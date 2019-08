Další střípek ze Staňkova posledního dne: Před odchodem odvolal šéfa knihovnické rady

před 1 hodinou

Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) poslední den ve funkci odvolal šéfa Ústřední knihovnické rady Víta Richtera, který tento ministrův poradní orgán vedl přes 20 let. V pondělí to napsal server Deníku N. Richter řekl, že mu odvolání dorazilo do datové schránky až v pondělí. Domnívá se, že skončil kvůli kritice ministerstva kultury a Národní knihovny.

"Myslím, že ministr neměl zájem na tom, aby někdo upozorňoval na problémy," řekl serveru Richter. Knihovnická rada se podle něj nyní zabývá tím, jestli je možné odvolání nějak zabránit. Antonín Staněk podle Deníku N na dotazy nereagoval. Richter vedl Ústřední knihovnickou radu od roku 1998. Deníku N sdělil, že ve zprávě o odvolání z funkce nebylo vysvětlení. Staněk mu prý žádné výhrady nesdělil a odůvodnění neobsahovalo ani jeho rozhodnutí. "Změnili statut Ústřední knihovnické rady, což je poradní orgán ministra zřízený ze zákona a ministerstvo kultury vydává statut a jednací řád. Oni změnili statut a jednací řád, mě odvolali a nastavili to tak, že předsedou Ústřední knihovnické rady je ředitel Národní knihovny, kterého rovnou jmenovali," popsal Richter. Své odvolání podle serveru považuje za problematické, protože jako předseda rady upozorňoval na nešvary, které se podle něj dějí v Národní knihovně. Předpokládá, že nyní kritika knihovny utichne. Na Staňkovo rozhodnutí upozornil na Twitteru Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který se za Richtera postavil. "Knihovnická obec je šokována a vyjadřuje Vítu Richterovi plnou podporu," uvedl svaz. Jeho předseda a zároveň člen knihovnické rady Roman Giebisch serveru vzkázal, že Staňkův krok nechápe a nečekal jej. O důvodech, které ministra k rozhodnutí vedly, spekulovat nechtěl. Staněk na odchodu zrušil památkovou ochranu lázní, které chce zbourat Zemanův sponzor číst článek Ústřední knihovnická rada se situací v Národní knihovně zabývala opakovaně. Naposledy na svém zasedání loni v listopadu přijala usnesení, že situace v knihovně se nadále zhoršuje, přestože na ni byl upozorněn dřívější ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Rada kritizovala například nedostatek peněz na nákup nových knížek, nedostatečné kapacity na skladování svazků a také upozorňovala na délku rekonstrukcí, která například v budově Klementina trvá už od roku 2010. Staněk v poslední den ve funkci 31. července podle serveru Neovlivní.cz také vydal rozhodnutí, podle kterého už Hadí lázně v Teplicích nejsou kulturní památkou. Rozhodl tak navzdory památkářům letitý spor a vyšel vstříc majiteli lázní a teplickému developerovi Jaroslavu Třešňákovi, napsal server. Třešňák, který patřil mezi nejštědřejší sponzory loňské prezidentské kampaně Miloše Zemana, chce do lázní investovat až 200 milionů korun. Poslední den svého fungování na @MinKultury, odvolal ministr A. Staněk dlouholetého předsedu Ústřední knihovnické rady, poradního orgánu MK ČR, PhDr. Víta Richtera. Velmi stručné odvolání dorazilo dnes. Knihovnická obec je šokována a vyjadřuje V. Richtrovi plnou podporu. — Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (@SKIPCR) August 12, 2019