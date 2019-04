Komunisté si v průzkumu CVVM polepšili, ČSSD drží krok s piráty, ANO s náskokem vede

Největší podporu mezi politickými stranami si nadále udržuje ANO, podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění by ho v dubnu při volbách do sněmovny podpořilo stejně jako o měsíc dříve 32 procent lidí. S výrazným odstupem za hnutím premiéra Andreje Babiše by skončila ODS s 14 procenty, piráti a ČSSD se shodným ziskem 12,5 procenta hlasů a KSČM s 11 procenty. V porovnání s březnem se ani podpora těchto stran nezměnila s výjimkou komunistů, kteří si o 2,5 procentního bodu polepšili.

Šesté v pořadí by skončilo hnutí SPD, které si meziměsíčně polepšilo o 1,5 procenta a získalo by podle volebního modelu šestiprocentní podporu občanů. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ale vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi politickými subjekty nelze říci, zda by se na základě výsledků současného průzkumu do sněmovny dostala či nedostala.

Totéž platí i pro KDU-ČSL a STAN, které by podle modelu podpořila ve volbách zhruba čtyři procenta lidí.

Z ostatních stran, které by se do sněmovny nedostaly, by na tom byla nejlépe TOP 09, která by získala tři procenta hlasů, a zelení s procentem hlasů.

Volební model podle CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

CVVM připravilo tento model na základě odpovědí 719 respondentů starších 18 let, průzkum provedlo mezi 30. březnem a 10. dubnem. Devětapadesát procent dotázaných uvedlo, že by k dubnovým parlamentním volbám přišlo. O měsíc dříve účast ve volbách avizovalo 64 procent lidí. O čtyři procentní body na 35 procent se od té doby naopak navýšil počet těch, kteří se voleb nehodlají zúčastnit.

Volební modely CVVM od října 2017 (v procentech.):

Strana/hnutí duben 2019 březen 2019 únor 2019 leden 2019 prosinec 2018 listopad 2018 říjen 2017 ANO 32 32 30,5 31 33,5 29,5 29,64 Piráti 12,5 12,5 14,5 15 14 14 10,79 ODS 14 14 14,5 13 14,5 14,5 11,32 ČSSD 12,5 12,5 11 12,5 9,5 9 7,27 KSČM 11 8,5 10 9,5 10 10 7,76 KDU-ČSL 4 5,5 5 5 4 5 5,8 STAN 3,5 3,5 4,5 3,5 3 4 5,18 SPD 6 4,5 4,5 4 4 7,5 10,64 TOP 09 3 4 3 3 4,5 3 5,31

Zdroj: CVVM