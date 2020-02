Další Faltýnkovy lidi policie podezřívá, že se podíleli na manipulaci zakázek v Brně

Bývalý politik ANO Jiří Švachula je obviněný z ovlivňování zakázek za stamiliony v městské části Brno-střed. Hnutí Andreje Babiše hovoří o selhání jednotlivce a straníci se k němu nehlásí. Pátrání Aktuálně.cz a HN ale ukazuje, že patřil k těm, komu místo v ANO nestandardně zajistil Jaroslav Faltýnek. A také další takto přijaté členy policie podezírá z manipulace s tendry. Dosud je však neobvinila.

Od chvíle, kdy někdejší místostarosta za ANO Jiří Švachula skončil loni v březnu ve vazbě, se k němu hnutí nezná. Premiér ho nechal ze strany vyloučit a jeho brněnští spolupracovníci označují vážná podezření kolem Švachuly za selhání jednotlivce.

"Je to lidské selhání. K opojení mocí došlo v řadě politických subjektů. To se pak musí řešit co nejrychleji a nejrazantněji, aby kvůli individuálnímu pochybení byly následky pro hnutí co nejmenší," prohlásil nyní už bývalý brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) loni v březnu poté, co Švachulu řešil s Babišem. Vokřál se stal před pár dny kandidátem ANO na hejtmana v podzimních krajských volbách.

Stejně tak se Vokřál pokouší distancovat i od dalšího brněnského spolustraníka Jiřího Faltýnka, syna místopředsedy ANO. Aktuálně.cz totiž informovalo, že i Faltýnka juniora detektivové podezřívají z braní úplatků. "Musíme na to v rámci krajské organizace nějak zareagovat. Určitě není příjemné, když je ANO coby protikorupční hnutí spojováno s takovými kauzami. Pro mě osobně je to nepřijatelné," řekl Vokřál Hospodářským novinám (HN).

Další pátrání Aktuálně.cz a HN ale ukazuje, že Švachula zdaleka nebyl jen solitér. Do pozice, z níž dle policie rozpoutal masivní korupci, mu navíc pomohl přímo druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek.

V brněnském ANO měl Švachula rozsáhlý vliv. Blízko měl například k prvnímu náměstkovi Vokřála Richardu Mrázkovi (ANO), s nímž dle dokladů, které má redakce k dispozici, kupovali společné luxusní dovolené. Dle výpovědi bývalých straníků to byl pak právě Mrázek, kdo na místo šéfa brněnské buňky ANO na poslední chvíli protlačil podnikatele Pavla Dvořáka. I toho nyní dle zjištění Aktuálně.cz a HN policisté podezřívají z manipulace veřejných zakázek. Obviněn však dosud nebyl.

"Večer před hlasováním volal Mrázek. Vokřál se Švachulou vystrčili Dvořáka. Dřív se to dělalo tak, že předtím rozeslali životopisy, aby si je lidi mohli prostudovat. To se tentokrát nestalo. Ve druhém kole volby zvítězil. Nechápala jsem to. Nikdo ho neznal," popisuje to Marie Škárková, která zakládala organizaci ANO v Brně-střed a stala se její první předsedkyní.

Vokřál na volání ani SMS nereagoval. Jeho někdejší náměstek Mrázek ale odmítá, že by se pokoušeli z Dvořáka udělat šéfa ANO v Brně narychlo. "Takto narychlo rozhodně nic nebylo, takto to nebylo, jak to prezentujete. To je jediné, co vám k tomu můžu a chci říct," reagoval Mrázek.

Podle něj se straníkům Dvořák stal dobrým předsedou. "Myslím si, že tu oblastní organizaci docela stmelil, a myslím si, že v tom názoru nebudu sám," dodal Mrázek.

