Další protest na podporu veřejnoprávních médií. V dejvickém kampusu se sešly stovky studentů

V dejvickém kampusu před stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze se v úterý po poledni sešly stovky studentů na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odpoledne pak vyrazí pochodem na protest naplánovaný od 16:36 náměstí Republiky.
Chtějí tam demonstrovat svůj nesouhlas s postupem vlády v projednávání návrhu, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a s převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet.
Akci organizuje iniciativa Vstávej, Techniko! Podle zpravodajky ČTK se studenti ČVUT a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) začali v kampusu sházet po 13:00 a někteří z nich měli papírové večerníčkovské čepice, které se staly symbolem nynějších akcí na podporu veřejnoprávních médií.
„Jako studentstvo chceme žít ve společnosti, ve které můžeme svobodně čerpat ověřené a nezávislé informace. Chceme se vzdělávat, což bez informací nelze,“ uvedl k důvodům protestu Václav Holuša z iniciativy studujících ČVUT a VŠCHT Vstávej, techniko!
Podle iniciativy studenti požadují okamžité stažení návrhu zákona o zrušení koncesionářských poplatků a znovuotevření široké odborné debaty.
„Změna takového rozsahu vyžaduje pečlivou a transparentní přípravu v koordinaci s dotčenými institucemi. K tomu však u nás, na rozdíl od některých skandinávských států, ve kterých jiné modely financování fungují, nedochází,“ uvedli její zástupci v tiskové zprávě.
Součástí programu u dejvického kampusu bylo mimo jiné vystoupení kapely Kruh 19, studenty přišel pozdravit i moderátor pořadu Žárovky ČRo Dvojka Jan Lukačevič. Podle něj veřejnoprávní média neuhájí jen jeden člověk, ale je potřeba spolupracovat.
Moderátor ČT Daniel Stach studentům poděkoval za to, že přišli. Řekl, že je respektuje za to, jak se dokázali spojit a postavit k situaci veřejnoprávních médií.
Minulý týden protestovali na podporu ČT a ČRo studenti několika vysokých škol v Praze i dalších městech. Další protesty jsou plánované na úterý, na náměstí Republiky chtějí vedle ČVUT a VŠCHT protestovat i studenti z Vysoké školy ekonomické, Univerzity Karlovy nebo z uměleckých VŠ.
Čas zahájení protestu poukazuje na to, že vládní koalice přes odpor opozice posunula v sobotu 24. října ve 04:36 do druhého sněmovního čtení návrh změn ve financování veřejnoprávních médií.
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