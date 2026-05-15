Další boj o cestu prezidenta Pavla. Babišova vláda má „deadline“, z USA přišla žádost

Na obzoru se rýsuje další konflikt mezi vládou Andreje Babiše (ANO) a Pražským hradem. Podle informací redakce Aktuálně.cz z diplomatických zdrojů obdrželo ministerstvo zahraničních věcí žádost o informaci, kdo se zúčastní Valného shromáždění OSN v New Yorku. Delegaci zpravidla vede prezident Petr Pavel, nyní ovšem hrozí, že zářijovou účast poznamenají stejné problémy jako u summitu NATO v Ankaře.
Ostře sledovaná akce Organizace spojených národů letos odstartuje již 8. září, nejvyšší ústavní činitelé se ovšem zúčastní obecné rozpravy až počínaje 22. zářím. Od začátku svého mandátu se prezident Pavel nevynechal žádný ročník Valného shromáždění, již třikrát tak vystoupil před dalšími členskými zeměmi se svým projevem. Letos ale jeho účast ohrožuje Babišův kabinet.
Už spor kolem podoby české delegace na summit NATO v turecké Ankaře ukazuje, že domluva mezi prezidentskou kanceláří a Strakovou akademií hlasitě skřípe. Zatímco Pavel trvá na své účasti, premiér Babiš to odmítá. Ani setkání z minulého týdne na situaci nic nezměnilo, naopak se jejich vzájemné vztahy ještě více vyostřily.
A nyní budou muset nejvyšší ústavní činitelé řešit další střet. Stálá mise ČR při OSN v New Yorku, které šéfuje Jakub Kulhánek, už podle tří na sobě nezávislých diplomatických zdrojů Aktuálně.cz kontaktovala ministerstvo zahraničí se žádostí – potřebuje dopředu vědět, jak bude vypadat česká delegace na plánované Valné shromáždění.
„Jak to dopadne, neví nikdo“
Nejde o nijak neobvyklou žádost. Důvody jsou především logistické, jelikož české zastoupení v USA zařizuje ubytování, dopravu, kus doprovodného programu a akreditace pro oficiální členy delegace. Značnou část úkonů musí přitom zařídit dlouho dopředu, a to právě ve spolupráci s Černínským palácem coby centrálou české diplomacie.
„Notifikace o počtu členů delegace na letošní VS OSN už přišla, ale zatím se detailnější odpověď neřešila, pokud vím. Předpokládám, že se nejprve bude posílat nějaký odhad velikosti české skupiny. Ještě je čas, o detailech ale musí být rozhodnuto v průběhu června,“ sdělil redakci diplomatický zdroj, který je seznámený s průběhem příprav české účasti na Valném shromáždění.
Obdobně mluvily další zdroje Aktuálně.cz. „Vím jenom, že to přišlo. Jak to ale dopadne, neví nikdo, je asi jasné proč. Velikost delegace se zatím obejde bez konkrétních jmen, komplikované bude spíše to, kdo se stane tím hlavním řečníkem v obecné rozpravě,“ konstatoval další muž z diplomatických řad se zjevným odkazem na konflikt kvůli podobě delegace na summit NATO. Podle toho, kdo ji povede, bude pak jasné, který orgán státní moci bude oslovovat novináře, zda mají zájem se připojit jako mediální doprovod.
Kdo se stane hlavním řečníkem, se musí definitivně rozhodnout nejpozději do konce června. Zda jím ovšem bude prezident Pavel, jako tomu bylo na posledních třech ročnících, není jasné.
Letošní rok bude o to pikantnější, pokud se do New Yorku stihne přesunout spekulovaný nový šéf Stálé mise ČR při OSN. Podle médií i zdrojů Aktuálně.cz by to měl být dosavadní Babišův poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. Ten dříve zastával funkci velvyslance v USA či ve Vietnamu. Nahradil by tak zmíněného Kulhánka, který by se naopak přesunul do Washingtonu, kde má řídit českou ambasádu. Více jsme o tom psali zde.
Macinka napověděl, jaký je stav
Redakce Aktuálně.cz požádala ministerstvo zahraničí o potvrzení, zda obdrželo žádost o detaily k české delegaci a zda zatím počítá s účastí prezidenta Petra Pavla jako doposud. Na reakci Černínského paláce prozatím čeká.
Částečnou odpověď zatím nabídl šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé sobě) během středeční tiskové konference po představení členů poradního týmu. Na dotaz Aktuálně.cz, zda očekává další dramatický průběh jednání o podobě delegace, uvedl, že vláda nic rozhodně nedramatizuje . „Na dramata se musíte ptát jinde. Zatím jsme to neřešili,“ řekl k přípravám na Valné shromáždění OSN.
Vláda Andreje Babiše tak musí do konce června rozseknout podobu dvou delegací – jak na summit NATO, tak na Valné shromáždění OSN. A v obou případech pravděpodobně dojde na hodně tvrdá jednání.