Postavy kauzy Stoka Richard Mrázek (ANO) - někdejší náměstek brněnského primátora, do hnutí ho přivedl Jaroslav Faltýnek. Se Švachulou jezdil na luxusní dovolené, obviněný politik mu zprostředkoval nákup elektromobilu, setkávali se v jeho vinárně, dle policie diskutovali i zakázku na opravu brněnské tržnice, kterou detektivové považují za zmanipulovanou. Petr Vokřál (ANO) - brněnský exprimátor za ANO. Do hnutí ho přivedl Jaroslav Faltýnek. Švachula mu zprostředkoval nákup elektroauta. Vokřál na post šéfa ANO v Brně tlačil svého přítele Dvořáka. Pavel Dvořák (ANO) - bývalý šéf, nyní 1. místopředseda brněnského ANO. Dobrý přítel Švachuly. Do funkce mu jako zcela neznámému dle členů hnutí pomohli Vokřál s Mrázkem. Policisté ho podezřívají z manipulace zakázek na radnici Brno-střed se Švachulou. Není obviněný. Erik Dostál (ANO) - Švachulův blízký známý. Při domovní prohlídce u něj našli Dostálův pas a řidičák. Faltýnek ho protlačil do ANO spolu se Švachulou. Ludmila Oulehlová (ANO) - Švachulova sousedka. Potom, co Švachula skončil ve vazbě, hnutí ji místo něj udělalo radní Brno-střed. Ludmila Neveselá (ANO) - Na účet své třiasedemdesátileté matky si Švachula dle policie nechal posílat desítky milionů za své obchody. Policie je obstavila. Do ANO přijatá ve skupině se Švachulou. Basman Jaza - pravá ruka podnikatele Samana El-Talabaniho. Policii vypověděl, že Dvořák se podílel na manipulaci zakázek se Švachulou. Saman El-Talabani - klíčový spolupracující obviněný policistů v kauze Stoka. Je stíhaný i za daňové uniky. Jiří Faltýnek (ANO) - syn šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, člen ANO v Brně. Policisté ho podezřívají z manipulace zakázek ve skupině se Švachulou. Stíhaný ale není. Petr Liškutin (exANO) - Exšéf odboru investic Brno-střed. Stíhaný za manipulace zakázek na své radnici. Liškutin působil i jako místostarosta brněnských Ivanovic, kde ANO šéfuje Jiří Faltýnek. Dle policie se konspirativně scházel se Švachulou.

Dvořák navrhoval Švachulovi interiér jeho baru, kde pak členové hnutí vyjednávali koalice a pravidelně se tam potkávali. Se Švachulovými firmami navíc jeho společnost Spagnol obchodovala. Když před rokem policisté začali zatýkat a Švachulu poslali do vazby, Dvořák se postu šéfa Babišova hnutí v Brně vzdal. Údajně z rodinných důvodů. Loni v říjnu se ale do vedení vrátil jako místopředseda.

Nyní se ukazuje, že ač doteď Dvořáka detektivové z ničeho neobvinili, podezřívají ho, že se na manipulaci zakázek se Švachulou podílel. "Prověřováním bylo zjištěno důvodné podezření, že osoba Pavel Dvořák by měl na veřejných zakázkách zadavatele Brno-střed společně participovat s podezřelým Jiřím Švachulou a získávat značné finanční prostředky z ovlivněných veřejných zakázek," zapsali policisté do vyšetřovacího spisu, s nímž se Aktuálně.cz seznámilo.

Švachula podle pátrání detektivů přeposílal Dvořákovi e-mailem informace o uzavřených smlouvách na své radnici Brno-střed. Jde právě o ty zakázky, které policisté považují za zmanipulované.

Debata o milionech u koblih

Policistům se navíc při výslechu rozpovídal Basman Jaza - pravá ruka podnikatele Samana El-Talabaniho, který je dnes v celé kauze pojmenované Stoka klíčovým spolupracujícím obviněným, přičemž se sám na ovlivňování tendrů v Brně podílel.

"Svědectví Basmana Jazy potvrzuje skutečnosti uvedené ve výslechu svědka Samana El-Talabaniho, a to jak ve vztahu k osobě Jiří Švachula, tak i dalším osobám, jako například Pavel Dvořák. Jak Basman Jaza uvedl, Jiří Švachula nechal vypsat veřejnou zakázku tak, aby mohly vyhrát jimi spřízněné společnosti, které měly patřit Ivanu Trunečkovi nebo Petru Kaláškovi. K tomuto měl Jiřímu Švachulovi dopomáhat i Pavel Dvořák, který měl plnit jeho pokyny," zapsali policisté jeho výslech. Trunečka a Kalášek jsou majitelé brněnských firem a jsou dnes v kauze stíhaní.

