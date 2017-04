Dálnice D1 na 172. km ve směru na Prahu kvůli nehodě osobního a nákladního auta stojí

před 28 minutami

Dálnice D1 na 172. kilometru ve směru na Prahu je uzavřená kvůli nehodě osobního a nákladního vozu, nehoda je se zraněním. Nehoda se stala krátce před 10:00. "Dálnice ve směru na Prahu je uzavřená, řidiči sjíždějí na exitu 182 Kývalka, dál pokračují po silnici 23 a pak po 2/602 na Velkou Bíteš," uvedla mluvčí jihomoravské policie Štěpánka Komárová. Podle ní by následky nehody měly záchranné složky zlikvidovat asi do poledne. Hasiči, kteří u nehody zasahovali, evidují dva zraněné. "Zraněné jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby, provedli jsme protipožární opatření," popsal zásah mluvčí hasičů Filip Venclovský.

autor: ČTK

