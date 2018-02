Nehoda osobního auta s policejním vozem zastavila provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu

před 6 hodinami

Provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu zhruba na tři hodiny zastavila nehoda, při které se zranili i dva policisté. Stala se na 147. kilometru v místě, kde byla původně nahlášena havárie bez zranění a kam dorazila dálniční policie. Služební vůz zastavil v odstavném pruhu, kde do něho narazilo osobní auto. Provoz na dálnici byl obnoven před 12:30. Třicetiletý řidič osobního auta, které narazilo do policejního vozu, se vážně zranil a zůstal zaklíněný za volantem. Po vyproštění ho vrtulník dopravil do brněnské nemocnice, řekla policejní mluvčí Dana Čírtková. Ve služebním voze se lehce zranili dva policisté, muž a žena. Oba byli převezeni do jihlavské nemocnice.

