Čtyřiadevadesátiletý důchodce zavraždil manželku, dostal podmínku. Zákon to umožňuje

Čtyřiadevadesátiletý důchodce z Prahy, který na jaře uškrtil svou o sedm let mladší nemohoucí manželku, nepůjde do vězení. Státní zástupkyně se s ním ve středu dohodla na nejpřísnějším možném podmíněném testu - tedy tříletém s pětiletou zkušební dobou. Dohodu schválil soud, rozhodnutí je pravomocné.

Podle obžaloby byl muž v době činu ve špatném zdravotním stavu, jednak kvůli vysokému věku, jednak kvůli fyzické i psychické zátěži spojené s nutností neustálé péče o ženu.

"Myslím si, že celý ten případ je spíše tragédií než zločinem," řekla dozorující státní zástupkyně Jana Murínová. Zavražděná žena podle ní byla po náhradě kyčelního kloubu propuštěna do domácí péče s tím, že je soběstačná a může se o ni postarat rodina. Nedokázala si ale ani dojít do koupelny a nakonec se z ní stal ležící pacient odkázaný na pleny a na péči ostatních. Objevily se u ní psychické potíže a začala být agresivní.

Murínová připustila, že podmínka za dokonanou vraždu je nestandardním a výjimečně nízkým trestem. Poukázala ale na to, že trestní zákoník takové potrestání umožňuje. "Byla tu spousta polehčujících okolností: pan obžalovaný čin od samého začátku doznával, litoval toho a vysvětloval, proč to udělal. Je to jeden z mála pachatelů, na kterých bylo opravdu vidět, že cítí vinu a že je mu nesmírně líto, že skutek spáchal," vysvětlila. "Jedna ze zásadních polehčujících okolností je i to, že pan obžalovaný se snažil najít pomoc. Věděl, že to nezvládá, že ani za pomoci dcery nejsou schopni o manželku pečovat. Opakovaně volali záchrannou službu, naposledy den před skutkem," doplnila.

Vražda se stala letos 26. března v bytě na sídlišti v pražských Řepích. Důchodce v pět hodin ráno nejprve odešel z ložnice do kuchyně, kde si vzal ze zásuvky izolační bužírku a udělal na ní smyčku. Vrátil se do ložnice, přetáhl manželce smyčku kolem krku a několik minut ji utahoval, dokud se žena neudusila. Poté se přemístil do obývacího pokoje, kde spolykal léky. Našla ho dcera, která s rodiči sdílela domácnost, a přivolala záchranáře. Muž jim řekl, že se chtěl zabít, protože zabil manželku. Po lékařském ošetření v nemocnici skončil v bohnické psychiatrické léčebně.

"Na začátku jsem se domnívala, že jeho psychický stav bude natolik špatný, že nebude schopen trestního řízení. Znalci ale řekli, že netrpí demencí a nemá žádné psychické potíže, které by vylučovaly jeho trestněprávní odpovědnost. Nenavrhli žádné ochranné léčení, takže taková náhrada výkonu trestu nepřicházela v úvahu," zmínila Murínová.

Za téměř 95 let života nebyl někdejší kontrolor výroby nikdy trestaný. Příbuzní ho v úterý k pražskému městskému soudu přivezli na vozíčku. I přes problémy se sluchem muž soudkyni potvrdil, že dohodu se státní zástupkyní uzavřel bez nátlaku a že se vzdává práva na odvolání. "Mladí pachatelé a recidivisté vnímají podmínku tak, že odešli bez trestu. U tohoto pána to tak není. Velice těžce nesl už to, že se ve svých letech dostal do kontaktu s orgány činnými v trestním řízení a že musel k soudu," uzavřela státní zástupkyně.