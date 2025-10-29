Domácí

Další výpadek eDokladů: aplikace je už přes čtyři hodiny nedostupná

ČTK ČTK
Aktualizováno před 8 minutami
Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je už čtyři hodiny nedostupná. Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě stále pracuje.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Agentura to oznámila na síti X. O problému se DIA podle mluvčího Jakuba Palaty dozvěděla krátce před 13:00, před 17:00 informovala, že služba je stále nedostupná.

"Nadále intenzivně pracujeme na opravě problému, který trvající nedostupnost zapříčinil," uvedla DIA.

Identifikační autorita NIA měla problémy i během letošních voleb do Poslanecké sněmovny, kdy kvůli vysokému počtu požadavků nešlo aktualizovat eDoklady a prokazovat se jimi ve volebních místnostech. To stálo místo tehdejšího ředitele DIA Martina Mesršmída. Toho minulý týden nahradil jeho dosavadní zástupce Petr Kuchař.

NIA je systém sloužící k bezpečnému prokazování totožnosti občanů při on-line službách státní správy. Tzv. NIA ID umožňuje dvoufaktorové přihlašování (uživatelské jméno, heslo a jednorázový SMS kód) k portálům, jako jsou eDoklady, portál občana nebo datová schránka.

Vyčistil komín a brutálně zavraždil seniorku. Kominík si odpyká 18 let ve vězení

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

České soudy posílí 47 nových soudců, pomůžou hlavně přetížené justici v Praze

Pražské obchodní centrum Palladium kupuje skupina Erste, bude ho stát 17 miliard

Milion uživatelů přiznalo ChatuGPT sebevražedné myšlenky, ten upravil algoritmus

Společnost uvedla, že aktualizovala systém tak, aby lépe reagoval na zprávy uživatelů s duševními problémy.
Vyčistil komín a brutálně zavraždil seniorku. Kominík si odpyká 18 let ve vězení

"Podobná míra násilí a surovosti je skutečně něčím unikátním, co se tak často nevidí," konstatoval soudce.
O slavném krasobruslaři Nepelovi vznikly dva filmy. První míří do kin
Snímek sledující osud olympijského vítěze natočil jak Gregor Valentovič, tak i režisér Jakub Červenka. Jak k tomu došlo?
Plzeň se na postup přes soupeře ze čtvrté ligy nadřela. A zranil se jí důležitý hráč

Fotbalisté Plzně vyhráli v osmifinále MOL Cupu na hřišti olomouckých Nových Sadů 2:0. Vítězný gól vstřelila Viktoria až v 75. minutě.
Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie.
Ukrajina použila v boji "nejúspěšnější" raketu. Pochází z tajné továrny
Teď ji podle prezidenta Volodymyra Zelenského ukrajinská armáda použila v boji, stejně jako další novou raketu.
Kdo chtěl navždy umlčet Rudolfa Diesela? Vychází skutečný příběh slavného vynálezce

Poutavý historický thriller a zároveň biografie z pera Američana Brunta Douglase odhaluje zákulisí jedné z největších průmyslových záhad 20. století.
