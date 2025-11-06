Domácí

Další obviněný v Dozimetru odchází od soudu s podmíněným trestem

před 25 minutami
Soud ve čtvrtek potrestal bývalého vedoucího jednotky informačních technologií pražského dopravního podniku (DPP) Luďka Šteffela obžalovaného v kauze Dozimetr tříletým podmíněným trestem. Muž musí také zaplatit dva miliony korun. Obvodní soud pro Prahu 9 schválil dohodu o vině a trestu, kterou muž uzavřel na počátku října se státním zástupcem Adamem Borgulou.
V případu rozsáhlé korupce v DPP tak dosud uznal vinnými čtyři muže. Žádného z nich zatím do vězení neposlal. Čtvrteční verdikt je pravomocný.

Hlavními obžalovanými v kauze jsou zlínský podnikatel Michal Redl a bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).

Oba vinu odmítají a hrozí jim vysoké tresty vězení. Podle obžaloby založili organizovanou zločineckou skupinu, která postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.

Jedním z nejdůležitějších členů skupiny byl podle obžaloby i podnikatel Pavel Kos, který dnes dostal tříletý podmíněný trest a dvanáctimilionový peněžitý trest. Muž u soudu uznal vinu a o trestné činnosti vypovídal. Šteffel u hlavního líčení vypovídat odmítl.

Peněžitý trest

Zatímco Kosovi kvůli jeho přiznání soud trest mimořádně snížil - v obžalobě mu Borgula navrhoval trest vězení na deset a půl roku, u Šteffela k takovému kroku přistoupit nemusel. Muži hrozil za účast na organizované zločinecké skupině dvouletý až osmiletý trest a podmínku mu žalobce navrhoval od počátku.

"Peněžitý trest je dostatečně citelný. V případu nevznikla žádná škoda a pan obžalovaný z trestné činnosti neměl žádný finanční prospěch," uvedl státní zástupce. Soudce Jakub Kriebel doplnil, že muž nebyl dosud trestán.

Kromě Kosa a Šteffela již před zahájením hlavního líčení uzavřeli dohodu o vině a trestu také podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Dostali dvoumilionový a třímilionový peněžitý trest. V hlavním líčení tak soud již projednává pouze šest zbývajících obžalovaných a dvě společnosti.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

 
