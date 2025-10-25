Domácí

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Domácí Domácí
před 43 minutami
Tento víkend bude v Česku ve znamení chladnějšího, vlhkého a na většině území i větrného počasí. Oblačnost se na obloze bude střídat a to od skoro jasno až po zataženo. Od západu se ve svižnějším proudění budou střídat dešťové přeháňky, na horách budou srážky trvalejší a přechodně i sněhové, uvedl v sobotu ráno na síti X Český hydrometeorologický ústav.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Během soboty hlavně v Čechách a ve Slezsku očekáváme i silnější vítr s nárazy kolem 55 km/h, Během neděle bude západní vítr postupně zesilovat na čerstvý s rychlosti 5 až 10 m/s a hlavně v Čechách se vyskytnou i nárazy přesahující 70 km/h.

Toto chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí bude i na začátku příštího týdne. Na horách silný vítr bude doprovázen i sněhovými srážkami.

Od středy bude počasí u v Česku ovlivňovat tlaková výše se středem nad Alpami, která se v dalších dnech bude přesouvat směrem k jihovýchodu. Mezi ní a tlakovou níží nad východním Atlantikem bude nad Česko postupně proudit zejména ve vyšších vrstvách atmosféry teplý vzduch od jihu až jihozápadu, což znamená převládající inverzní raz počasí, uvedli meteorologové.

 
Mohlo by vás zajímat

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Pozor, výluka. Část metra o víkendu nejezdí, cestující musejí tramvají

Pozor, výluka. Část metra o víkendu nejezdí, cestující musejí tramvají

"V kádi mohla být i několik let." Odkryté ďáblické šachty ve stínu těl parašutistů

"V kádi mohla být i několik let." Odkryté ďáblické šachty ve stínu těl parašutistů
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď předpověď počasí Český hydrometeorologický ústav Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 21 minutami
Noskové odstoupila soupeřka, ve třetím finále sezony vyzve Švýcarku

Noskové odstoupila soupeřka, ve třetím finále sezony vyzve Švýcarku

Linda Nosková postoupila do finále turnaje v Tokiu poté, co její soupeřka Jelena Rybakinová odstoupila kvůli problémům se zády.
před 38 minutami
Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Vrací se nejen známé tváře hnutí ANO. Do nové vlády mohou usednout také bývalí šéfové několika státních podniků a asociací či političtí veteráni.
před 43 minutami
Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí přetrvá i na začátku příštího týdne. Na horách silný vítr bude doprovázen i sněhovými srážkami.
před 46 minutami
Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta
12:06

Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta

Na začátku byl sen o úspěchu, na konci hrob v poušti. Příběh firmy Atari dodnes varuje, že tlak na zisk může zničit celé impérium.
Aktualizováno před 50 minutami
"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem chce Trump hovořit i o sporném tématu Tchaj-wanu.
před 1 hodinou
Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Z pohledu cestujících jde o drobnost. Z pohledu těch, kteří na železnici pracují, ale změna času znamená noční směnu s lehce rozhozeným rytmem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy