Zlom v miliardové při o sesuv na D8. Stát dálnici špatně stavěl, říká klíčový posudek

V miliardovém sporu o odpovědnost za sesuv na dálnici D8 u Prackovic nad Labem nastal zásadní posun. Stát žaloval majitele blízkého lomu, že se zemina utrhla kvůli těžbě. Podle zjištění Aktuálně.cz však soud obdržel klíčový posudek, jenž argumenty státu rozbil. Samotný provoz lomu za sesuv nemůže. Naopak pohyb půdy dává expertiza do přímé souvislosti se špatně provedenou výstavbou dálnice.

Půdní masiv o objemu přibližně 400 tisíc metrů krychlových se fatálně pohnul 7. června 2013. Převalil se přes několik stovek metrů železnice a ve finále pohřbil i 200 metrů rozestavěného posledního úseku dálnice D8. Od června 2016 kvůli tomu běží soudní spor, jenž má objasnit příčinu ničivého závalu. Kauza se nyní výrazně přiblížila finále, v němž se ukáže, zda má majitel lomu, firma Kámen Zbraslav, zaplatit státu miliardu korun.

Podle zjištění Aktuálně.cz je pravděpodobné, že stát, za který žalobu podaly Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty, na peníze nedosáhne.

"Protože numerické modely ukazují, že (…) má svah relativně vysoký stupeň stability, lze vyvozovat, že samotný provoz kamenolomu by za daných klimatických podmínek bez stavebních zásahů a provozu železnice sesuv nezpůsobil," zní klíčová část posudku, jejž Aktuálně.cz získalo.

Expertiza jako příčinu závalu pojmenovala postupující porušování svahu, za nímž stojí tři hlavní faktory. Nezajištěný zářez dálnice D8, nadměrné srážky a zatížení horní hrany později utržené zeminy sutěmi z činnosti kamenolomu. "V případě absence kteréhokoli z nich by sesuv v této podobě nevznikl," píše se dále v posudku.

Analýza sice výslovně uvádí, že těžba negativně ovlivnila stabilitu svahu, ale jeho výlučnou odpovědnost za sesuv explicitně odmítá.

"Provozem lomu zhoršené stabilní podmínky ve svahu by nepochybně vedly k vývoji svahové deformace v horní části svahu. (…) Podle numerických modelů by však bez dalších zásahů do svahu nedošlo ke vzniku průběžné smykové plochy, po níž by se rozvinul sesuv, který by železniční trať mohl zničit," píše se v analýze. Studie připouští menší sesuv způsobený těžbou, ale podle ní by takový zával nedosáhl na železnici ani rozestavěnou dálnici.

Revizní posudek rozetne spor o miliardu korun

Revizní posudek představuje hlavní důkaz, o nějž se soud opře při rozhodování sporu. Jednotlivé strany - ŘSD spolu se SŽDC proti Kámen Zbraslav - dosud dodaly 21 expertiz a stanovisek hájící jejich pozici. Firma odmítá odpovědnost za sesuv, zatímco obě státní organizace v ní naopak spatřují hlavního viníka. Kvůli tomu po něm žalobou vymáhají dohromady 1,037 miliardy korun za poničenou trať a autostrádu.

Soud zadal revizní posudek, aby odstranil rozpory mezi zmíněnými analýzami a především získal hlavní vodítko pro vyřešení sporu. Finální expertiza, vypracovaná Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd, dorazila na soud minulý týden. "Myslím, že to potvrzuje stanoviska, která jsme předkládali, že provoz kamenolomu nezpůsobil žádný sesuv," reagoval pro Aktuálně.cz právní zástupce Kámen Zbraslav Pavel Sedláček.

1:57 Klíčová pasáž videosimulace připravené experty z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, která znázorňuje průběh sesuvu. | Video: Geotechnici Ostrava, VŠB-TUO

ŘSD přes žádost Aktuálně.cz na výsledek posudku nereagovalo. SŽDC ústy svého mluvčího přivítalo dílčí zjištění, že provoz lomu stabilitu svahu také narušoval. "V tomto směru tedy závěry posudku přinejmenším zčásti potvrzují stanovisko ŘSD a SŽDC. Současně posudek zjevně vyvrací stanovisko provozovatele kamenolomu, že jejich činnost neměla na událost žádný vliv," řekl Aktuálně.cz mluvčí správy Marek Illiaš.

Nezajištěný zářez dálnice byl nevhodný

Pozici ŘSD a SŽDC v boji o miliardové odškodné nicméně dramaticky ztěžují další poznatky posudku, jež zával dávají do přímé souvislosti se stavebními pracemi na posledním úseku dálnice. Analýza jednak spojuje zářez autostrády s pohybem svahu, jednak odhaluje, že stát při budování D8 postupoval nedbale.

"Analýza časové souslednosti událostí vedoucích ke vzniku sesuvu ukazuje, že k rozvoji reziduální smykové pevnosti (zjednodušeně řečeno nejmenší míra odporu bránící sesuvu, pozn. aut.) v míře umožňující vznik sesuvu začalo docházet až po provedení zářezu dálničního tělesa," zní další důležitá pasáž expertizy. Odborníci z ústavu si všímají, že výstavba nerespektovala charakter prostředí předchozími průzkumy jasně určeného jako sesuvné.

Proto se původně počítalo se zajištěním dálnice, ale když se přikročilo ke stavebním pracím, investor, ŘSD, plán změnil. "Nezajištěný zářez byl v daném místě nevhodnou variantou vedení dálnice. (…) Od samého počátku se v zářezu vyskytovaly varovné jevy ukazující, že stěna zářezu není ani krátkodobě stabilní," píše se v analýze. "Jasné příznaky rozvíjející se nestability svahu byly pozorovány již od začátku roku 2011 i na železniční trati. Investor, dodavatel ani projektant pak na tyto skutečnosti adekvátně nereagovali."

Sanace za půl miliardy a dálnice v jednom pruhu Sesunutá zemina se začala z místa odstraňovat v listopadu 2014, první etapa odtěžení vyšla na 70 milionů korun. V září 2015 pokračovala akce druhou etapou, která přišla na 400 milionů korun. Poslední dostavěný úsek dálnice D8 (Lovosice - Řehlovice) se zprovoznil 17. prosince 2016. Kvůli nestabilnímu podloží a pokračujícím zajišťovacím pracím se ale v úseku jezdilo jedním pruhem, kompletní provoz bez omezení začal 20. září 2017.

Uvedené závěry do značné míry odpovídají předchozím zjištěním expertů z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, jejichž poznatků využila ve sporu firma Kámen Zbraslav. Akademici pro ni vypracovali jeden z posudků. "Odpovědnost investora je, aby prostředí správně prozkoumal a adekvátně zajistil stavbu, což se zde nestalo," řekla už dříve Aktuálně.cz docentka z univerzity Eva Hrubešová.

ŘSD spolu s SŽDC a Kámen Zbraslav nyní dostanou čas, aby se k posudku vyjádřily. K jejich stanoviskům bude soud přihlížet, ale primárně bude vycházet z výsledků revizní expertizy. Všechny ostatní důkazy předložené jednotlivými stranami sporu už soud projednal. Kdy pře dospěj k verdiktu, není jasné. Datum dalšího jednání soud zatím nenařídil. Podle informací Aktuálně.cz však rozsudek ještě letos nezazní.