Byl na všech větších operacích. Ukrajinský dron má největší i nejsmutnější kvalitu

Monitorovací drony Leleka-100, které výrazně pomáhají na Ukrajině, získají nového "bratra" s čtyřnásobně lepšími parametry. Vyvíjí ho dceřiná firma ukrajinské společnosti DeViro v České republice. Největší výhodou dronů Leleka je přímá zkušenost z aktuálního konkrétního boje, říká ředitel česko-ukrajinské společnosti U&C UAS Štěpán Neubauer.

Drony Leleka lítají nad hranicí konfliktu na Ukrajině a monitorují pohyb nepřátelských jednotek. "Zároveň předávají informace centrále a dělostřelectvu pro případné zásahy. Jsou to oči ukrajinské armády. První, kdo uvidí pohyb nepřátelských jednotek za hranicí konfliktu, jsou tyhle naše drony," popisuje Štěpán Neubauer.

Mezi hlavní výhody těchto bezpilotních letounů patří to, že díky termokameře dokážou fungovat v noci, mohou létat v silném větru i ve velkém teplu. Jejich největší kvalita ale pochází od ukrajinských vojáků. "Ostatní drony vyrábějící se jinde po světě nemají přímou vazbu na konkrétní aktuální konflikt. Ta zpětná vazba je velmi intenzivní a dochází k ní už celý rok. Každý týden se vrací ukrajinští vojáci z boje a říkají, co je potřeba změnit, co jim chybí. Těchto inovačních cyklů má za sebou Leleka padesát až šedesát," doplňuje ředitel česko-ukrajinské společnosti U&C UAS.

Monitorovací drony Leleka se vyrábějí převážně na Ukrajině, kde sídlí společnost DeViro, která před invazí ruských vojsk na Ukrajinu vyvíjela drony pro civilní účely. Bezpilotní letouny se tak tehdy využívaly na monitorování požárů, pátrání po osobách nebo na kontrolu hranic.

Ukrajinská firma se část výroby rozhodla přesunout do České republiky, a to i z bezpečnostních důvodů. "Sám jsem byl na Ukrajině ve výrobně, když tam byl zrovna letecký útok. Ta situace je tam poměrně dramatická. Permanentně hrozí, že bude kvůli nějakému útoku zasažena kritická infrastruktura výroby. Proto drony vyvíjíme i tady, abychom v případě útoku zajistili jejich dodávky ukrajinské armádě," vysvětluje Štěpán Neubauer.

Česko-ukrajinská společnost bude pracovat kromě na Ukrajině nejpoužívanější Leleky-100 na novém modernizovaném modelu Leleka-1000. "Ta bude mít asi čtyřnásobně lepší parametry než Leleka-100, takže od toho si hodně slibujeme. Rozdíl mezi nimi je v technologii použití motoru. Leleka-100 létá na elektrický motor, Leleka-1000 bude létat na spalovací dieselový motor. Takže bude mít lepší dolet a déle vydrží ve vzduchu," dodává ředitel firmy U&C UAS.

Kromě bezpilotních letounů Leleka, které byly podle Štěpána Neubauera součástí všech větších vojenských operací na Ukrajině, využívá tamní armáda několik desítek druhů dronů na nejrůznější účely. "Zásahové jednotky využívají mikrodrony, menší drony pak využívá pěchota. Vojáci používají také naše monitorující drony a pak i drony připomínající menší letadla. Ty mají delší operabilitu, déle vydrží ve vzduchu, jsou schopny monitorovat delší čas a urazí větší vzdálenosti," uzavírá Neubauer.

