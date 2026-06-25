Czech Music Crossroads v Ostravě nabídne 15 interpretů ze sedmi zemí

Mezinárodní showcase festival a konference Czech Music Crossroads letos v Ostravě představí 15 interpretů ze sedmi zemí. Konference začala dnes v ostravském obvodu Poruba. Koncertní část bude součástí Festivalu v ulicích v pátek a sobotu.
Vystoupení na venkovních scénách Alšák a Kruháč budou pro veřejnost zdarma, řekl mluvčí akce Ondřej Bambas. Festival a konferenci pořádá tým festivalu Colours of Ostrava.
Pořadatelé se připravují i na vysoké teploty. Pořídili na scény i do zákulisí více ventilátorů. Organizační tým poučili a rozeslali všem informace, aby se proti vysokým teplotám vybavili pokrývkami hlavy a opalovacími krémy. Mezi lidmi bude chodit osvěžující hlídka, která je bude chladit vodní mlhou. Třikrát za den budou ulice kropit hasiči.
Nejvíce pozornosti letos poutá Japonsko, které je partnerskou zemí festivalu. Do Ostravy přijedou tři projekty současné japonské hudební scény - Bakurocho Band, Billyrrom a showmore. „Vedle nich se představí interpreti z České republiky, Slovenska, Polska, Norska, Francie a Burkiny Faso,“ řekl Bambas.
Českou scénu budou reprezentovat Circus Brothers, Clarinet Factory, Lidověk, Terne Čhave, Beata Bocek a Veronika Valová. Ze Slovenska vystoupí Miloš Biháry Django Gypsy Jazz Trio a Neha!, z Polska Duality a SHRON. Program doplní norská soulová skupina Sūn Byrd a projekt Kanazoé Orkestra vedený hudebníkem Seydouem Kanazoé Diabatém z Burkiny Faso, který působí ve Francii.
Czech Music Crossroads vedle koncertů nabízí odbornou konferenci zaměřenou na hudební průmysl. Do Ostravy přijede více než 30 delegátů z festivalů, médií, bookingových agentur a kulturních institucí z Evropy i dalších částí světa. Součástí programu budou odborné debaty, networkingová setkání a prezentace zaměřené na mezinárodní spolupráci a export hudby.
Festival vznikl v roce 2014 a zaměřuje se na world music, jazz, folk, alternativní hudbu a žánrové přesahy. Letos se jeho koncertní program poprvé uskuteční kompletně pod širým nebem v rámci Festivalu v ulicích.
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