Další záhada „náctiletého šéfa kanceláře“. Syn tajemníka měl dělat mluvčího jeskyňářů

V sedmnácti letech se stal šéfem kanceláře Správy jeskyní, zatímco otec získal post státního tajemníka na jemu nadřazeném ministerstvu. Příběh Martina Kocandy a jeho syna Samuela provází řada podivností. Pro mladíka navíc nejde zdaleka o první zajímavé angažmá. Podle veřejných zdrojů měl být i mluvčím Asociace STK. To její předseda Luděk Šíp popřel, ačkoliv známost s Martinem Kocandou přiznal.
Nezletilý Samuel Kocanda měl podle zjištění Deníku N nastoupit do vedení sekretariátu jeskyňářů zhruba ve stejnou dobu, kdy se jeho otec Martin Kocanda stal státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí. Podle vlivného úředníka šlo o omyl. Jak se však zdá, pro sedmnáctiletého mladíka jde jen o další položku v jeho květnatém kariérním výčtu.
Vyhledání jeho jména na Googlu totiž naznačilo další zajímavé angažmá – pozici mluvčího Asociace STK. V náhledu výsledků se objevuje nejen jméno Samuela Kocandy, ale také e-mail a telefonní číslo na něj. Na oficiálních stránkách o něm přitom není ani zmínka. Vzhledem k tomu, že si však Google ukládá a „pamatuje“ data i po jejich odstranění či upravení na webu, jde o důkaz, že byl Kocanda na stránkách asociace v minulosti zmíněn.
A později nejspíše smazán. Není však zřejmé, kdy k tomu došlo. Redakce Aktuálně.cz se proto pokusila na číslo „mluvčího“ zavolat, ovšem bez odezvy. Obrátila se tak na šéfa Asociace STK Luďka Šípa, zda by angažmá mladého Kocandy ve své struktuře dokázal potvrdit. „Ne, není to pravda. Nikdy u nás nedělal mluvčího,“ odmítl šéf asociace po telefonu.
Na poznámku, že se Kocanda objevuje ve výsledcích vyhledávání v souvislosti s asociací, odpověděl: „Jako kde? Kde je napsaný jako mluvčí? Na webu naší asociace? Tak to vůbec nevím, nikdy tu nedělal mluvčího,“ zopakoval Šíp. „Já to tam nevidím. Nemusíte mi to posílat, je mi to celkem ukradené,“ odmítl pak nabídku přeposlání screenshotu výsledků z Googlu.
Když se redaktor znovu ujišťoval, že šéf asociace o angažmá údajného mluvčího nic neví, z druhé strany následovalo několikavteřinové ticho. „Jak se to týká mě? Ptáte se na nějakou špínu? To je mi úplně jedno. Kdybyste chtěl něco ohledně STK, zavolejte,“ ukončil telefonát Šíp a zavěsil.
Jak se dostal na web? Neví se
Konverzace ale poté pokračovala po SMS zprávách. Šíp v nich zdůraznil, že za asociaci jedná pouze on jako předseda. Je si také jistý, že Samuel Kocanda pod ním nikdy nepůsobil v roli mluvčího. Jak se tedy syn vlivného úředníka dostal na webové stránky Asociace STK?
Na snímek z googlového vyhledávání Šíp uvedl, že nejde o screenshot jeho webu, a zeptal se redaktora, zda stál za nějakou úpravou. Výsledky vyhledávání si přitom může ověřit každý, kdo zadá do vyhledávače heslo „samuel kocanda asociace stk“.
„Web spravuje dodavatelská firma. Nikdy jsem tam nic takového nezadal, vždy a všude za asociaci jednám jen já,“ uzavřel Šíp. Dotaz, proč si tedy vyhledávače „pamatují“ Samuela Kocandu na stránkách asociace, zůstává tudíž nadále nezodpovězen.
Mezi šéfem Asociace STK a Martinem Kocandou ovšem existuje přiznané pojítko. Oba totiž podle otevřených zdrojů působí v Evropské akademii právních a manažerských studií se sídlem v Pardubicích. Na webu školy je uvedeno, že Luděk Šíp sedí ve správní radě, zatímco otec Samuela Kocandy je uveden jako jeden z lektorů. Je rovněž spoluzakladatelem akademie.
„S doktorem Kocandou se samozřejmě znám. Ale Evropská akademie už několik let nevyvíjí žádnou činnost,“ uvedl Šíp k doplňujícímu dotazu, zda se zná s nynějším státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí.
„Byl to omyl“
Není to přitom poprvé, co se Martin Kocanda ocitl pod palbou kritiky za „brigády“ pro svého syna. Podobný scénář se odehrál v minulosti také na ministerstvu práce a sociálních věcí. Tam bývalý vězeňský kaplan a odvolaný šéf Národní knihovny nastoupil v roce 2022 na post zástupce ředitele odboru sociální integrace. Tehdy resortu šéfoval dnešní lidovecký poslanec Marian Jurečka.
Zhruba ve stejnou dobu měl být nezletilý Samuel Kocanda stážistou v resortním oddělení vztahů s veřejností, kde působil mezi červencem a prosincem 2022. Zákon o státní službě přitom uvádí, že zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými, nesmějí být zařazeni ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční či účetní kontrole. Samuel Kocanda nicméně tehdy byl jen externím stážistou po dobu několika měsíců.
Současný stav, kdy je otec státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí a sedmnáctiletý syn šéfem sekretariátu ředitele Správy jeskyní, však již může být ze zákona vnímán jako problematický. Jde totiž o příspěvkovou organizaci, která spadá pod resort životního prostředí.
Martin Kocanda sdělil Deníku N, že působí v rámci organizace pouze jako brigádník. To, že byl na stránkách uveden jako vedoucí, je prý omyl. Z výběrového řízení se zhruba dvěma desítkami kandidátů přitom vyšel nezletilý Kocanda jako vítěz.
„Dle sdělení vedení Správy jeskyní, které mi bylo poskytnuto, bylo z důvodu přiřazení čísla sekretariátu synovi jeho jméno krátce omylem propojeno s pozicí a telefonním číslem vedoucího sekretariátu. Ve skutečnosti se jednalo o brigádu v rámci výpomoci s administrativou na sekretariátu Správy jeskyní,“ napsal Deníku N státní tajemník Kocanda.
Petr Hlavatý jako „alias“
V internetovém prostoru by se přitom jméno Samuela Kocandy dalo označit za „profláklé“. Coby člen Mladé ODS se objevoval v blízkosti politiků, výjimkou nebyly ani kongresy občanských demokratů. Podle některých uživatelů na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Petr Hlavatý a aktivně se účastní diskusí na různá témata.
Zda tomu tak skutečně je, se však redakci nepodařilo potvrdit. Uživatel Petr Hlavatý se nicméně objevuje ve vyhledávání jako autor na blogovacím portálu Seznam Médium. A na kontě má jediný článek – rozhovor se Samuelem Kocandou o jeho zájmu o politiku a dosavadních úspěších.
