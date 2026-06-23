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Havlová ztratila důvěru v knihovnu, odvolala souhlas s užíváním Havlova jména

ČTK

Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Uvedly to dnes Česká televize a server Novinky.cz. Havlová uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti.

Havlová uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému směřování knihovny.
Havlová uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému směřování knihovny. Foto: Profimedia
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Pokud se v budoucnu objeví instituce nebo skupina lidí schopná vytvořit a dlouhodobě rozvíjet odkaz Václava Havla, je Havlová připravená jednat o poskytnutí souhlasu s užíváním jeho jména, uvedla také.

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Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.

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