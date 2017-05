před 22 minutami

Dálnici D1 na 1,5. kilometru ve směru do Prahy uzavřela po 11:00 hromadná nehoda čtyř nákladních vozidel a dodávky. Její řidič utrpěl mnohačetná zranění. V umělém spánku zdravotníci zhruba padesátiletého muže vrtulníkem přepravili do pražské vojenské nemocnice. Sdělili to mluvčí pražské záchranné služby a hasičů Jana Poštová a Martin Kavka. Policie podle mluvčího Pavla Truxy doporučuje z dálnice sjíždět na exitu 6 Průhonice a pokračovat směrem do centra. Podle silničářů byl před 12:30 zprůjezdněn jeden jízdní pruh, nynější devítikilometrová kolona ale znamená pro řidiče zhruba hodinové zdržení. Podle Kavky museli hasiči zraněného vyprostit z havarované dodávky.

