Havlová ztratila důvěru v knihovnu, odvolala souhlas s užíváním Havlova jména

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Uvedly to dnes Česká televize a server Novinky.cz. Havlová uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti.
Pokud se v budoucnu objeví instituce nebo skupina lidí schopná vytvořit a dlouhodobě rozvíjet odkaz Václava Havla, je Havlová připravená jednat o poskytnutí souhlasu s užíváním jeho jména, uvedla také.
Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
ŽIVĚ Írán nepovolí návštěvu jaderným inspektorům, podle Trumpa s inspekcemi souhlasil
Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) návštěvu jaderných zařízení poškozených americko-izraelskými údery. Na tiskové konferenci to v úterý podle agentury AFP řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v úterý tvrzení Teheránu na sociální síti Truth Social označil za nepravdivá.
Třetina obětí jsou děti. Komise OSN obvinila Izrael z genocidy v Pásmu Gazy
Izraelské úřady a bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v Pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném Západním břehu válečných zločinů. V úterý to uvedla mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael.
ŽIVĚ Putin obvinil Ukrajinu z útoků na civilisty. Důvod k jednání se Zelenským nevidí
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Ukrajina útočí na civilisty a že kvůli těmto úderům nevidí důvod k přímým rozhovorům s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu míní, že cílem ukrajinských dronových útoků je destabilizace ruské společnosti. Putin dnes nařídil vládě, aby přijala opatření k minimalizaci dopadů ukrajinských úderů na ruskou infrastrukturu.
Po Kafkovi míří Hollandová k další ikoně. V hlavní roli bude tentokrát žena
Polská režisérka Agnieszka Hollandová natočí nový film, který se bude věnovat životu německo-americké herečky a zpěvačky Marlene Dietrichové. Podle agentury DPA to v úterý oznámila produkční firma X Filme Creative Pool. Snímek byl měl vzniknout v české koprodukci. Po filmech o pražském spisovateli Franzovi Kafkovi či českém léčiteli Janovi Mikoláškovi půjde o další životopisný snímek Hollandové.
Spojenci se mají na co těšit. Trump je před summitem pozurážel jednoho po druhém
Americký prezident Donald Trump znovu obvinil evropské spojence z nedostatečné podpory Spojených států. Varoval, že přestože nyní USA vydávají velké částky na ochranu evropských zemí před Ruskem, v budoucnu by mohly „říci také ne“. Jeho vyjádření poukazuje na prohlubující se rozdíly mezi USA a evropskými členy NATO v pohledu na roli aliance – a to krátce před nadcházejícím summitem v Ankaře.