Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Během soboty hlavně v Čechách a ve Slezsku očekáváme i silnější vítr s nárazy kolem 55 km/h, Během neděle bude západní vítr postupně zesilovat na čerstvý s rychlosti 5 až 10 m/s a hlavně v Čechách se vyskytnou i nárazy přesahující 70 km/h.
❗️Tento víkend bude ve znamení chladnějšího, vlhkého💧 a na většině území i větrného počasí🌬. Oblačnost se na obloze bude střídat a to od skoro jasno až po zataženo (Obr. 1 - Sluneční svít na dnešek). Od západu se ve svižnějším proudění budou střídat dešťové přeháňky, na horách…
Toto chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí bude i na začátku příštího týdne. Na horách silný vítr bude doprovázen i sněhovými srážkami.
Od středy bude počasí u v Česku ovlivňovat tlaková výše se středem nad Alpami, která se v dalších dnech bude přesouvat směrem k jihovýchodu. Mezi ní a tlakovou níží nad východním Atlantikem bude nad Česko postupně proudit zejména ve vyšších vrstvách atmosféry teplý vzduch od jihu až jihozápadu, což znamená převládající inverzní raz počasí, uvedli meteorologové.