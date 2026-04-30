Přeskočit na obsah
Benative
30. 4. Blahoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Další žaloba za „dechberoucí lež“ poslance ANO. Tvář Dronů Nemesis žádá omluvu a milion

Viet Tran

Na poslance hnutí ANO Pavla Růžičku míří další žaloba. Tentokrát ji podal Jan Veverka, spoluzakladatel Skupiny D, která stojí za projektem Drony Nemesis. Ohradil se proti tvrzení zákonodárce vládního hnutí, že peníze ze sbírky na drony skončily jako výživné pro jeho bývalé partnerky. „Snaží se zviditelnit i za cenu lží,“ uvedl Veverka pro Aktuálně.cz. Poslanec na dotazy redakce nereagoval.

„Chování pana poslance Růžičky dlouhodobě vykazuje snahu zviditelnit se na Skupině D a lidech s touto neziskovou organizací spojených – a to i za cenu lží,“ říká Jan Veverka, spoluzakladatel Skupiny D.
„Chování pana poslance Růžičky dlouhodobě vykazuje snahu zviditelnit se na Skupině D a lidech s touto neziskovou organizací spojených – a to i za cenu lží," říká Jan Veverka, spoluzakladatel Skupiny D.
Reklama

Poslanec ANO ve svých příspěvcích na sociálních sítích opakovaně hovoří o „nejasnostech kolem vývozu dronů“ pro Ukrajinu a vyslovuje podezření, že peníze ze sbírky Skupiny D byly zneužity pro jiné účely. V březnu například zmínil provázanost s dodavatelem dronů FPV Space, údajnou netransparentnost v odměnách či příliš vysoké marže.

Související

„Z účtů FPV Space odešly za 17 měsíců nestandardní platby (jednotlivě 9,2 mil., 5,7 mil., 2,3 mil. či 1 mil. Kč atd.). Z darů se hradilo i výživné bývalým partnerkám (celkem 499 tis. Kč),“ napsal také Růžička ke svým tvrzením, která označil za „ověřitelná fakta“. Případ již od loňského prosince prověřuje Vojenská policie, ale doposud nebyl nikdo obviněn.

Právě proti slovům o „alimentech“ se vymezil spoluzakladatel spolku Veverka, označil je za „dechberoucí lež a absolutní bizár“. Růžička pak sám přiznal, že šlo jen o „nadsázku“. „V podkladech bylo uvedeno, že jde o matku jeho dvou dětí. To se jako interpretace přímo nabízelo. Ale nevím, jestli to tak ve skutečnosti je, nebo není,“ přiznal Růžička pro Aktuálně.cz.

Veřejná omluva a milion korun

S takovým argumentem se Veverka nicméně nespokojil a zaslal vládnímu poslanci předžalobní výzvu. Vzhledem k tomu, že se ze strany Růžičky nedočkal omluvy, přišla na řadu i žaloba. Po Růžičkovi požaduje nejen veřejnou omluvu, ale také milion korun jako náhradu za nemajetkovou újmu.

Reklama
Reklama

„S panem poslancem jsme se pokusili o mimosoudní dohodu. Obrátili jsme se na něj s předžalobní výzvou, ale jeho postoj byl zcela odmítavý. Žalovaný odmítl jakoukoli omluvu i uznání pochybení, proto nám nezbyla jiná cesta než ochranu práv mého klienta řešit soudně podáním žaloby na ochranu osobnosti,“ uvedl Veverkův advokát Štěpán Lichovník.

„Za alarmující považujeme zejména fakt, že žalovaný své lživé tvrzení prezentoval veřejnosti pod záštitou své poslanecké funkce, ačkoliv mu z podkladů, které měl k dispozici, muselo být zřejmé, že se toto tvrzení nezakládá na pravdě,“ doplnil advokát pro Aktuálně.cz.

Redakce požádala poslance Růžičku o vyjádření k žalobě na jeho osobu, do vydání článku ale nereagoval. Zhruba ve stejnou dobu nicméně sdílel další příspěvek na konto Skupiny D.

Spoluzakladatel Skupiny D Jan Veverka požaduje po poslanci hnutí ANO Pavlu Růžičkovi veřejnou omluvu a milion korun za nemajetkovou újmu.
Spoluzakladatel Skupiny D Jan Veverka požaduje po poslanci hnutí ANO Pavlu Růžičkovi veřejnou omluvu a milion korun za nemajetkovou újmu.

„Vojenská policie má podezření, zda sbírka nevznikla proto, aby se na ní její aktéři obohatili a dárci se stali obětí podvodu. A jediné, co zakladatelé místo argumentů nabídli, je rozhořčení. Poněkud málo. Ale horší je, že některým jejich fanouškům to stačí,“ postěžoval si zákonodárce a zároveň nevyužil prostoru pro vyjádření.

Reklama
Reklama

Nakonec příspěvek politika vládního hnutí ANO okomentoval sám Veverka. „Chování pana poslance Růžičky dlouhodobě vykazuje snahu zviditelnit se na Skupině D a lidech s touto neziskovou organizací spojených – a to i za cenu lží. Takže reagovat konkrétně na tuto osobu mi nedává smysl,“ konstatoval Veverka pro Aktuálně.cz.

Politik pod palbou Vetchého i Mikuleckého

Není to přitom jediný soudní spor, kterému Růžička nyní čelí. Jen o několik týdnů dříve na poslance podal žalobu bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, rozbuškou byl stejný příspěvek jako v případě Veverky.

„Soustavně a dlouhodobě do veřejného prostoru vypouští řadu lživých výroků, které mě přímo poškozují. Nemám sebemenší problém s kritikou svých názorů nebo činů. Nevadí mi ani, pokud má taková kritika například v prostředí sociálních sítí zkratkovitou či expresivní podobu,“ řekl Mikulecký redakci.

Související

Růžička se hodlá každopádně bránit. Dříve sdělil Aktuálně.cz, že k většině příspěvků na sociální síti X je podle svých slov schopen doložit podklady, ze kterých vycházel. Případně bude prý odkazovat i na informace z trestních spisů, které si soud může vyžádat.

Reklama
Reklama

Odlišný postup zvolil herec Ondřej Vetchý, který dříve podal trestní oznámení pro podezření z pomluvy. Policie případ odložila s tím, že Růžičkova slova byla sice nepravdivá, ale ne dostatečně intenzivní, aby se přešlo ke stíhání.

Místo toho doporučila prostředky civilního práva. Zároveň ale vyšetřovatelé potvrdili, že výroky Růžičky „byly učiněny s vědomím jejich nepravdivosti“. V současnosti prochází verdikt dalším přezkumem, o finálním výsledku ještě není definitivně rozhodnuto.

Babiš kašle na justici, voliči zase na Čapák. Poslechněte si nejnovější díl Politické šikany:

Politická šikana z 27. dubna 2026. | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Mohl zabít kozu, ale vybral si malého chlapce. Případ lidožravého levharta budí otázky dodnes

Před sto lety skončila jedna z nejděsivějších kapitol indických dějin. Lidé mizeli z cest i z vlastních domovů a nikdo nevěděl, kdy a kde přijde další útok. V indickém Rudraprayagu řádil mezi lety 1918 a 1926 lidožravý levhart, který usmrtil přes 120 lidí. Zastavil ho až zkušený lovec Jim Corbett. I po sto letech však zůstává nejasné, co vedlo šelmu k tak neobvyklému a agresivnímu chování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama