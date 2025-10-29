Další výpadek eDokladů: aplikace je už přes čtyři hodiny nedostupná

Agentura to oznámila na síti X. O problému se DIA podle mluvčího Jakuba Palaty dozvěděla krátce před 13:00, před 17:00 informovala, že služba je stále nedostupná.
Národní identitní autorita, tedy NIA ID, MEP a eOP jsou nedostupné. Na nápravě se pracuje. Omlouváme se za vzniklé potíže.— Digitální a informační agentura (@agentura_dia) October 29, 2025
"Nadále intenzivně pracujeme na opravě problému, který trvající nedostupnost zapříčinil," uvedla DIA.
Identifikační autorita NIA měla problémy i během letošních voleb do Poslanecké sněmovny, kdy kvůli vysokému počtu požadavků nešlo aktualizovat eDoklady a prokazovat se jimi ve volebních místnostech. To stálo místo tehdejšího ředitele DIA Martina Mesršmída. Toho minulý týden nahradil jeho dosavadní zástupce Petr Kuchař.
NIA je systém sloužící k bezpečnému prokazování totožnosti občanů při on-line službách státní správy. Tzv. NIA ID umožňuje dvoufaktorové přihlašování (uživatelské jméno, heslo a jednorázový SMS kód) k portálům, jako jsou eDoklady, portál občana nebo datová schránka.