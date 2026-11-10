Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
10. 11. Evžen
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Další protest na podporu veřejnoprávních médií. V dejvickém kampusu se sešly stovky studentů

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V dejvickém kampusu před stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze se v úterý po poledni sešly stovky studentů na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odpoledne pak vyrazí pochodem na protest naplánovaný od 16:36 náměstí Republiky.

protest Dejvice za média, demonstrace za veřejnoprávní média, česká vlajka
Archivní foto. Akce Dejvice za média, která je iniciativou studentů dejvického kampusu ČVUT a VŠCHT na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií, 27. října 2026, Praha. Foto: CTK – Šimánek Vít
Reklama

Chtějí tam demonstrovat svůj nesouhlas s postupem vlády v projednávání návrhu, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a s převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet.

Související

Akci organizuje iniciativa Vstávej, Techniko! Podle zpravodajky ČTK se studenti ČVUT a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) začali v kampusu sházet po 13:00 a někteří z nich měli papírové večerníčkovské čepice, které se staly symbolem nynějších akcí na podporu veřejnoprávních médií.

„Jako studentstvo chceme žít ve společnosti, ve které můžeme svobodně čerpat ověřené a nezávislé informace. Chceme se vzdělávat, což bez informací nelze,“ uvedl k důvodům protestu Václav Holuša z iniciativy studujících ČVUT a VŠCHT Vstávej, techniko!

Podle iniciativy studenti požadují okamžité stažení návrhu zákona o zrušení koncesionářských poplatků a znovuotevření široké odborné debaty.

Reklama
Reklama

„Změna takového rozsahu vyžaduje pečlivou a transparentní přípravu v koordinaci s dotčenými institucemi. K tomu však u nás, na rozdíl od některých skandinávských států, ve kterých jiné modely financování fungují, nedochází,“ uvedli její zástupci v tiskové zprávě.

Součástí programu u dejvického kampusu bylo mimo jiné vystoupení kapely Kruh 19, studenty přišel pozdravit i moderátor pořadu Žárovky ČRo Dvojka Jan Lukačevič. Podle něj veřejnoprávní média neuhájí jen jeden člověk, ale je potřeba spolupracovat.

Moderátor ČT Daniel Stach studentům poděkoval za to, že přišli. Řekl, že je respektuje za to, jak se dokázali spojit a postavit k situaci veřejnoprávních médií.

Minulý týden protestovali na podporu ČT a ČRo studenti několika vysokých škol v Praze i dalších městech. Další protesty jsou plánované na úterý, na náměstí Republiky chtějí vedle ČVUT a VŠCHT protestovat i studenti z Vysoké školy ekonomické, Univerzity Karlovy nebo z uměleckých VŠ.

Reklama
Reklama

Čas zahájení protestu poukazuje na to, že vládní koalice přes odpor opozice posunula v sobotu 24. října ve 04:36 do druhého sněmovního čtení návrh změn ve financování veřejnoprávních médií.

Mohlo by vás také zajímat: Jak je možné, že se Rakušan v „šokujícím“ průzkumu přibližuje k Babišovi. A přijde na Letnou půl milionu lidí?

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z Kultury

Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Drone view shows debris and damaged vehicles at the site of a highway pileup near Yambol
Drone view shows debris and damaged vehicles at the site of a highway pileup near Yambol
Drone view shows debris and damaged vehicles at the site of a highway pileup near Yambol

Hrůza na bulharské dálnici pohledem z letadla: nejméně 12 mrtvých

Několik hromadných srážek desítek vozidel si v úterý ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně 12 mrtvých a 51 zraněných. Informovala o tom agentura AFP nebo web 24chasa. Úřady nehodu připisují mlze a snížené viditelnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama