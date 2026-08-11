D1 na 30. kilometru směrem na Prahu uzavřela nehoda několika aut. Zasahuje vrtulník

Dálnice D1 je zhruba na 30. kilometru ve směru na Prahu uzavřená kvůli nehodě několika aut, zřejmě dvou osobních a nákladního. Podle policie utrpěli zranění zřejmě tři lidé, záchranná služba vyslala i vrtulník. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.
Nehoda byla oznámena v úterý v 09:15. "Podle prvotního šetření osobní auto narazilo zřejmě do nákladního vozidla a druhé auto narazilo do zaklíněného osobního auta, které skončilo pod nákladním," řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové na místo vyjely dvě posádky záchranářů, jedna lékařská posádka a letecká záchranná služba. "Jedna pacientka je podle první informace zaklíněna," řekla Nováková.
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