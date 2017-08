Čtyřnásobný vrah Dahlgren se chce dovolat k Nejvyššímu soudu. Požaduje zmírnění doživotního trestu

AKTUALIZOVÁNO před 59 minutami

Případem Američana Kevina Dahlgrena, který podle pravomocného rozsudku zavraždil v Brně čtyři lidi, se bude zabývat Nejvyšší soud. Obhájce Richard Špíšek dokončil Dahlgrenovo dovolání. Navrhne v něm Nejvyššímu soudu, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizuje s rozhodnutím o vině. "Chceme, aby byl klient umístěn nikoli do výkonu trestu, ale přímo do zabezpečovací detence, případně aby mu byl uložen mírnější trest než trest doživotí," řekl Špíšek. Dahlgren v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel.

Související