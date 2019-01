Blesk a Aha nectily presumpci neviny, rozhodl soud. Marešové zaplatí 840 000 korun

Mediální dům Czech News Center má zdravotní sestře Věře Marešové zaplatit 840 000 korun za články, ve kterých novináři zasáhli do jejích osobnostních práv. Rozhodl o tom ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 7. Rozsudek není pravomocný, obě strany se proti němu mohou odvolat k pražskému městskému soudu.

Kvůli nerespektování presumpce neviny žaluje Marešová několik vydavatelství, celkem se domáhá zhruba 35 milionů korun.

Po vydavateli deníků Blesk a Aha v žalobě požaduje 4,8 milionu korun za články, které ji v době jejího trestního stíhání kvůli úmrtím pacientů v rumburské nemocnici označovaly mimo jiné jako "sestru Smrt". Marešová v aktuální žalobě tvrdí, že se jí média společnosti Czech News Center (CNC) věnovala v 266 článcích, z toho ve 162 údajně zasáhla do jejích osobnostních práv.

Podle soudce Jana Kobery závažně zasáhlo do práv Marešové 42 článků. Soudce uvedl, že akceptovatelné jsou články, které fakticky popisují trestní řízení, není ale v pořádku prezentovat údaje obžaloby jako fakt nebo si v článcích domýšlet události.

Jako příklady uvedl Kobera článek s titulkem "Kdy, koho a proč vraždila" a tvrzení z dalšího článku: "Sprostě zavraždila a bez jakýchkoli výčitek přiznala, že o eutanazii nešlo". V druhém případě přitom autor vycházel podle soudce z tvrzení žalobce, že žena neargumentuje eutanazií. CNC má podle rozsudku Marešové také zaplatit náklady řízení a polovinu soudního poplatku, který činí 48 000 korun.

Právní zástupce společnosti CNC Jiří Urbánek žalobu odmítl, rozsudek komentovat nechtěl. V závěrečném návrhu mimo jiné tvrdil, že novináři vycházeli z informací, které jim poskytla policie nebo státní zástupci. Upozornil také, že je potřeba jednotlivá tvrzení posoudit v celkovém kontextu a že média společnosti masivně informovala i o tom, že Marešová byla zproštěna obžaloby. Zdravotní sestra podle něj také neprokázala, že články měly negativní dopad na její život.

Novináři nectili právo na presumpci neviny

Jan Poláček, jenž zastupuje Marešovou, novinářům řekl, že o případném odvolání bude uvažovat až poté, co mu bude doručeno odůvodnění rozsudku. "Jsme samozřejmě spokojeni s tím, že soud uznal, že články zasahovaly do osobnostních práv," řekl novinářům. V závěrečně řeči upozornil na to, že novináři porušili ústavně zakotvené právo na presumpci neviny, a to již od počátku trestního řízení. Intenzita zásahu do práv Marešové podle něj nemá v historii České republiky obdoby.

Marešová, která se čtvrtečního jednání účastnila, se k věci vyjadřovat nechtěla. Spory vede i s některými dalšími vydavatelstvími, v těch rozhodnutí zatím nepadlo. U minulého jednání žena uvedla, že ji nejvíce zasáhlo, jak média pronásledovala a obtěžovala její dceru.

Marešová čelila obžalobě z toho, že v letech 2010 až 2014 podávala pacientům v rumburské nemocnici silné dávky draslíku, po kterých jim selhalo srdce. Byla obviněna z šesti vražd, soudy ji však pravomocně osvobodily - nepodařilo se prokázat, že se skutky vůbec staly.

Za své nezákonné stíhání a za ztížení společenského uplatnění se Marešová v jiném řízení domáhá odškodného od státu ve výši pěti milionů korun.