Ze shromážděných důkazů plyne, že v roce 2016 nastal mezi Švachulou a Talabanim konflikt kvůli třem milionům - Talabani tvrdil, že mu je Švachula dluží jako podíl ze zakázek. Talabani Jazu poslal právě za Dvořákem, který byl se Švachulou, i dle policistů, úzce propojen, s tím, ať Švachulovi vzkáže, že má vůči Talabanimu nevyrovnaný dluh. "Řekl bych v podstatě, že Dvořák dělal pro Švachulu takzvaného bílého koně," řekl pak ve výpovědi Jaza.

Ten šel dle své výpovědi hned druhý den za Dvořákem na brněnské Mendlovo náměstí, kde se politik účastnil kampaně hnutí pro krajské volby. "On se mě ptal, co tady dělám, a nabídl mi koblížek, já jsem mu na to odpověděl, ať si ho strčí někam, že s ním potřebuju mluvit. Tak jsem mu řekl o té situaci s těmi třemi miliony, protože on měl z těch peněz také podíl, a řekl jsem mu, že Talabani vzkazuje, jestli nebude podle jeho pokynů, bude mít problém," pokračoval Jaza.

Bývalý šéf ANO v Brně na dotazy Aktuálně.cz odpovídat nechtěl. Do telefonu Dvořák řekl, že otázky chce poslat e-mailem, a hovor ukončil. Na zaslané zprávy ale už pak nereagoval. U výslechu policistům řekl, že o jakékoliv nelegální činnosti Švachuly nevěděl.

Policisté monitorovali i Dvořákovy schůzky na radnici Brno-střed, které označili za konspirativní. Scházel se tam s tehdejším šéfem odboru investic Petrem Liškutinem. Liškutin působil i jako místostarosta brněnských Ivanovic, kde ANO šéfuje Jiří Faltýnek. I Liškutin je dnes stíhaný.

Při schůzkách podle policie Liškutin ukazoval Dvořákovi papíry, na které něco napsal a hned je trhal, to samé dělal Dvořák, takto spolu komunikovali pravidelně.

Švachulovy drahé dovolené s Mrázkem

Kromě Dvořáka měl však Švachula blízko také k Vokřálovu náměstkovi Richardu Mrázkovi, který měl na magistrátu na starosti klíčovou agendu - majetek. I Mrázek je Faltýnkův člověk. Proti běžným pravidlům ho do brněnské buňky ANO nechal přijmout v Praze ve skupině více než 70 lidí - stejně jako Vokřála či Švachulu, jak už Aktuálně.cz informovalo.

"Ve velice úzkém kontaktu je Švachula s Richardem Mrázkem, náměstkem primátora města Brna, se kterým Švachula zjevně řeší i veřejné zakázky, minimálně rekonstrukci tržnice na Zelném trhu, navíc jsou blízcí přátelé," zapsali do dokumentů svá zjištění policisté.

Oprava tržnice na jednom z brněnských náměstí je přitom jednou ze zakázek, které detektivové považují za zmanipulované. Podle nich si Švachula s Talabanim a dalším podnikatelem rozdělili úplatek 1,2 milionu.

Mrázek ale cokoliv nestandardního popírá. "Řešil jsem dotace pro tu akci, tak jako x jiných dotací, které se přidělovaly městským částem - rozhodovala o tom rada a rozhodovalo o tom i zastupitelstvo," uvedl Mrázek.

Policisté shromáždili důkazy, že Mrázek pravidelně se Švachulou a rodinami vyrážel na drahé dovolené do exotiky. Cesty si objednávali u brněnské cestovky Last Minute Centrum. Aktuálně.cz má k dispozici faktury, které zabavili policisté. Mrázek se Švachulou vyrazili v roce 2017 na Mauricius a v roce 2018 na Maledivy. Za první cestu zaplatili 21 a 22 tisíc eur, tedy přes půl milionu korun. Při druhé cestě Mrázek dokonce dostal účet na 2,5 milionu korun za šest lidí.

