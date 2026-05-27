Další zásah do Fialova balíčku: penzisté budou moci ukončit spoření bez sankcí

Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci.
Počítá s tím novela zákona o doplňkovém penzijním spoření od představitelů vládní koalice, kterou ve středu schválila Sněmovna hlasy 136 ze 153 přítomných poslanců. Nyní ji dostane k posouzení Senát.
Koaliční návrh reaguje na to, že stát přestal od poloviny roku 2024 starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření. Toto opatření bylo součástí konsolidačního balíčku, který v roce 2023 prosadila tehdejší vláda Petra Fialy (ODS). Ministerstvo financí tehdy argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk.
Důchodci, kterým se to ale nelíbilo, museli buďto spořit dál, ale bez příspěvku státu, nebo spoření ukončit. Přišli však o již připsané státní příspěvky, případně i o své vlastní peníze, popsala již v prvním čtení ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Někdy se jim říká uzamknutí klienti.
Projednávaná novela proto předpokládá, že klienti, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023 a je jim již přiznán starobní důchod, budou moct spoření ukončit bez sankce i bez splnění pětileté minimální doby spoření. Podle ministerstva financí je takových klientů zhruba 150.000.
Návrh rovněž umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. Týká se to zhruba 16.000 lidí. Náklady na státní rozpočet budou podle důvodové zprávy zhruba 60 milionů korun. "Jedná se o nízkou cenu za obnovení důvěry," řekla Schillerová, podle níž novela napravuje nespravedlnost. Hnutí ANO v minulém volebním období napadlo zrušení státního příspěvku k penzijnímu spoření pro spořící důchodce u Ústavního soudu, ale neuspělo.
Opoziční pozměňovací návrhy dnes na plénu Sněmovny neuspěly. Většina odmítla například návrh předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba. Z předlohy chtěl vypustit kompenzace pro účastníky, kteří ze systému vystoupili. "Vytváříme do budoucna velmi problematický princip," varoval Jakob.
Neuspěli ani Piráti, kteří chtějí snížit poplatky za správu transformovaných penzijních fondů z 0,8 na 0,4 procenta. Neprošel ani druhý pirátský návrh, který má rozšířit investiční možnosti důchodových fondů při současném zachování ochrany účastníků penzijního spoření. Schillerová označila pirátské úpravy za podnětné, jsou podle ní k debatě.
