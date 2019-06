Další problém náměstka z ministerstva obrany. Kvůli rvačce ho obvinili kriminalisté

Náměstek pro ekonomiku na ministerstvu obrany Pavel Beran prožívá složité období. V květnu ho nadřízený dočasně odstavil ze služby, tento týden ho podle zjištění deníku Aktuálně.cz obvinila policie. Kriminalisté ho stíhají pro výtržnictví kvůli rvačce s vojenským policistou. K incidentu došlo po výjezdním zasedání náměstkovy sekce z resortu. Beran od počátku svou roli v konfliktu popisuje tak, že se pouze bránil.

"V předmětné věci bylo tento týden policejním orgánem zahájeno trestní stíhání civilní osoby jako obviněného ze spáchání přečinu výtržnictví," potvrdil Aktuálně.cz dozorující žalobce z Okresního státního zastupitelství v Trutnově Jindřich Dušek. Berana vyšetřuje policie z Vrchlabí. Pokud se náměstkův případ dostane až k soudu, v případě uznání viny může skončit až na dva roky za mřížemi.

Konflikt obou mužů se odehrál 21. listopadu 2017. Náměstek se svými lidmi z ekonomické sekce resortu vyrazil na výjezdní zasedání do Bedřichova, po skončení oficiální části se vypravili do hostince ve Špindlerově Mlýně. Náměstek tvrdí, že venku na cigaretě ho bez varování udeřil do obličeje cizí muž a přerazil mu nos. Náměstek muži následně úder vrátil, oba soky museli ve finále ošetřit lékaři v nemocnici.

Druhým účastníkem rvačky byl vojenský policista A. P., podle informací Aktuálně.cz slouží ve vojenském areálu v Travčicích na Litoměřicku, kde se nachází jeden ze sedmi muničních skladů v zemi. Původně ho státní zástupce obvinil z ublížení na zdraví a výtržnictví, ale jak upozornilo Aktuálně.cz, Vrchní státní zastupitelství v Praze letos v dubnu jeho stíhání podmíněně zastavilo. Zpravidla se takto žalobce rozhodne, když se pachatel přizná a uhradí škodu.

Sám náměstek Beran jakoukoli vinu odmítá. "Obecně věřím ve spravedlivý přístup policie a státního zástupce," reagoval pro Aktuálně.cz na aktuální vývoj svého případu. Zdržel se odpovědi na otázku, zda proti zahájení stíhání podá k žalobci stížnost. O svém obvinění ve čtvrtek informoval nadřízené. "Vyhodnocujeme to," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí resortu Jan Pejšek. V praxi jeho stíhání mimo jiné znamená, že bude pobírat půlku platu.

Státní tajemník by Berana zprostil funkce i kvůli obvinění

Naposledy byl Beran v úřadu 24. května. Příslušný státní tajemník Petr Vančura ho dočasně zprostil výkonu služby. Důvodem bylo, že se s náměstkem zahájilo kárné řízení. Deník Aktuálně.cz už dříve upozornil, že podezření na možný kázeňský prohřešek pojalo ministerstvo na základě poznatků od Vojenského zpravodajství. Jakou povahu má zjištění od zpravodajců, není jasné. Jde o utajované skutečnosti.

V řízení ho může kárná komise očistit, v opačném případě naopak může Beran přijít o funkci definitivně. Bez ohledu na toto řízení by ho státní tajemník musel odstavit z funkce kvůli aktuálnímu obvinění od policie. Stíhání každopádně Beranovi komplikuje situaci. I kdyby dopadlo kárné řízení v jeho prospěch, do úřadu by se mohl vrátit, až pokud by se pro něj pozitivně uzavřela i jeho trestní kauza.