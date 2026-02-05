Přeskočit na obsah
5. 2.
Domácí

Další úmrtí v lomu Velká Amerika. Kolemjdoucí našli tělo zakleslé v koruně stromu

ČTK

Policisté vyšetřují úmrtí muže v lomu Velká Amerika na Berounsku. Tělo zakleslé v koruně stromu objevila kolemjdoucí, vyprostili ho hasiči pomocí vrtulníku.

Lom Velká Amerika
Lom Velká AmerikaFoto: Ludvík Hradilek
Zatím není jasné, zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo sebevraždu, okolnosti případu kriminalisté dál vyšetřují, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

„V 11:30 jsme přijali oznámení na tísňovou linku. Oznamovatelka spatřila tělo v korunách stromů. Na místo zamířily všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku,“ uvedla mluvčí. Hasiči museli k tělu slaňovat z vrtulníku. Přivolaný lékař podle mluvčí už jen konstatoval smrt.

Událostí se zabývají berounští kriminalisté, kteří u zemřelého nařídili soudní pitvu. „Budou prověřovat veškeré okolnosti, zda například nešlo o nešťastnou náhodu, nebo jestli šlo o sebevraždu,“ dodala Richterová.

Přímo do lomu Velká Amerika je vstup zakázán. Podél lomu ale vede značená turistická trasa, jde o hojně vyhledávanou oblast.