Mrázek dlouhodobě operuje s tím, že před vstupem do politiky prodal svou firmu Arko Technology a může si podobné výdaje dovolit.

Společně se Švachulou si Mrázek pořídil i elektromobil. Exnáměstek Aktuálně.cz potvrdil, že mu to dnes stíhaný politik zprostředkoval. "Elektromobil jsem si kupoval já přes kontakt od pana Švachuly. Přišel s tím, že si bude kupovat elektromobil, a já říkám, až to uvidím, tak si ho možná koupím taky. Tak jsem ho uviděl a skutečně to vozítko hezky jezdilo, je to příjemné do města, má to dojezd 160 kilometrů a na městské parkování je to bezva," popsal čtvrtmilionovou transakci Mrázek. A potvrdil i informaci Aktuálně.cz, že to samé vozidlo díky Švachulovi nakoupil přímo i primátor Vokřál.

Zteč na brněnskou buňku ANO

Švachula by se ovšem nikdy nestal místostarostou nejbohatší brněnské městské části nebýt toho, že Jaroslav Faltýnek ze dne na den dokázal přímo v Praze do buňky v Brně prosadit souběžně přijetí nejen Mrázka, ale více než 70 lidí.

Před komunálními volbami budovali brněnské ANO převážně nadšenci. Po úspěchu ANO v parlamentních volbách navíc bylo jasné, že v Babišově straně se i novopečení členové mohou rychle dostat k vlivným politickým postům. V Brně tak mezi zakládajícími členy hnutí panovala obava, aby se zdejší buňku nepokusili "ukrást" lobbisté či političtí konkurenti. Nové lidi přijímali jen pomalu - po důkladném prověření a půlroční čekací lhůtě. "Faltýnkovce", jak se jim později začalo říkat, ale místopředseda ANO nechal v rozporu se zvyklostmi zapsat v Praze a bez souhlasu brněnských straníků ze dne na den. Jejich seznam má Aktuálně.cz k dispozici.

Je mezi nimi krom Švachuly i hned několik jeho blízkých, kteří mu pak pomohli v hnutí odhlasovat kariéru. Stejné datum 16. března 2014 i stejnou adresu uchazeče o členství Údolní 13, Brno má hned několik přihlášek do hnutí, které Aktuálně.cz získalo. Jde o Švachulovy sousedy, jeho matku nebo jeho přátele.

"Já už v ANO nejsem, nebudu se k ničemu vyjadřovat, ani k okolnostem vstupu do ANO," nechtěl odpovědět na otázku, zdali ho oslovil Švachula, jeho soused Jiří Oulehla. Jeho matka Ludmila Oulehlová má na přihlášce stejné údaje a v hnutí pořád je. Když Švachula před rokem skončil ve vazbě, kde je dodnes, jeho spolustraníci Oulehlovou dokonce místo něj dosadili na post radní Brna-střed.

"Proces přijetí do ANO jsem nemohla nijak ovlivnit. Podala jsem přihlášku a byla přijata. Neviděla bych v tom problém, důvěru místní organizace zřejmě mám, když mě nominovala do funkce radní v krizových dnech kauzy," konstatovala Oulehlová. Tehdy Švachula v domě, kde ona žije, údajně ještě nebydlel. Na přihlášce ze stejného dne ale mají oba dva uvedenou tu samou adresu.

A stejné datum je i na přihlášce Švachulova přítele a majitele cestovky Erika Dostála. Muži k sobě měli blízko. Při domovní prohlídce u Švachuly krom hodinek, z nichž některé stály přes milion korun, našli policisté i Dostálův řidičák a cestovní pas. V první chvíli je to zaskočilo, takže ve své databázi lustrovali, zda doklady nenahlásil jejich majitel jako kradené. Nestalo se. Dostál je i členem správní rady Nadace Aspekt 2000, v jejíž správní radě sedí také Švachulova matka. Dle obchodního rejstříku s cílem "všestranně podporovat uměleckou tvorbu".

