Další obviněný v Dozimetru odchází od soudu s podmíněným trestem

V případu rozsáhlé korupce v DPP tak dosud uznal vinnými čtyři muže. Žádného z nich zatím do vězení neposlal. Čtvrteční verdikt je pravomocný.
Hlavními obžalovanými v kauze jsou zlínský podnikatel Michal Redl a bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Oba vinu odmítají a hrozí jim vysoké tresty vězení. Podle obžaloby založili organizovanou zločineckou skupinu, která postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.
Jedním z nejdůležitějších členů skupiny byl podle obžaloby i podnikatel Pavel Kos, který dnes dostal tříletý podmíněný trest a dvanáctimilionový peněžitý trest. Muž u soudu uznal vinu a o trestné činnosti vypovídal. Šteffel u hlavního líčení vypovídat odmítl.
Peněžitý trest
Zatímco Kosovi kvůli jeho přiznání soud trest mimořádně snížil - v obžalobě mu Borgula navrhoval trest vězení na deset a půl roku, u Šteffela k takovému kroku přistoupit nemusel. Muži hrozil za účast na organizované zločinecké skupině dvouletý až osmiletý trest a podmínku mu žalobce navrhoval od počátku.
"Peněžitý trest je dostatečně citelný. V případu nevznikla žádná škoda a pan obžalovaný z trestné činnosti neměl žádný finanční prospěch," uvedl státní zástupce. Soudce Jakub Kriebel doplnil, že muž nebyl dosud trestán.
Kromě Kosa a Šteffela již před zahájením hlavního líčení uzavřeli dohodu o vině a trestu také podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Dostali dvoumilionový a třímilionový peněžitý trest. V hlavním líčení tak soud již projednává pouze šest zbývajících obžalovaných a dvě společnosti.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.