnosti jdou správným směrem

Fiala: Úpravy emisních povolenek pro domácnosti jdou správným směrem

Expertka: Od Babišovy vlády se dá očekávat menší důraz na zahraniční politiku

Expertka: Od Babišovy vlády se dá očekávat menší důraz na zahraniční politiku

"Totální alibismus." Babiše štvou změny v povolenkách, ministr si to nenechal líbit

"Totální alibismus." Babiše štvou změny v povolenkách, ministr si to nenechal líbit
domácí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin Dana Drábová Ukrajina

Právě se děje

teď

Češi renovují pohledem přes plot. Zbytečně jim kvůli tomu rostou účty

Češi renovují pohledem přes plot. Zbytečně jim kvůli tomu rostou účty
1:04:55
Aktualizováno před 2 minutami
Lehečka vyhořel. Noskové se díky kraťasu povedl obrat, uspěla i Muchová
2:34

Lehečka vyhořel. Noskové se díky kraťasu povedl obrat, uspěla i Muchová

Českým tenistkám se dnes dařilo, muži zatím prohrávají.
před 30 minutami
V blízkosti Země se něco děje. Objevil se asteroid, jehož dopad by znamenal armagedon

V blízkosti Země se něco děje. Objevil se asteroid, jehož dopad by znamenal armagedon

Astronomové z Carnegieho institutu pro vědu oznámili objev dalšího z takzvaných blízkozemních asteroidů.
před 31 minutami
Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Pražský městský soud se případem zabýval potřetí. V minulosti ženu pravomocně osvobodil s odůvodněním, že její počínání nelze postihnout.
před 32 minutami
Dárek pro Putina: Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

Dárek pro Putina: Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na raketu s plochou drahou letu Flamingo.
před 36 minutami

Na vrcholu i v hledáčku: Giorgia Meloniová jako hvězda světové politiky

Na vrcholu i v hledáčku: Giorgia Meloniová jako hvězda světové politiky
Prohlédnout si 15 fotografií
26. září 2022, Forte dei Marmi (Itálie) - Giorgia Meloniová si užívá den u moře se svým partnerem Andreou Giambrunem a dcerou Ginevrou.
Srpen 2025 - nová obálka časopisu TIME s Giorgiou Meloniovou, která se téměř tři roky po nástupu do funkce stala jednou z nejzajímavějších osobností Evropy.
před 45 minutami
"Překlenovací" kouč je tu. Reprezentaci povede dosavadní Haškův asistent

"Překlenovací" kouč je tu. Reprezentaci povede dosavadní Haškův asistent

Českou fotbalovou reprezentaci po nedávném odvolání trenéra Ivana Haška povede při listopadovém srazu dosavadní asistent Jaroslav Köstl.
Další zprávy