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Domácí

Další chemička z holdingu Agrofert zdražuje lidem teplo. Starosta našel účinnou zbraň

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
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Náklady na vytápění rostou obyvatelům Lovosic už pátým rokem v řadě. Starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice) si nebyl jistý, zda si společnost Lovochemie z koncernu Agrofert, která zásobuje teplem většinu města, neúčtuje víc, než by bylo nutné. Vyrazil do boje a vyplatilo se.

Se společností Agrofert už nemám nic společného, tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO)
Se společností Agrofert už nemám nic společného, tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO)Foto: Radek Bartoníček
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„Během pěti let jsme na víc než dvojnásobku toho, za co jsme teplo odebírali od společnosti Lovochemie dřív,“ popisuje situaci starosta Lovosic Vojtěch Krejčí. Město je na dodávkách tepla z Lovochemie závislé asi z osmdesáti procent.

Jeden rok se městu stalo, že společnost Lovochemie naúčtovala nedoplatek za uplynulý rok kalkulovaný na půl milionu korun. „Nechtěli jsme to přenášet na občany, protože už bylo po rozúčtování. A tak to městská firma dala ze svého,“ popisuje Krejčí.

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Když se to další rok opakovalo, starosta už se bránil. „Další rok už jsme to řešili s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Lovochemie nám totiž opět sdělila, že budeme něco doplácet. A nakonec po zapojení ERÚ nám Lovochemie naopak musela peníze vracet. To bylo před dvěma lety,“ vzpomíná starosta. Loni už nedopláceli nic. Cena tepla nicméně stále roste.

Město se nyní podle slov starosty chystá na úplné odstřižení od Lovochemie, má rozpracovaný projekt na jiný zdroj tepla.

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Z dat ERÚ vyplývá, že Lovosice jsou jedním z mála měst a obcí, které se na ERÚ kvůli cenám tepla obrátila s žádostí o prověření.

„Co se týká podnětů na kontrolu ceny tepla, v roce 2025 jsme jich obdrželi celkem 91, z toho dvakrát městem a jednou obcí,“ sdělil deníku Aktuálně.cz mluvčí ERÚ Jan Hamrník.

V Česku jsou přitom na toto vytápění napojeny stovky měst a obcí, jak rovněž ukazují data ERÚ. Oslovení ERÚ může ve finále být velmi účinnou kontrolou.

Drtivou většinu žádostí o prověření dala společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.

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Letos bylo zatím podle Hamrníka podáno 60 podnětů na cenu tepelné energie, z toho opět dvakrát městem a jednou obcí.

„Pokud má někdo pochybnosti, jestli cena tepla je adekvátní, může se obrátit na ERÚ s žádostí o kontrolu,“ říká mluvčí ERÚ.

„My si pak od dodavatele vyžádáme veškeré podklady a prověříme, jestli je cena oprávněná, nebo dodavatel pochybil. Pokud by pochybil, můžeme uložit opatření k nápravě, tedy v praxi například překalkulování ceny,“ vysvětluje za ERÚ Jan Hamrník.

Zisk? Není na prvním místě

Společnost Agrofert, kam Lovochemie patří, odmítá, že by chtěla na dodávkách tepla vydělávat.

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„Teplo Lovosicím poskytujeme jako vedlejší činnost k naší produkci a jejím cílem je především služba obyvatelům Lovosic v rámci dobrých sousedských vztahů a až podružně rentabilita výroby tepla,“ říká mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský. Podnik chce podle něj nabídnout férovou a co nejvýhodnější cenu tepla.  

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„Abychom to mohli zajistit, je finální cena tepla za daný rok stanovena do konce března následujícího roku. Hlavním důvodem je nutnost mít k dispozici skutečnou hodnotu emisí CO2, kterou verifikuje ministerstvo životního prostředí,“ vysvětluje Heřmanský.

A na odpovídající hodnotu emisí musí mít společnost nakoupené emisní povolenky. „Teprve po této verifikaci jsme schopni spočítat finální cenu. Takovéto zpřesnění výsledné kalkulace je vyžadováno pravidly stanovenými ERÚ v cenovém výměru. Nelze to ani dělat jinak,“ doplňuje.

Cena povolenek přitom za posledních pět let výrazně zdražila. Zhruba o 55 procent. Jde o daň za znečištění, kterou musí společnosti produkující emise oxidu uhličitého platit.

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Hlavní činností Lovochemie je výroba a prodej průmyslových hnojiv. Výroba tepla je vedlejší aktivita. Společnost využívá při výrobě tepla pro domácnost jednak zbytkové teplo ze zmíněné výroby hnojiv, část tepla vyrábí cíleně spalováním uhlí a zemního plynu, jehož cena se letos od února zvedla skoro o polovinu. Náklady tedy reálně rostou.

Heřmanský zdůrazňuje, že Lovochemie naposledy vracela městu Lovosice přeplatek při konečném vyúčtování ceny tepla v roce 2024. Šlo podle něj o standardní vyúčtování a „nesouviselo s panem starostou a jeho stížnostmi“.

„Společnost Lovochemie neeviduje žádný podnět ze strany ERÚ, týkající se ceny tepla pro Lovosice po celé funkční období pana starosty,“ doplňuje.

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Deník Aktuálně.cz nedávno popsal podobnou situaci ve Valašském Meziříčí, které zásobuje teplem chemička Deza rovněž z koncernu Agrofert. I tady se mají letos výrazně zvednout ceny tepla.

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Majitel holdingu Agrofert a současný premiér Andrej Babiš (ANO) převedl celý koncern do svěřenského fondu, aby se vyhnul podezření ze střetu zájmů. A dlouhodobě tvrdí, že společnost už nevlastní ani neovládá a ve střetu zájmu není. Někteří právníci ovšem poukazují na to, že i takové řešení nese jistá rizika a že Babiš může chod firem nadále ovlivňovat zpovzdálí.

Přitom právě Babiš se na volebních mítincích opakovaně chlubí tím, že hnutí ANO zajistilo lidem levnější energie. Chemičky z „jeho“ holdingu teď ale domácnostem ceny tepla zvedají.

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