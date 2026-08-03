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Domácí

Další tropický týden na obzoru. Teploty dosáhnou 39 stupňů, koncem týdne přijdou bouřky

ČTK

Celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem třicítky. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou místy objevit bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Pexels
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V minulém týdnu byly zhruba v jeho polovině velmi vysoké teploty, které se ve čtvrtek dokonce dostaly nad 40 stupňů. Bouřky v závěru týdne přinesly ochlazení, ale místy byly teploty i dál tropické.

„Včera (v neděli) bylo více oblačnosti, která bránila rychlejšími vzestupu teplot, tak se nejvyšší teploty pohybovaly většinou mezi 25 a 29 stupni Celsia. Pouze na pár místech na jihu Moravy a Čech bylo přes 30 stupňů,“ sdělili meteorologové na facebooku.

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Už v pondělí se vysoké teploty vrátí. Na většině území Česka bude 31 až 35 stupňů a na Moravě až 38 stupňů. V úterý a středu pak mohou teploty v zemi vystoupat až na 39 stupňů. „Vlna horkého počasí bude pokračovat i ve středu, poté se začnou teploty pozvolna snižovat a také začne přibývat přeháněk i bouřek,“ uvedli meteorologové.

Ve čtvrtek bude většinou mezi 28 až 33 stupni, ale na jihu Moravy může být až 36 stupňů. Výrazněji se ochladí v pátek, kdy se maximální teploty budou zřejmě pohybovat mezi 24 až 29 stupni. Podobně bude i o víkendu, na jihu Moravy se ale může oteplit až na 31 stupňů.

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Po většinu týdne bude jasno či polojasno. Obloha se zatáhne pravděpodobně jen ve čtvrtek a pátek. Přeháňky, a případně i bouřky se podle meteorologů mohou objevovat každý den. Na většině území Česka očekává ČHMÚ déšť ale pouze ve čtvrtek a pátek.

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