Na Dostálovu brněnskou školu CA Institute je navíc psán mercedes, kterým jezdila Švachulova přítelkyně. I ten policisté zabavili - jelikož zdokumentovali, že auto ve skutečnosti hradil Švachula.

Ani Dostál na dotazy Aktuálně.cz neodpověděl. "Hello, here Erik," představil se do telefonu. "I don't know," reagoval na dotazy a zavěsil. Česky přitom mluví. Policisté mají v záznamech jejich komunikaci se Švachulou.

Když Faltýnek výše zmíněná jména neznámých lidí přinesl, podle někdejší předsedkyně členové buňky protestovali a vyžadovali, ať se kandidáti alespoň přijdou představit. "Faltýnek řekl, že se tedy přijímat hned nebudou, že se jenom zadají do systému, ať pro to zvedneme ruku, a pak že projdou půlročním schvalovacím kolečkem. Asi za tři dny jsem šla na naši centrálu a oni nám je ale všechny přijali - Faltýnek nás obelhal," tvrdí dnes Škárková. Její slova dokládají přihlášky, na kterých chybí podpisy předsedy krajské i místní organizace.

"To byla skupina, která měla střed ovládnout - všichni z Údolní. A nakonec se jim to podařilo," podotýká Škárková.

Sám Faltýnek něco takového odmítá. "Nikoho jsem do hnutí neprotlačil. Jediný, koho jsem aktivně oslovil a získal pro hnutí v Brně, byl Petr Vokřál," řekl poslanec.

Matka s 20 miliony na účtě

Stejné datum přihlášky do ANO jako Švachula nebo jeho kamarád Pavel Dvořák má ale i samotná Švachulova matka. Ač jeho policisté podezřívají ze stamilionových manipulací se zakázkami, na jeho účtech našli jen několik stovek tisíc. Zato Švachulova třiasedmdesátiletá matka Ludmila Neveselá je podle bankovního výpisu milionářkou. Právě na její účet totiž Švachula podle policie desítky milionů ze svých obchodů směroval. A policisté ho proto obstavili.

Jak už informovala MF Dnes, Neveselé na účtu ve třech splátkách podle vyšetřovatelů přistálo třeba i celkem 1,15 milionu korun od brněnského podnikatele Vladimíra Plašila. Na dotazy, za co peníze byly, Plašil nereagoval.

Plašil ovšem rozjíždí stamilionový developerský projekt v Kuřimi u Brna. Kolem rozlehlé zeleně golfového hřiště tu pod názvem Kaskáda Home má vzniknout ohrazená vesnice s nonstop ostrahou, restaurací, wellness a recepcí. Plašil kolem golfu skoupil část pozemků, které už na speciálním webu nabízí zájemcům. Půdu pod samotným golfovým areálem a pozemky z jeho druhé strany s exkluzivním výhledem na green ovšem vlastní brněnský magistrát. A za vlády ANO s ním Plašil opakovaně jednal, zda by půdu neprodal.

V minulém období by na to přitom musel kývnout Švachulův blízký přítel - majetkový náměstek Brna Richard Mrázek. Ten už dříve potvrdil, že s Plašilem skutečně jednal. Jeho kamarád Švachula však podle něj za záměr nikdy nelobboval. Prodej nakonec neklapl. Přišly volby, v nichž z magistrátu hnutí ANO nakonec vyšachovala ODS.

Právě v golfovém resortu, který Plašilovi patří, se ovšem členové ANO scházeli. Konala se tu i oslava Švachulových padesátin, které se účastnili mimo jiné i otec a syn Faltýnkovi. A také dnešní spolupracující obviněný Talabani. I na pravidelných golfových turnajích tu bývali vidět Jaroslav Faltýnek se Švachulou a samotným Plašilem.

Kaskáda je vybavená sochami umělce Michala Gabriela, na jehož díla je vidět i z oken radnice Brna-střed, kde měl Švachula na starosti investice. Na náměstí před budovou nechal umístit smečku žraloků.